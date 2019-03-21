图片版权 CNA Image caption 上传至社交媒体的视频显示，爆炸发生后，厂区浓烟滚滚。巨大的冲击波震碎了附近房屋的窗户。

中国江苏盐城一家化工厂周四（3月21日）发生爆炸，目前伤亡人数不明，但社交媒体显示有包括儿童在内的多名人员受伤。

据中国媒体报道称，爆炸发生在当地时间14时50分。中国地震台网在爆炸发生相近时段录得3.0级地震，震源深度0公里，疑为爆炸巨大的冲击波所导致。

上传至社交媒体的视频显示，爆炸发生后，厂区浓烟滚滚。巨大的冲击波震碎了附近房屋的窗户。

还有视频显示，有多名学校儿童在此事故中脸部受伤流血。

地图显示，在涉事化工厂附近有多家幼儿园和小学，最近的一所距离化工厂直线距离仅1公里。

一名目击者对中国媒体《北京青年报》说，事发时，他正在床上看小说，“开始的时候有听到一声小的爆炸声，后来忽然传来一阵非常大的爆炸声，我们这儿周边房子的窗户玻璃都碎了，有的人家门都被冲坏了。”

另一名在响水县城的民众对BBC中文说，中午2点多钟的时候感觉到门很剧烈的晃了一下，“现在街上救护车的声音一直没断过”。

响水县人民医院的一名工作人员对BBC中文说，事故发生后，有多人正在医院治疗，但“具体人数还在统计”。

中国媒体报道称，发生爆炸的是盐城市陈家港化工园区的江苏天嘉宜化工有限公司，爆炸物质为苯。BBC中文记者周四下午数次拨打该公司联系人电话，但都未能接通。

根据该公司官网信息，这家化工公司成立于2007年4月，位于江苏盐城响水县陈家港镇，厂区占地220余亩，拥有职工280余人，产品包括间苯二胺、邻苯二胺等。

当地政府通报称，事故发生后已派出86辆消防车、389名消防员前往现场扑救，目前已救出31名受伤人员。

另据中国媒体报道，2018年2月，该公司曾被中国安监部门通报13项安全隐患，其中包括构成二级重大危险源的苯罐区、甲醇罐区未设置罐根部紧急切断阀；苯、甲醇装卸现场无防泄漏应急处置措施等。