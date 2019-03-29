图片版权 Getty Images Image caption 谷歌的总裁桑达·皮采向美国总统特朗普保证会全力支持美国的安全

美国总统特朗普周三（3月27日）说，谷歌的总裁桑达·皮采向他保证会全力支持美国的安全。此前，特朗普指责谷歌公司间接地令中国军方受益。

特朗普本月早些时候又对美国政界人士说，“谷歌在中国做的事间接地令中国军方受益 。我们的工业合作伙伴在中国经营，他们知道中国在间接获益，这引起我们严重关注。”

谷歌公司回应说，他们“没有同中国军方合作”。但美国军方认为谷歌对同美国军方合作研发缺乏热情。

特朗普总统的主要军事顾问，美国参谋长联席会议主席小约瑟夫·邓福德周三（3月27日）在华盛顿也会见了谷歌总裁桑达·皮采。之前，邓福德在美国国会听证中说，“我告诉我们工业界的伙伴，我们是好的一方，因为有了我们和我们的制度所代表的价值，你们才能发展繁荣。”

图片版权 Reuters Image caption 去年传出消息说，谷歌要发起一个允许审查的搜索引擎。但是现在谷歌表示没有建立这种服务的计划，做上述项目的员工已经停止了有关的工作。

美国代理防长沙纳汉在听证中说，“谷歌正在同中国合作…但是这个互联网搜索巨头对和美国国防部合作表现出不情愿。”他还说中国经常利用民用技术支持中国的军队，“民用领域开放出的技术被直接转到军方”。

一些美国媒体评论员说，谷歌需要补爱国主义的课。还有评论甚至说，谷歌在帮助中国建立“全球数字化专制”。

谷歌和美国防部

虽然中国禁止谷歌在中国提供服务，但是谷歌悄悄地增加在中国的派驻人员。谷歌的总裁桑达·皮采说，谷歌长期以来一直在中国投资，而且计划继续这么做。

去年传出消息说，谷歌公司正在进行一个秘密项目，要开发一个允许当局审查的搜索引擎。但是现在谷歌表示，他们没有建立这种服务的计划，做上述项目的员工已经停止了有关的工作。

图片版权 MOD Image caption 谷歌表示，他们为美军提供用来分析无人机视频资料的人工智能技术合同在明年到期后不会续延。

不过谷歌公司2017年在北京成立了一个人工智能实验室，继续在中国保持了数百员工。据信谷歌在北京的人工智能实验室是五角大楼主要关注的问题。

与此同时，谷歌还从美国军方相关的工作脱身。谷歌表示，他们提供用来分析无人机视频资料的人工智能技术合同在明年到期后不会续延。谷歌承诺他们的人工智能技术不用在武器研发方面。

美国媒体报道说，去年谷歌决定停止同美国政府在上述项目中的合作的同时，继续和中国电讯巨头华为合作，令美国国会议员大为不满。谷歌此举招致特朗普的批评。特朗普最近在推特上说“谷歌正在帮助中国和他们的军队，没有帮美国。可怕！”

不过谷歌同美国军方合作受到公司内部员工的抗议。亚马逊和微软公司的员工也抗议他们的公司同美国军方签订合同。

华为和中国政府

美国参联会主席邓福德敦促美国主要的科技公司在下一代5G网络技术方面加大努力，让美国市场不必依赖诸如华为那样的中国科技公司。邓福德还说，5G“关系到我们的国家利益”。

图片版权 xinhua Image caption 保持低调的华为的创始人任正非曾经是中国军方的工程师，他在1978年成为中共党员。他的这个背景往往被批评者拿来做为他有官方背景的证据。

虽然美国努力说服世界不要使用华为移动网络设备，美国司法部指控华为公司及其首席财务官孟晚舟涉嫌银行舞弊以及盗窃贸易机密，但《纽约时报》报道说，深陷争议的华为公司的业绩仍然在不断增长。

华为的副董事长郭平周五（3月29日）说，在上个财政年度公司的收入超过了1050亿美元，比2017年增长了1/5。华为的利润增加了四分之一，超过80亿美元。

报道说，虽然华为公司没有对公众发行股票，但是为了增加透明度，华为每年公开审计的财务数字。华为负责人对记者展示业绩的时候，还对美国进行严厉批评。

据《金融时报》报道，华为副董事长郭平指美国在对待华为问题上已经失去了起码的礼仪风度，“美国政府有一种输不起的态度。他们想污名化华为，因为他们竞争不过我们。”

华为被指同中国政府关系密切，但是郭平说，对于像华为这样的技术巨头来说，代表中国利益而危害其技术安全等于商业自杀，他说华为不想自杀。