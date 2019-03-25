中国湖北发现寒武纪时期软躯体化石群

图片版权 Ao Sun Image caption 科学家说化石保存完好。

科学家们称在中国湖北宜昌长阳地区清江与丹江河的交汇处，发现距今5.18亿年的寒武纪特异埋藏软躯体化石群，并将其命名为“清江生物群”。这是进化古生物学界的突破性发现。

一些生物包括柔软的皮肤、眼睛和内脏等身体组织都被“精美”得保存完好。

古生物学家称这些发现“令人兴奋”，特别是一大半的化石是以前从未被发现的物种。研究团队收集了2万多个标本，到目前为止已分析了包括蠕虫、水母、海葵和藻类在内的 4,351个标本。

图片版权 Ao Sun Image caption 像水母这样的软体动物化石非常罕见。

研究团队的西北大学教授张兴亮告诉BBC， 它们将成为“研究早期生物起源的重要来源”。3月22日，《科学》杂志发表了该研究结果。

图片版权 Robert Gaines Image caption 这些生物迅速被泥石和沉积物掩埋。

参与这项研究的地质学家罗伯特·盖恩斯（Robert Gaines）邮件回复BBC说，这一发现尤为引人注目，因为“大多数生物都是软体生物，如水母和蠕虫，通常不会变成化石”。

大多数化石往往是硬体动物，因为如骨头这样较硬的物质不太可能腐烂和分解。

张教授说，由于当时的暴风天气，清江生物群被“迅速埋在沉积物中”，这样才能使软组织得到很好的保存。

图片版权 Robert Gaines Image caption 现场也发现一种软壳截肢动物娜罗虫类。

科学家对海蜇和海葵化石特别兴奋，盖恩斯教授称这种化石“不同于我所见过的任何东西。它们丰富多彩，形式多样，令人惊叹”。

古生物学家阿里森·达利（Allison Daley）教授虽未参与该研究，但在《科学》杂志中撰文分析这一发现。她告诉BBC这是100年来最重要的发现。

“它引起我的关注。作为一名古生物学家，我从没想过会亲眼见证发现这个难以置信的化石现场。我们第一次见到保存完好的水母。你想想水母，它们是如此柔软、如此精致，但它们在这个地方被得保存完好真是难以置信。”

研究小组现在正在记录剩下的标本，并在该地区进行更多钻探，以了解更多有关当地古老的生态系统和石化过程。

张教授说，他期待研究所有这些新物种。“当我们发现新东西时，我总是很兴奋”。

这些化石来自始于5.41亿年的寒武纪时期，彼时地球上的动物多样性迅速增加。

图片版权 Dongjing Fu Image caption 一位艺术家对这些生物的印象。

盖恩斯教授希望他的作品也会引起现代读者的共鸣。

“尽管有迹象表明生物的灭绝率正急剧上升。但仍有很多人将我们今天拥有的生物多样性认为是理所当然的事情。”

图片版权 Robert Gaines Image caption 研究小组表示，这只是他们工作的开始

“然而，大多数主要的动物谱系都是在生命史上一个独特的事件中建立起来的，比如寒武纪大爆发，这类事件之前或之后再未出现过。它也提醒我们与活物有很深的亲缘关系。”