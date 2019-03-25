韩国瑜访港澳会晤中联办官员背后的政治考量

图片版权 LOCPG HK Image caption 高雄市长韩国瑜拜会香港中联办主任引发争议，他回应“歪嘴鸡不需要挑米吃”。

台湾高雄市长韩国瑜22日至28日访问香港丶澳门丶深圳及厦门，这是去年12月25日上任后，他首度访问港澳及大陆。他将此行定调为“经济之旅”，不谈政治，不过先后与香港丶澳门中联办主任见面，引发台湾蔡英文质疑及香港部分议员不满。

台湾政治专家评论，韩国瑜出访及蔡英文的回应都有政治考量。

出访港澳与多名官员见面

韩国瑜22日到达香港后，受到港府高规格接待，并与香港特首林郑月娥见面。韩国瑜将此行定调为经济之旅，不谈政治。面对香港媒体提出“一国两制台湾方案”及“九二共识”的问题，韩国瑜巧妙回避。他反问该名记者：“有没有品尝台湾水果？”并强调这趟是来交朋友丶做生意。

面对媒体提出的政治问题，韩国瑜皆避而不谈。在港澳三天的公开行程中，举办贸易洽谈会及签约仪式，与港澳丶北京丶上海等多家企业，共签下总计金额32亿元新台币的订单。而除了实质上的经济交流，韩国瑜也与港澳中联办主任王志民及傅自应会面，由于出发前未公布该行程，因此引发关注。

韩国瑜是首位进入中联办大楼的台湾地方首长，对此他回应说，他不晓得，并强调谈的内容是：“个人过去工作的岗位上，人生的甘苦，老婆和孩子，香港跟高雄的未来，像这些天南地北。”

香港中联办会后发布新闻稿指出，“王志民向韩国瑜介绍香港回归祖国21年来取得的巨大成就和进步。”面对BBC中文提问，是否会参考香港与大陆的关系，作为台海两岸关系未来选项之一？韩国瑜并未正面回应，他只强调：“经济很重要，只有愚蠢的政治人物才不重视经济，整个中华五千年，老百姓吃不饱才会革命。经济问题是每一个政府都要重视的。”

韩国瑜此行增加了许多闭门会议，并临时取消多个公开行程。对此，韩国瑜解释：“我们都遵照地主的安排，我觉得是基本礼貌。”只是出发前，对于访陆行程韩国瑜曾表示会公开透明，如今却一再出现保密行程。

韩国瑜晤中联办官员引发争议

韩国瑜先后和香港丶澳门中联办主任见面，香港立法会议员朱凯廸丶区诺轩和梁耀忠，以及“香港众志”发联署声明表达不满。连署书称，韩国瑜这次打破成规，明显是经过北京精心安排。

香港中联办全名为“中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室”，根据官方网站资料显示，大陆中央赋予中联办五项职能之一就是“处理有关涉台事务”。

另外，正在海外访问太平洋三岛国的台湾总统蔡英文也隔海批评，称中联办是中国大陆在香港实施“一国两制”的重要机构，安排韩国瑜到访中联办，很难排除是制造“九二共识”氛围，“不清楚韩市长是否有这样的警觉”。

台湾陆委会也指出，希望高雄市政府能进一步对外说明会面情形，以释疑虑，也让民众安心。

对于外界评论，韩国瑜表示，陆委会也好或是其它酸言酸语，这些不必要的杂音和怀疑论，非常无聊，一点意思都没有。

韩国瑜港澳之行在两岸三地引发广泛关注，除了台港澳媒体大阵仗采访，也有日韩记者随行采访，很大原因就是他极有可能代表国民党参选2020年台湾总统选举。台湾多项民调显示，韩国瑜若代表国民党选下一任台湾总统，支持度都胜过柯文哲和民进党的候选人。

图片版权 KAOHSIUNG CITY GOVERNMENT Image caption 韩国瑜访问港澳不愿回答是否参选台湾总统。

在港澳的三日行程，韩国瑜多次被问及是否参选总统，不过他始终不愿正面回应。据台媒报导，国民党基层支持高雄市长韩国瑜代表参选总统的声音很大，国民党主席吴敦义3月23日证实，确实有征召韩国瑜领表，参加党内总统初选的规划。

不谈政治却动作频繁

韩国瑜在港澳的一举一动都被放大检视，拜访中联办的行程更在港台引发讨论。台湾中央研究院社会学研究所副研究员吴介民向台湾媒体分析，北京安排韩国瑜进入中联办，就等于让他直接承认“一国两制”，进而实践中国领导人习近平一月提出的“一国两制台湾方案”。

图片版权 KAOHSIUNG CITY GOVERNMENT Image caption 韩国瑜与香港特首林郑月娥见面。

吴介民表示，港澳实施的制度早已不是中国已故领导人邓小平所承诺的“一国两制”，而是北京“全面管制”，自由与法治基础正在快速崩坏。

“台湾公民阵线”发起人丶台湾东华大学教授戴兴盛认为，除非韩国瑜不了解中联办的政治意义，否则他的行动有很明显的政治意涵。

他对BBC中文表示，韩国瑜强调不谈政治，谈经济根本不符合常理。他质疑，韩国瑜此行是纯经济行程，或政治意涵大于经济，还有待商榷。

戴兴盛说，韩国瑜身为政治人物及东亚政治所硕士，他一定很清楚这些动作背后的意涵，只是他为了掩饰，而解释成“卖菜”。他并批评：“韩国表面上说的和实质做得不一样。”戴兴盛强调，政治和经济会互相影响，而且有密切关系，不可能分开。

不过，台湾中山大学政治学研究所教授廖达琪则有不同看法，她认为韩国瑜身为地方首长，与中联会见面并不代表什么，也无法签署官方协议，为何要无限上纲？

她对BBC中文表示，蔡英文的评论有选举操作，因为面对明年总统大选，民进党的策略就是“反中抗中”，因此韩国瑜的任何动作，都会被批评成“卖台”。

不过她也分析，大陆愿意让韩国瑜到中联办，显示出大陆对韩国瑜很感兴趣，未来还可能与柯文哲见面，“因为柯文哲已经说了通关密语：两岸一家亲”。

廖达琪说，韩国瑜此行的重点还是放在经济，多少还是有政治考量。不过她说：“韩国瑜与中联办见面并未违反台湾法律，因此不需要过读解读。”

廖达琪举例，时任高雄市长陈菊也曾经会见国台办前主任张志军，那是否是两套标准？

据台媒报导，去年底到今年初，台湾澎湖县长赖峰伟丶南投县长林明溱都在访问大陆时见过国台办主任刘结一。

戴兴盛说，国台办是台湾陆委会的对口，和中联会并不同，不应该混为一谈。