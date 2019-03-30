韩国瑜访中联办、清华教授许章润被停职、烫乳女孩之痛与本周更多故事

2019年第13周，台湾高雄市长韩国瑜访问港澳与两地中联办主任见面，引发争议；清华大学法学教授许章润日前被校方停职并接受调查；英国需要将关于烫乳的内容加入学校必修课程，以保护女童免受虐待；俄罗斯人示威抗议中资企业建设贝加尔湖瓶装水厂，中俄关系或受冲击；中国出口肯尼亚的罗非鱼价格低廉，给当地渔业带来不利影响。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 乳房被烫平的女孩：“直到现在都有心理阴影”

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烫乳（Breast ironing）是将女孩的乳房用灼热的物体烫平，以延缓乳房发育，从而减少对男性的吸引力。英国国家教育工会（National Education Union）日前提出，英国需要将关于烫乳的内容加入学校必修课程，以保护女童免受虐待。英国内政部称，如果发现值得警惕的情况，教师有责任上报。

来自西非的“齐娜亚”（Kinaya）已为人母，回忆幼时被母亲烫乳的痛苦经历，她坦言"直到现在都有心理阴影"。据称目前英国约有1000名女生受烫乳影响。

英国暂无与烫乳对应的罪行，但内政部称这是虐待儿童的一种形式，应该以一般袭击法被起诉。

2. 韩国瑜访港澳会晤中联办官员背后的政治考量

图片版权 LOCPG HK Image caption 高雄市长韩国瑜拜会香港中联办主任引发争议，他回应“歪嘴鸡不需要挑米吃”。

台湾高雄市长韩国瑜上任后首度访问香港丶澳门丶深圳及厦门，他此行定调为经济之旅，不谈政治。面对香港媒体提出“一国两制台湾方案”及“九二共识”的问题，韩国瑜巧妙回避。他还反问记者：“有没有品尝台湾水果？”

在港澳三天的公开行程中，韩国瑜举办贸易洽谈会及签约仪式，与港澳丶北京丶上海等多家企业，共签下总计金额32亿元新台币的订单。

不过，除了实质上的经济交流，韩国瑜也与港澳中联办主任王志民及傅自应会面，由于出发前未公布该行程，引发台湾蔡英文质疑及香港部分议员不满。

3. 清华教授许章润被停职调查 中国言论自由“雪上加霜”

图片版权 Getty Images Image caption 作为中国最著名的大学之一，清华大学在中国内外享有极高声誉，也是中国精英的传统摇篮。习近平及前中国国家领导人胡锦涛、朱镕基也都毕业于这所学校。

中国知名法学家、清华大学法学教授许章润日前被校方停职并接受调查，在中国引起广泛恐惧。很多人担心，高校通过行政方式打压表达批评性意见的学者会产生寒蝉效应。据多名了解事件的学者透露，清华大学向许章润表示，已对其问题启动调查。并勒令他在等待结果期间停课、停止科研活动、停止招生，免除一切职务。

近两年，许章润发表多篇文章及公开演讲，分析中国历史及现状，在中国知识分子群体引起很大反响，在公共知识界广受尊敬。他撰文警告中国“文革卷土重来”、“极权政治全面回归”，公开呼吁“保卫”改革开放，还提出立即停止“个人崇拜”等建议。

4. 中国俄罗斯关系：一瓶水成了一带一路拦路虎

图片版权 AFP Image caption 2019年初，贝加尔湖畔中资一瓶装水厂因为不符合当地环境标准被迫停工。

在俄罗斯，一份反对将贝加尔湖的瓶装水出口到中国的网上请愿书，已经征集了超过百万个签名，部分原因是对中国在西伯利亚的存在不断增加的担忧。俄罗斯全国各地3月24日都举行了民众示威活动。有评论认为，中国在俄罗斯的形象和两国关系很可能因此受到冲击。

反对瓶装水厂的呼声得到了俄罗斯高层的回应。总理梅德韦杰夫下令按照最高的生态标准检查在贝加尔湖建设工厂项目。此后, 调查发现水厂可能违规，建设工程已经暂停。

贝加尔湖在中俄关系中比较敏感。在水厂项目争议的同时，大批中国游客蜂拥而至贝加尔湖地区早已让当地人不满。

5. 中国进口鱼难倒肯尼亚渔业

图片版权 Jeroen van Loon Image caption 肯尼亚渔民的处境越来越艰难。

肯尼亚维多利亚湖渔业受到中国廉价养殖鱼的威胁。

由于过度捕鱼及污染问题，肯尼亚维多利亚湖捕鱼量锐减；与此同时，肯尼亚人口翻倍，需求上升。单纯依靠当地渔获只能满足需求的四分之一。中国公司和他们的肯尼亚合作伙伴抓住了这一机会。据称目前中国每年向肯尼亚出口的鱼类产品达170万美元，是三年前的两倍还要多。

中国大规模养殖的淡水罗非鱼与肯尼亚人在维多利亚湖大量捕捞的鱼类属同一大品种，但从中国进口的罗非鱼每千克只需要1.7美元，是当地鱼价格的三分之一。