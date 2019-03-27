图片版权 Getty Images Image caption 国际刑警组织前主席、中国公安部原副部长孟宏伟被指涉嫌受贿犯罪，被开除党籍和公职。

国际刑警组织前主席、中国公安部原副部长孟宏伟周三（3月27日）被开除党籍和公职。

新华社通报称，中央纪委国家监委对公安部原党委委员、副部长孟宏伟严重违法问题进行了监察调查，调查期间发现孟宏伟存在严重违纪问题，中央纪委进行了纪律审查。

据称，孟宏伟毫无党性原则，毫无组织观念，不按规定报告个人有关事项，对抗组织，拒不执行党中央决定；特权思想极其严重，公权私用，滥权妄为，肆意挥霍国家资财满足家庭奢靡生活；家风败坏，利用职务影响为其妻谋取职务，纵容其妻利用其职权搞特殊、谋私利；权力观扭曲，利用职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，为他人在职务晋升、岗位调整、企业经营等方面谋取利益，非法收受他人巨额财物。

孟宏伟被指严重违反中国共产党的政治纪律和政治规矩、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在十八大后不知敬畏、不收敛、不收手，严重玷污共产党形象，严重损害国家利益，造成恶劣影响，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予孟宏伟开除党籍处分；国家监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

国际刑警“丢了”自己的主席

2018年10月，时任国际刑警组织主席、中国公安部副部长的孟宏伟从失去联络到中国当局证实他被扣查历时一周多，期间连国际刑警也不知道自己主席的踪影。

直到孟宏伟旅居法国的太太向法国警方报案，媒体报道他的行踪和国际刑警要求中国说明后，中方才证实他被扣押的消息。

你的器材不支持播放多媒体材料 孟宏伟妻子：这是“残酷、肮脏”的政治迫害

2018年10月5日孟宏伟的妻子格蕾丝·孟(Grace Meng)向法国警方报案，称他于9月底回中国之后失踪。

她在法国里昂告诉记者，丈夫在中国旅行时消失之前的几个小时，给她发了一条手机短信，以及刀子符号。

她在一家酒店向记者发表简短声明说，刀的意思是“他处于危险之中”。期间她一直背对记者，以免自己的脸被摄像机拍到，她称这是为了她和孩子们的安全。

图片版权 AFP Image caption 孟太太向记者展示从丈夫收到的刀子表情符号讯息。

她说，“这是一起涉及法律的事件，这一事件关乎国际社会，这一事件也关系到我的祖国和我的人民。”

“哪怕我看不到我的丈夫，我和他的心永远连在一起，为我深爱的丈夫，为所有的妻子的丈夫和孩子的父亲不再消失。我还能够坚持。”

法国警方随后透露消息称，他们已就此案展开调查。

孟宏伟“失踪”数日后，中国纪委国家监委网站10月7日发布消息称，国际刑警组织主席、中国公安部副部长孟宏伟涉嫌违法，目前正接受国家监委监察调查。几个小时后，国际刑警组织表示已收到孟宏伟“立即生效”的辞职信。

10月8日凌晨，中国公安部召开会议，通报“孟宏伟收受贿赂、涉嫌违法接受国家监委监察调查情况”。公安部官网声明称，孟宏伟接受调查“完全是其一意孤行、咎由自取的结果”。

孟宏伟自2004年开始长期任中国公安部副部长，与周永康有不少交集。中国官方媒体《环球时报》报道，中国公安部部长赵克志在8日凌晨的会议期间还特别要求“彻底肃清周永康流毒影响”。

2016年，孟宏伟开始担任国际刑警组织主席，是第一位来自中国的主席。孟宏伟获此委任曾一度被视为中国参与国际事务的重要突破。

图片版权 EPA Image caption 兼任中国公安部副部长的孟宏伟，于2016年11月当选为国际刑警组织主席。

然而，中国扣留孟宏伟的方法令国际刑警组织也“措手不及”，有声音质疑孟宏伟是中国内部权力斗争的牺牲品，引发外界担忧中国形象将大打折扣。

国际组织人权观察2017年就曾发出公开信，质疑国际刑警组织能否在孟宏伟的领导下维持对人权的尊重和保护。

香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛认为，这次事件印证了孟宏伟出任国际刑警组织主席时外界的担心。他接受BBC中文访问时形容，这是“国际级的大笑话”，又指这对中国国际的软实力形象是个挫败。