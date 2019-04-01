李家宝事件让台湾政治庇护相关法规再成焦点

图片版权 LEON LEE Image caption 大陆学生李家宝直播批评习近平，担心回到中国大陆会有生命安全的疑虑，因此希望能继续留在台湾

赴台湾交换的中国大陆学生李家宝，日前在推特（Twitter）直播发表“反对习近平”的言论，担心返回大陆后的生命安全，想申请庇护留在台湾，在网络上引发正反讨论。作为首位希望申请政治庇护的大陆学生，也让台湾政府庇护及难民相关法规，再次成为讨论焦点。

目前台湾尚未制定难民法，对于大陆人士申请庇护也没有审查机制。人权组织呼吁，政府应加速订定相关规范，建立审查制度，并强调不会因为无法可循，就没人来寻求庇护，痛批政府是“鸵鸟心态”。

直播批评习近平

来自中国大陆山东的21岁学生李家宝，目前是台湾台南一所大学的交换生，3月11日他在推特（Twitter）直播，称习近平去年修宪“称帝”后，中国“比辛亥革命前”更黑暗。 他主张中国推行民主化，反对“习近平专制”，还强调“自由是连少数权贵也不曾拥有的奢侈品；中国公民没有尊严、苟且偷生”。他已做好“站出来”的准备，约1个半小时的直播片段，截至29日已有超过一万人观看。

李家宝在台湾直播批评习近平后，受到高度关注。台湾包括中央社、风传媒、《苹果日报》及中央广播电台等多家媒体，都在李家宝进行直播后对他进行专访，他的出身背景一度成为话题。

网络上对于李家宝的评论非常两极，有网友对于李家宝的动机提出质疑，认为他动机耐人寻味，疑似是炒作，目的是留在台湾，也有人评论不应该相信他片面之词。

他在接受BBC中文采访时表示，“这是为自己的信念站出来”。李家宝使用的推特帐号并未用本名，而是以“北京高校反习联合会”的名字直播。

他透露，直播前内心还是有恐惧，但讲完后觉得没什么好怕的，就决定大胆站出来公布身分证件，要“实名反对”。

李家宝对BBC中文说，“中共一直矮化台湾，强调民主自由很恐怖，但我来台湾后，才发现中共说的都是假话。”

他并表示，直播当天下午，他的微信、知乎、微博和QQ帐号就全部被删。

事实上，李家宝在大陆和台湾都并未实际参与政治运动或集会，只会在网络上发表言论。今年这是他第二次到台湾念书，去年曾经到同一间大学修习。

不过，李家宝当然还是担心，他的行为是否会影响到家人，因为他的父母并不知道他会开直播评论中国。

他向BBC中文透露，他和在大陆的父母已经失去联系，从他直播后，打电话都没人接，至今已经三周仍杳无音讯。他推测，父母很有可能遭到大陆政府监控。

李家宝的居留签证到7月2日，他担心回到中国大陆会有安全的疑虑，因此希望能继续留在台湾，目前已着手准备相关资料。台湾陆委会表示，相关机关将待当事人提出申请后依规定办理。

台湾华人民主书院董事主席曾建元向台湾媒体表示，按照规定，李家宝需在在短期研修后返回大陆。他表示，若想长期居留台湾，除了继续申请研修，也可再申请到台湾就读学位，接着攻读硕士和博士，以延长在台停留时间。

赴台湾寻求庇护无法可依

李家宝若要以“政治庇护”方式留在台湾，目前仍有难度。据台湾媒体报导，台湾提供大陆民众“庇护”，将会牵动两岸敏感神经，目前也没有法源依据，且事证查核不易，因此仍有困难。

台湾目前也没有难民法，2016年虽然进入国会初审通过，至今仍未通过立法。但就算难民法通过，因为两岸关系复杂，该法也排除了中国大陆和港澳居民。

去年九月，大陆人士43岁的颜克芬和63岁的刘兴联，持联合国难民证，从泰国过境台湾，想要申请政治庇护，就因为无法可依循，而滞留在机场近四个月，才以专业交流名义入境。

目前两人仍在等待愿意提供政治庇护的第三国，由于入境期限将在4月1日到期，因此台湾政府会以专案形式处理，研究是否延长他们的入境期限。

过去，也曾发生声称要“投奔自由”的大陆人士张向忠，在台湾旅游时脱队，要求政治庇护，后来遭到遣返。

图片版权 AFP Image caption 中国大陆异议人士和维权人士到台湾寻求庇护事件近年也数度发生。

台湾与中国大陆居民、港澳居民的关系分别由《台湾地区与大陆地区人民关系条例》及《香港澳门关系条例》规范。

台湾陆委会表示，已拟出修正草案，放宽针对未经许可入境的中国公民的长期居留的相关规定，政治考量包含在里面。陆委会发言人邱垂正曾向媒体表示，大陆学生寻求政治庇护，在台湾是第一例。

台湾人权促进会秘书长邱伊翎向BBC中文表示，在台湾要申请长期居留的条件相当严苛，像是对台湾有重大贡献等，门槛非常高。她呼吁，台湾政府应该赶快建立庇护审查的相关规范。

邱伊翎说，台湾应该要有一个客观丶公开透明的审查，确认个案是否符合庇护或难民的资格。“而不是把头埋在沙堆里，假装不会有人来台湾寻求庇护。”

针对来自大陆的人士来台湾寻求庇护，她建议应该要有对大陆了解的专家，对每一个案身份做详细的评估，也需要派人协助个案搜集资料。

据她观察，两岸交流增加，像是开放陆生或陆客，都有可能增加大陆人士来台湾寻求政治庇护的机率。台湾教育部数据显示，大陆到台湾留学生的人数在2015和2016年达到高峰，学位生加研修生总数接近4.2万人。此后两年人数稍有下降，但也维持在三万左右。

她也强调，从国籍来看，不只有大陆人士，会有意到台湾寻求庇护，也曾有叙利亚难民到台湾，希望得到庇护留下来，因此他强烈呼吁台湾政府，不应再拖延相关法规。