神秘女子携中国护照及电脑病毒，欲闯特朗普海湖庄园被捕

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一名携带两本中国护照的女子，带着一个装有恶意软件的U盘涉嫌撒谎混入美国总统特朗普的海湖庄园（Mar-a-Lago）俱乐部。

美国地方法院提起的刑事诉讼文件显示，32岁的张玉静（Yujing Zhang，音译）告诉保安，她当时准备去俱乐部的游泳池。

“由于潜在的语言障碍问题，”工作人员认为她与一名俱乐部成员有亲戚关系，于是让她进去了。

3月30日事件发生时，特朗普正在庄园的棕榈滩。

你的器材不支持播放多媒体材料 视频：海湖庄园（马阿拉歌庄园）的前世今生

张姓女子在法庭的起诉书中被描述为“亚洲女性”，她被控向一名联邦官员作虚假陈述，并非法进入禁区。

法庭文件显示，在进入该俱乐部时张玉静改变了说法，她告诉前台接待员，她是为了参加“联合国华裔协会”（United Nations Chinese American Association）的活动。

接待员知道这是事先安排好的说辞，开始怀疑她。犯罪嫌疑人被带离现场接受进一步询问。

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法庭文件显示，她告诉特勤人员，她的朋友（只透露了“查尔斯”的名字）指示她从中国上海前往棕榈滩参加所谓的联合国活动，但她没有提供更多细节。

起诉书说，她说“查尔斯”鼓励她尝试与总统家族的一名成员谈论中美经济关系。

美国特勤局特工塞缪尔·伊万诺维奇（Samuel Ivanovich）表示，张女士携带了四部手机、一台笔记本电脑、一个外接硬盘和一个装有电脑病毒的U盘，但没带泳衣。

伊万诺维奇在法庭文件中指出，张玉静“能自由、毫无困难地用英语交谈”，随着调查的深入，她对当局的态度变得“咄咄逼人”。

她的律师迄今拒绝置评，她将被拘留至下周的听证会。

如果罪名成立，张玉静可能面临最高五年监禁。