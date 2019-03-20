图片版权 xinhua Image caption 这只名为"化煌马"功勋警犬被誉为"警犬中的福尔摩斯"，因为它帮助警察破获了数十起谋杀案。

中国利用一只明星警犬的皮肤组织克隆出一只小犬。这只多次被媒体报道，被誉为“福尔摩斯”的明星警犬帮助警察破获了许多谋杀案。

这只被克隆3个月大的小犬取名“昆勋”。中国媒体报道，“昆勋”出生后生长良好，最近已经被运到云南昆明接受专业训练。

被克隆的品种是外形类似德国牧羊犬的昆明犬。昆明犬是中国从上世纪50年代初开始培育的一种军用，警用犬。现在中国各地军警都普遍使用昆明犬。

科研人员用名为“化煌马”功勋警犬的皮上提取细胞进行克隆，从获取基因中制成的胚胎被放入一只代孕的小型猎兔犬体内，然后生出了小犬"昆勋"。据说被克隆犬同被克隆的警犬基因相似度达到了99.9%。

图片版权 xinhua Image caption 中国警方开始克隆优秀警犬的项目旨在降低警犬培训费用并且减少训练时间。

名为“化煌马”功勋警犬被誉为“警犬中的福尔摩斯”，它帮助中国警察破获了数十起谋杀案。中国媒体报道说，那只警犬在凭犯罪现场的血迹，脚印或一只拖鞋，就能追踪找到犯罪嫌疑人。

中国警方开始克隆优秀警犬的项目旨在降低警犬培训费用并且减少训练时间。中国媒体报道，训练一只像“化煌马”那样杰出的警犬，需要4到5年是期间，成本为40-50万元人民币。

“功勋昆明犬的克隆”项目是中国警方的昆明警犬基地和云南农业大学，北京希诺谷生物科技公司合作开展的项目。

在2007年韩国成为世界上最早克隆警犬的国家。当时韩国研究人员克隆用一只加拿大的警犬克隆出6只缉毒犬。这些小犬经过16训练后服役。

使用那些缉毒犬的韩国海关说，克隆犬降低了打击犯罪成本。韩国研究人员说，自然出生的小狗只有30%能被训练成合格的缉毒犬，克隆方法的合格率可增到90%。