图片版权 Getty Images Image caption F16是台湾最主要战斗机。

两架中国解放军战斗机于3月31日飞越台湾海峡“中线”，引起台湾政府强烈抗议，批评中国挑衅，动摇台海和平。中国官媒《环球时报》则以社论回应此次越过“中线”乃严正警吿台独势力，并直接表示，台湾与美国近日的频繁军事互动，中国需给予美台警告。中美台三方的角力关系，以军事交锋，再次掀起波澜。

据台湾国防部日前记者会表示，3月31日台湾海峡上空，有两架中国“歼11战斗机”于当日上午11点飞越台湾海峡中线。台湾空军立刻派出在空中侦巡的IDF“经国号”战机前往拦截，四架F16战机也立即升空。双方对峙10分钟后，中国战斗机返回。

解放军战机飞越台海“中线”

台湾总统蔡英文隔日发文批评中国挑衅，并呼吁北京当局“不要挑衅、不要制造事端、不要破坏台海现状”。

中国官媒《环球时报》社论表示，“中线”只是条“心理线”，维持此“中线”之前提是“两岸关系的政治基础保持不变，台湾也不发生与外部势力超过以往水平的联系和互动。”

美国在台协会（AIT）发言人孟雨荷（Amanda Mansour）在接受台湾官媒《中央社》访问时表示：“北京应该停止强制胁迫手段，恢复与台湾民选政府对话。”

图片版权 Taiwan Ministry of National Defense Image caption 台湾军方2018年公布的数据指出，一年多以来，中国军机已经频繁绕台飞行高达23次（台湾国防部资料图片）。

《环球时报》社论强调：“从美国通过《台湾旅行法》以来，美台互动不断以切香肠的方式加码。大陆方面不可能不作出反应，华盛顿太高估了其军事力量对大陆方面的威慑力。”

《环球时报》批评美国军舰今年三次通过台湾海峡之外，还有台湾在印太入群之后，与美国正在交易的军售，都是此次中方越过中线中国回击的严肃警告。

美国对台军售案成熟

蔡英文上周刚结束的台湾太平洋邦交国行程，在旅程尾声于美国领土夏威夷过境，并同时与华府重点智库“传统基金会”（The Heritage Foundation），发表视讯演说。蔡英文证实，台湾政府已向美国提出购买F-16B战斗机以及坦克车之要求，并表示此军购将“大大增强台湾的陆空作战能力，加强军事士气，并向全世界展示美国对台湾防御的承诺。”

图片版权 Xinhua Image caption 此次飞越台海中线的是中国大量装备的“歼-11”战机。但中国空军最先进的是“歼-20”战机（图为参加夜间对抗训练的歼-20，资料照片）。

此次军购若获美国国会通过，将是1992年美方出售150架F16A、B型战机之后，美国再次出售F16战机给台湾。据军事专家表示，在台湾东部花莲以及西部嘉义基地执勤的F16战机20年来，“链接”美台国防军事合作，在军事及像征意义上有独特地位。

美台军事链接的重点军备

台湾现有主要空中战斗机种，除了F16A、B型战机之外，还有向法国购买的幻象2000（Mirage 2000）美国技术支援台湾生产的“经国号”（F-CK-1）。但法国出售之幻象2000，给台湾仅有对空作战，没有对地作战功能。1997年交机之后，就因为中方压力下，不再卖给台湾，“经国号”也在技术升级中。

然而F16特別受到瞩目，并不只是其能执行多重任务战术，可装备空对空飞弹或炸弹之外，也可以执行地面支援任务。

蔡英文政府向美国提出的66架“F16V”型新型战机，亦是当今世界许多亚洲国家在军事上都十分倚重之新型机种，包含日本、韩国、新加坡以及巴基斯坦都向美购买F16。

图片版权 AFP Image caption 中美台三方角力，再起波澜。

亚洲军事研究学者，华府智库“2049研究所”（Project 2049 Institute）研究员纪思安（Ian Easton）接受BBC中文访问解释，F16对台湾是个好战略武器，主要是其可以对于中国近年来军机多次围绕台湾周围领空的挑衅以及窒息性的压迫性战略，有喝止作用。

军事专家，《全球防卫杂志》采访主任陈国铭也告诉BBC中文，F16对台湾的重要性，立基于其功能不在长驱直入敌方内陆，而是先以守为攻的展略，有效将中共战机驱除出台湾海峡。

图片版权 EPA Image caption 台湾空军有400多架战机，包括130架经国号、150架f-16S、60架幻影战机。台湾陆海空三军防空部队2016年年底在全岛实施制敌空袭的"联翔操演"。

印太下的美中台军售角力

纪思安向BBC中文分析，所有的军备都具有策略上的象征意义（symoblic strategic）。而F16是台湾与美国军事关系上长期以来最长远也最大的投资，战略象征意义至为关键，不能低估。特別是台湾在国际外交上都没有“主权像征”，譬如在联合国以及华府都没有官方代表，纪思安说。

陈国铭称，多年以来台湾都是借着向美国购买武器维持“军事—外交”关系。陈认为有人会批评，台湾此举好比缴“保护费”给美国，“听起来有点可悲”；“但是，放眼望去，世界各国现在有谁敢得罪中国卖武器给台湾？尤其欧洲国家更不可能。”此外，陈国铭强调，此次军购金额，对台湾财政负担太重，他认为台湾应该先升级改良现有的“经国号”以及F16旧型战机为重。

你的器材不支持播放多媒体材料 印太——特朗普的新外交方针？

纪思安预测，美国国会极有可能通过此次军售案，因为在美国的印太战略计划下，台湾占有重要战略地位，美国不可能希望台湾落入中国手中。

陈国铭亦认同，此次军售成功机会高，因为美国必须要向中国展示其在重返亚洲的决心，譬如近年来美国与台湾与越南的关系逐渐加。另外，军火业也是美国经济核心之一，“特朗普是个生意人，他不会丟掉这笔交易机会”，陈国铭说。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年6月，台湾总统蔡英文和出席美国在台协会新址落成仪式的美国助理国务卿玛丽·罗伊斯(Marie Royce)交谈。

美国立法与台湾军事合作

纪思安认为，印太战略计划是“以民主挑战威权制度在印太的延伸。”

不过，前台湾驻美副代表裘兆琳教授之前接受BBC中文采访时表示，她不认同印太是美国狙击中国“一带一路”的方针。

但裘兆琳也论及特朗普上台后，以“三权分立”立国的美国，在国会、司法以及总统权力上多方立法触碰与台湾国防有关的多项军事条约。这些法令包含，美国参议院去年底通过的《亚洲再保证倡议法》（Asia Reassurance Initiative Act of 2018），众议院通过的《台湾旅行法》以及特朗普簽署2019会计年度《国防授权法》第1257条，都提到美国对于台湾国防军事的协助。

《国防授权法》第1257条要求美国国防部长应与台湾相关部门协商，针对台湾军队，提出咨询，提升台湾“自我防卫”能力。

图片版权 Reuters Image caption 中国在南海岛礁填海造地引起美国高度警惕。

《环球时报》社论指出，自从台湾旅行法通过后，台美互动越加频繁。但是，“如果美台恣意行事，解放军还可能将台湾岛上的空域划入巡航范围，用更加直接的方式宣示国家对台湾的主权。”

综合评论，此次美中台在军事上的象征性的“秀肌肉”，在台湾今年入群特朗普印太战略以及持续性的中美贸易谈判背景下，配合即将到来的台湾总统大选，三方的外交角力叫阵，尚无止息之迹象。

未来中共是否会将台海中线“模糊化”反制台美军事交往，亦值得观察。