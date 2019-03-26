Image caption 刘方毅说他的公司是知识产权被盗的受害者。

没有破门而入的迹象，没有人被绑架。没有玻璃被打碎。但这家位于上海郊区的工厂却因为知识产权盗窃遭受损失。

“几年前，我的一位IT经理复制了我公司1万页的资料，”刘方毅(Frank Liu)告诉我。他的公司英科国际（Intco）有25年历史。

他告诉我，被盗的内容包括“我们的技术信息、客户名单、采购和供应信息。所有的一切。”

英科国际是一家生产医疗设备、环保装饰建材和其它室内外装饰材料的公司。我参观了它在上海一个商业园区的办公室，以及坐落在这座城市南部一条林荫大道两侧的一家工厂。

该公司回收世界各地运往中国的聚苯乙烯废料。然后，利用热模塑和印模技术，将其转化为一系列环保产品，包括地板和相框，销往巴西或俄罗斯及英美国家。

刘方毅告诉我，“我们实际上有他盗窃的证据，” 他刚把它卖掉，（赚钱）成立了另一家公司。

他觉得自己已经失去了追索权。他报了警，但没看到任何进展。但他仍打算继续维权。

他的故事在中国越来越常见，本地企业和外国公司都遭遇了类似的问题。

美国和中国的高层官员将于本周举行下一轮贸易谈判，保护知识产权是美国政府的一项关键诉求。美方认为，在中国的美国和其他外国公司遭遇了数十年的盗窃和侵权。

中国反应

中国已经采取一些措施来解决这个问题。中国在上世纪80年代才制订知识产权法律，自那以后，事情进展相对较快。

中国现在有专门的知识产权法庭，但服从于共产党的领导，要在12到18个月内结案。

知识产权法庭的创立并不仅仅是因为外国公司的外部压力。

像刘方毅这样的中国商界人士也呼吁，中国的法律体系应更好地保护创新者和企业家。他们正致力于让中国摆脱“山寨王国”的标签。

美国律所Loeb & Loeb的知识产权律师裘伯纯（Benjamin Qiu）告诉我，中国（公司）现在和外国公司一样喜欢打官司。

裘伯纯补充称，外国公司与中国国内的原告一样，都有可能打赢一场官司。过去几年，乐高和新百伦都在一些引人关注的知识产权案中获胜。

毫无疑问，中美贸易战加快了中国改革的步伐。

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中国最近在北京召开的人大年度会议上通过《外商投资法》。该法规定，外国投资者向任何中国国内合作伙伴转让技术必须自愿。 此前中国要求外商必须向中国的合作方转让技术，并一直为这种极具争议的做法辩护，并坚称这是双方达成的商业协议的一部分。

新法律还禁止政府官员透露外国投资者知识产权的细节。

新时代?

然而，现在最难的部分来了：强制执行。

裘伯纯告诉我，下一步是“为这部法律制订详尽细则，我们希望看到地方法院和执法机构的实际案例。”

如果是这样，他认为“外国知识产权所有者在中国可能会有更多的保护。”

欧盟和美国商会都对这项新法律表示欢迎，但同时也批评了该法律的模糊性。美国人还担心，该法案在没有经过适当磋商的情况下就被仓促通过。

多年来，许多外国公司因中国知识产权保护乏力受到了冲击。大多数人发现，庞大市场的吸引力，以及一度处于谷底的劳动力成本是无法抗拒的。

但有些人认为风险太高。

一位水果业高管最近告诉我，他的公司想为他们在中国的农场采购新的传送带，但欧洲制造商拒绝了。欧洲公司担心他们的系统会遭到复制，然后自己就被踢除中国市场。

刘方毅不想那样做。他是中国人，想留在中国发展。但他已采取措施，试图防止另一起知识产权盗窃案的发生。

他是自己公司的首席执行官，但今年他告诉我，他将把自己的头衔改为研发主管。因为他不能把公司的商业秘密托付给任何人。

他告诉我，保护中国的原创思想、技术和信息“应是一项人权”。