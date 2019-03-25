图片版权 AFP Image caption 里姆（Reem）与拉万（Rawan）过去半年在香港过着四处躲藏的生活。

代表律师透露，两名试图趁举家出国旅游之际摆脱家中男性控制，离家出走到澳大利亚途中滞留香港的沙特阿拉伯姊妹已经抵达第三国定居。

化名里姆（Reem）与拉万（Rawan）称于2018年9月于香港转机期间，遭到沙特驻香港领馆高级官员阻挠。最终他们成功逃脱，入境香港，但因此滞留超过半年。

两人此前接受BBC中文专访时表示已放弃伊斯兰教信仰，此行为在沙特可被判处死刑。她们的香港代表律师星期一（3月25日）表示，为确保两人安全，将不会透露其收容国。

2019年初，另一名沙特少女拉哈夫·穆罕默德·库农（Rahaf Mohammed al-Qunun）以相似方法离家出走，在泰国曼谷滞留期间经互联网呼救，引起国际关注。她其后获得加拿大庇护。

你的器材不支持播放多媒体材料 里姆与拉万回忆她们的逃亡行动。

代表里姆与拉万的香港人权律师韦智达（Michael Vidler）表示，这对20岁和18岁的姊妹取得第三国发出“人道主义签证”之后，目前已抵达该国。当地安全，两人已获得自由，开展新生活。

国际特赦组织赞扬两人摆脱男性亲属长期虐待的勇气。该组织发表声明称，沙特长期缺乏保障女性免受家庭暴力伤害之措施，使里姆与拉万的男性亲戚逍遥法外。

里姆与拉万此前指控，试图于香港机场禁区内截留她们的沙特驻香港高级外交人员取消了她们到澳大利亚的联程机票和签证。两人滞留香港期间，律师从香港特区政府入境处得知姊妹俩被沙特当局注销护照。

路透社电视新闻报道，姊妹俩在离开香港前再次接受其采访，拉万表示从未后悔过离家出走。然而，两人仍然惧怕被沙特当局寻获，押送回国。

自事件曝光以来，沙特驻香港总领事馆并未回应任何媒体查询。