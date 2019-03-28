英国政府在周三（3月27日）发表最新一份《香港半年报告书》，指2018年下半年“一国两制”在香港“运作良好”，但是同时指出香港在“公民和政治自由方面”的高度自治“正被削弱”。

这是自1997年香港主权移交以来的第44份半年报告书，总结《中英联合声明》于2018年7月31日至12月31日在香港的执行情况，涵盖此期间香港政治与经济的发展以及英国与香港双边关系活动等议题。

“在商业领域和司法独立方面，‘一国两制’模式运作良好，令人欣喜，”英国外交大臣侯俊伟（The Rt. Hon Jeremy Hunt MP）在报告序言中表示。

但是他随即写道：“最近的连串事件，例如禁止香港民族党运作，对选举候选人进行政治筛选，以及似是出于政治动机而驱逐《金融时报》亚洲新闻编辑出境，均令我关注到在公民和政治自由方面，香港的高度自治正被削弱。”

中国外交部驻港公署以及香港特区均在同一日回应，指英国政府应该停止干预香港事务。

作为1984年《中英联合声明》的签署国，英国认为自己有责任关注及评价“一国两制”的执行状况，而中国方面则一直强调，香港主权移交之后，英国不再对香港事务有发言权。

处理“港独”团体显示“高度自治削弱”？

去年8月，主张香港独立的香港民族党召集人陈浩天应邀到香港外国记者会（FCC Hong Kong）演讲，引发中国外交部与香港政府的遣责。

中国政协副主席、前香港行政长官梁振英在社交媒体上遣责外国记者协会的邀请，现任香港特首林郑月娥表示遗憾，香港政府在一个月后宣布正式禁止香港民族党运作，并拒绝了FCC署任主席马凯（Victor Mallet）在香港续期工作签证的申请。

这是近年香港主张“独立”或者“自决”的年轻团体受到打压的最新例子，此前，多名有相似主张的香港立法会当选议员因为不遵守议员宣誓程序而被取消议员资格。

对于“港独”团体以及相关人士的处理是这一份报告当中被重点提出的部分，也似乎是中国与英国在当前香港问题上的一个分歧。中国认为任何主张主权领土“独立”的意见都违反了《基本法》甚至涉及国家安全，而英国方面则认为，即使不能独立，对相关主张进行讨论也是言论自由的一部分。

“最近香港所受的压力，让我担心香港正朝向采用中国大陆对公民和政治自由的诠释，令部分议题被禁止讨论和辩论，”侯俊伟在序言中写道。

“英国政府虽然不支持香港独立，但我却清楚知道，言论自由包括讨论宪制事宜的表达自由，是《联合声明》所确保的权利之一。”

图片版权 AFP Image caption 作为1984年《中英联合声明》的签署国，英国认为自己有责任关注及评价"一国两制"的执行状况，而中国方面则一直强调，香港主权移交之后，英国不再对香港事务有发言权。

中国外交部驻港特派员公署在同日回应，指英国政府的报告将打击“港独”和维护国家主权与言论、新闻、结社等自由“混为一谈”，是“罔顾事实”和“颠倒黑白”。

驻港公署发言人向媒体表示：“香港回归以来，‘一国两制’、‘港人治港’、高度自治方针得到切实贯彻落实，‘一国两制’在港实践取得举世公认的成功，香港居民享有前所未有的广泛权利和自由。这是任何不带偏见的人无法否认的事实。”

他敦促英方“正视香港已经回归祖国的现实”，停止发表香港报告。

“一国两制”

香港特区政府在回应英国的《半年报告书》时指，香港特区自主权移交以来一直严格按照《基本法》实行高度自治，体现“‘一国两制’得到全面和成功落实”。

特区政府又补充指，在香港所有选举当中“绝不存在”报告中所指的“政治筛选”。

声明又同时强调“有关国际人权公约或法庭案例都已清楚指出，言论自由并非绝对”，指“港独”主张“公然违反《基本法》”及“直接损害国家主权”。

香港政府又与中国外交部态度一致地强调，外国政府“不应以任何形式干预香港特区的内部事务”。