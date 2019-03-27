图片版权 Reuters Image caption 美中两国的首席谈判代表：莱特希泽与刘鹤。

白宫日前确认，美国官员将于本周飞抵中国，面对面地继续贸易谈判。 北京会谈结束后，中国官员将于四月初飞赴美国，进一步推进谈判进程。以期最终达成协议，结束贸易战。

过去一年，中国和美国之间互征关税，涉及商品价值高达数千亿美元。过去几个月两国代表密集会谈，释放出各种信号，有的甚至相互矛盾。

BBC中文梳理近期相关消息，为你理清关于中美贸易谈判的时间表、关税条款，以及采购协议等最新进展。

时间表：目标四月末达成协议

本周四，美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦将飞抵北京，与中国副总理刘鹤进行会谈。

一同飞往北京的还有美国贸易副代表杰弗里·格里什，以及其他来自美国贸易代表办公室和财政部的官员。

北京的谈判结束后，刘鹤将于4月3日带领中国代表团于访问美国，双方目标在四月末达成最终协议。届时，特朗普和习近平将再次会面，共同结束这场史上最大规模的贸易争端。

贸易谈判比外界预期的时间要长——去年12月1日，两国首脑在阿根廷会面后，决定休战90天，进行谈判，如果3月1日前不能达成协议，则将10%的关税上调至25%。

自2月份以来，双方一直在对中国准备作出的改革承诺进行语言润色，同时亦在完善一项执行机制，以确保中国政府将会兑现这些改革。但中国政府寻求美方立即结束特朗普对价值2,500亿美元中国输美商品的关税。特朗普政府的官员对此并没有具体拿出计划。

2月15日，美国和中国的谈判结束，未达成协议，美国声称“一些非常困难的问题”依旧未能解决。

尽管2月底，特朗普称，双方离签署一份最终协议“非常非常近”了，但协议还是没有如期到来。

特朗普最终决定延后原定于3月1日提高对华关税的计划。

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带关税条款的协议？

自从特朗普将3月1日的关税期限推迟后，中美双方仅藉由电话与视频进行了磋商。就在继续面对面会谈前，特朗普突然表示，即使双方达成贸易协议，美国仍将对价值500亿美元的中国商品征收关税。

对于这番言论，中国外交部发言人耿爽回应，“事实上，磋商已经取得了实质性的进展。”

投行高盛的分析师此前预测，对中国输美商品加征的部分关税将持续到2020年，关税可能会在中国兑现协议中的承诺后取消。而中国希望立即取消所有加征的关税。

不过，特朗普在最近的一次电视访问中被问及他关于保留关税的言论是否意味着谈判存在障碍时，特朗普表示，“不，一点也不。”

图片版权 Jonathan Druion Image caption 一架埃塞俄比亚航空的波音737 Max8 飞机于周日（3月10日）坠毁。

采购飞机与波音空难

在中美谈判过程中，迟迟未达成一致的是协议的执行机制。美方希望一个强有力的机制确保中国的改革承诺得以落实，中国则坚持要一个“公平、客观”的程序。

而中方意愿最强的让步则是加大对美国商品的采购，以缩小美国对中国的商品贸易逆差。除了农产品和能源大宗商品外，中方对美采购的另一重要商品是波音飞机。

路透社称，更多迹象显示波音可能获得一笔100多架客机、定价远超过100亿美元的大订单。然而，近期埃塞尔比亚航空公司航班发生空难后波音737 MAX飞机在中国遭停飞，却为这一订单蒙上阴影。

在埃塞俄比亚空难之前，贸易战就让波音夹在中美两国之间，左右为难。

虽然身为一家美国企业，但是波音交付的飞机中，四分之一被中国买走。而且中国航空市场依然潜力巨大，波音预计，未来20年中国对飞机的需求在7700架左右，价值1.2万亿美元。