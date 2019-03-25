Image caption 特朗普呼吁成立"太空部队"以及他宣布华盛顿认为外空是"战争场所"，引起广泛担忧。

今年初中国探测器登陆月球背面，被许多评论说成是中国地缘政治雄心在太空的表现。目前在日内瓦的裁军会议上，美国指责中国和俄罗斯的太空努力加大了太空冲突的风险。

美国官员认为，俄罗斯和中国正试图取得反卫星武器和激光武器。他们担心这样就可能引发太空冲突。

目前，包括美国，中国和俄罗斯等25个国家的专家在日内瓦参加闭门会谈，会谈旨在为达成具有法律约束力的防止外太空军备竞赛的协议作准备。

北京和莫斯科一直致力于促成这次谈判，谈判一直持续到3月28日。专家说，尽管裁军外交的氛围不乐观，但是会谈可能会产生某些结果。

但是，美国负责军备控制事务的助理国务卿波布莱特（Yleem Poblete）对莫斯科和北京是否有诚意提出质疑。她讲话时正轮到美国担任裁军会议的轮值主席国。

波布莱特指责莫斯科和北京，说他们试图搞太空军事化。她在日内瓦会谈中表示，美国不能相信俄罗斯，因为“他们已经炫耀开发和制造了广泛系列的太空攻击能力。”

她问道，人们怎么能相信俄罗斯在真诚地对待防止外空军备竞赛？是他们本身在研制和发射反卫星武器！她还指责莫斯科试图制造能够“致盲或损坏卫星”的激光器。

图片版权 CNSA Image caption “嫦娥四号”探测器进行人类历史上首次月球背面软着陆，但西方评论说，中国可能抢先建立月球基地，取得太空军事主宰地位。

俄指美国制造托辞

《新闻周刊》报道引述波布莱特说，“很难判断中国关于防止太空军备竞赛的关心以及对太空军备竞赛的支持是真是假。”

美国已经两次拒绝就限制太空军备问题签署条约。俄罗斯外长拉夫罗夫在会议上说，“十几年来，我们听到的只是托辞”，责任在美国一方。

拉夫罗夫指出，“他们（美国）说，制定条约是个长期问题”，“在没有向太空发射武器产生真正威胁之前，就开始谈判，为时过早，而且这时候产生有法律约束力的禁令也不现实。”

美国国防情报局2月11日公布的报告特别对能够摧毁美国卫星的激光武器表示担忧。美国国防情报局的报告指出，莫斯科和北京已经掌握了建立在太空平台上的监控和侦查技术，俄罗斯和中国“正在研发一系列技术，其目标是打击美国依赖太空系统的依赖，挑战美国的太空地位。”

俄罗斯的方案是利用“陆基，空基和部署在太空中的系统瞄准敌国卫星，攻击手段包括暂时干扰，或致盲传感器，甚至摧毁敌国太空船及其辅助基础设施”。

中国加大外空努力

该报还说，中国在不同的轨道部署的卫星超过140颗，在部署卫星数量上仅次于美国，俄罗斯居第三。

波布莱特指责说，中国正在发展多种反卫星能力，包括干扰器和针对“近地轨道卫星”的地基导弹。她说，考虑到这些因素，美方也“很难评估中国对防止外空军备竞赛承诺的真实性”。

图片版权 xinhua Image caption 在2013年中国摧毁了一颗35000多公里上空的卫星，人们一度认为如此高度的卫星不可能受到攻击。

中国外交部发言人耿爽周三（3月20日）也对美国的指责作出反驳，“美国一方面在推进外空军力建设，一方面又炮制所谓的中国和俄罗斯的‘外空威胁’，实质上是在为自身谋求单方面的军事优势、研发先进武器寻找借口。”

他说，“美方对中方的不实指责根本站不住脚，中方不予接受。”

这位外交部发言人还说，中方一直致力于和平利用外空，积极倡导防止外空武器化和军备竞赛。多年来，中俄一道推动防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力条约的草案。

他否认中国参加任何外空军备竞赛，反指美国将外空定位为新的战场，组建外空部队，加剧了外空武器化和战场化的危险。

美国：外空为新战场

美国总统特朗普呼吁创立致力于太空作战的新军种，上月他签署了其任内第四个太空政策命令，将把太空部队列为美国空军的一部分，而非独立军种。本月早些时候，美国国防部已经向国会提交了一份有关建议。

虽然国防情报官员就对俄罗斯和中国取得能够威胁美国太空主宰地位的技术发出警告。但美国空军部长海瑟·威尔逊(Heather Wilson)说，美国一直是太空主宰，美国的对手十分清楚这点，他们正在发展技术，试图在危机或战争中阻止美国使用太空手段。

法新社报道，特朗普呼吁成立“太空部队”，以及他宣布华盛顿视太空为“战场”，引起广泛的担忧。特朗普去年夏天说，太空和陆地，空中和海上一样，都是战争场所。

报道引述专家的看法说，鉴于卫星技术在民用和军用领域都发挥越来越重要的作用，如果目前的谈判破裂，美俄中三个主要强国都会蒙受很多损失。这三个国家都是航海国家。