江苏化工厂爆炸、新西兰枪击案、中国校园食品丑闻、柯文哲访美与本周更多故事

2019年第12周，中国成都七中实验学校食品质量问题的后续追问还未得到解决，江苏化工厂爆炸又带走了数十条生命；新西兰基督城枪击案使得“移民天堂”开始反思控枪及移民带来的各种矛盾；台北市长柯文哲访问美国，提出了他对台湾与中美关系的看法；在中国社交媒体上，用来互相夸奖和安慰的“夸夸群”越来越受欢迎。一名女生因浓妆被广州地铁保安拦下，引发社交媒体上的自拍抗议潮。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1.新西兰“天堂”梦醒？悲剧过后反思“移民乐园”

图片版权 EPA, Getty Images, Reuters Image caption 此次悲剧震撼新西兰及全球。

上周五，新西兰遭遇该国有史以来伤亡最惨重的枪击事件。在克赖斯特彻奇（Christchurch，又名“基督城”）两座清真寺发生的枪击案造成至少50人死亡。而面对这次针对少数族裔的暴力，也让人们重新审视新西兰内部的各种问题，“移民天堂”面临重新洗牌。

2.中国江苏化工厂爆炸引发3.0级地震 ，致40多人死亡

图片版权 Getty Images Image caption 22日的航拍图片显示，爆炸发生地形成一个巨坑。

周四，中国江苏盐城化工厂发生爆炸，已造成至少47人死亡，另有90人重伤，其中32人情况危殆。

中国地震台网在爆炸发生相近时段录得3.0级地震，震源深度0公里，疑为爆炸巨大的冲击波所导致。

中国媒体报道称，发生爆炸的是盐城市陈家港化工园区的江苏天嘉宜化工有限公司，爆炸物质为苯。

化工厂爆炸后的空气及水源污染问题通常受到民众特别关注。周五，中国环境部门发布监测数据，称爆炸点附近一条河流污染物超标，已采取封闭措施。

3.中国成都七中实验学校食物丑闻背后的政府公信力“塔西佗陷阱”

图片版权 学生家长提供照片 Image caption 家长们在学校门口维权。

进入自媒体时代，中国的公众事件往往在社交媒体平台爆发和发酵，随后倒逼官方表态和调查。今年一系列公共危机事件中，政府的处置能力一路拉拽着公信力疾驰而下。近期中国四川一所学校“示范食堂”的食物丑闻应急处理再次将地方政府岌岌可危的公信力呈现在公众面前。

自3月12日开始，中国社交媒体上关于四川省学费昂贵的私立学校成都七中实验学校的“过期食品”文章和图片迅速传播。一时间，愤怒和疑惑情绪充斥互联网。官方和其所严控的传统媒体保持沉默数日。此后官方宣布的调查结果广受质疑，政府公信力再次遭受打击。

学者称，当地政府陷入“塔西拓陷阱”。“塔西佗陷阱”（Tacitus Trap）是当代学者引申、演绎出的概念，指当政府部门或某一组织失去公信力时，无论说真话还是假话，做好事还是坏事，都会被认为是说假话、做坏事。

4. 柯文哲：“亲美友中”是台湾生存的最佳策略

图片版权 Reuters Image caption 台北市长选举，柯文哲在蓝绿包夹中“险胜”

日前，台北市长柯文哲访问美国，为期九天。由于外界认为他可能参选台湾总统，这次访美他说了什么、没说什么，在台、美、中三地都将备受关注。而在访美此程最重要的一站华盛顿，BBC中文记者见到了他并就中美台关系进行提问。“亲美友中，是台湾最适当的国家策略，”他如此阐述台湾的外交策略。

5. “夸夸群”风靡中国大学：你想被数百人同时夸赞吗？

图片版权 Getty Images Image caption 大部分中国年轻人使用微信进行在线聊天。

“最近压力好大，求夸！”在中国河南一个拥有百余人的聊天群里，一名网友发出这条消息后不久便收到了如潮水般的回复。这是一个由数百名河南大学生加入的“夸夸群”，专门用来互相夸奖和安慰。

这样的“夸夸群”近段时间成为中国高校学生中的新潮流。中国媒体报道称，据不完全统计，在中国各地十余所高校都有类似人数众多的微信群组。有专家认为，“夸夸群”是现代化焦虑的产物。

如果说“夸夸群”是一种潮流，那本周发生的另一起社交媒体事件则反应出中国年轻人勇于自我表达的特性。

一名女生最近发帖称，她在一广州地铁站被保安拦下，并被告知如果她想乘地铁，就必须卸掉其浓妆。地铁保安告知她其被拒的原因是以免“吓到其他乘客”。

图片版权 Sina Weibo Image caption 数百微博用户开始使用"#为广州地铁发自拍"标签，分享她们穿着哥特式服装和化妆的照片。

事件曝光后，很多微博用户开始使用“#为广州地铁发自拍”的标签，分享她们穿着哥特式服装和妆容的照片。