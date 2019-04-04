伦敦政经学院的地球仪点燃两岸学生主权论战

图片版权 BONNIE Image caption 伦敦政经学院（LSE）校内一座地球装置艺术，将大陆与台湾分开呈现，引发大陆留学生抗议。

享誉盛名的英国伦敦政治经济学院（LSE），日前摆设一座校园艺术装置“颠倒的世界”（The World Turned Upside Down）巨型地球仪 。由于地球仪上的地图以不同颜色及名称标示台湾及大陆两地，引发大陆学生不满，掀起两岸学生对于各自主权的争论战。

伦敦政经学院校方星期三（4月3日）邀请台湾及大陆学生等人召开会议，取得艺术家同意后，决定更改地图，将台湾及大陆两地画同样颜色，也就是把台湾纳入大陆领土。

地图上的主权

“颠倒的世界”是一颗直径达到四米高的世界政区地球仪，从今年三月下旬开始竖立在伦敦政经学院苏瑞福学生中心前，将台湾标示为粉红色，并写上“REP.CHINA（Taiwan）”，也就是“中华民国（台湾）”，与黄色标示的中国大陆“CHINA （People's Republic）”——也就是中国（中华人民共和国）， 明显不同。

校方在官网上表示，该作品诠释了伦敦政经学院致力于透过研究与教学，面对全球最大的挑战，而意味着以不同以及不熟悉的角度看世界。

伦敦政经学院的部分大陆留学生对此感到不满，在作品揭幕后，写信给校方抗议，表示对该作品感到失望。

图片版权 BONNIE Image caption 伦敦政经学院的部分大陆留学生对此感到不满，在作品揭幕后，写信给校方抗议。

BBC中文取得该声明，内容提及：“我们坚定认为台湾是中国的一部分，中华人民共和国应该是中国唯一的法定代表人。自1972年双边外交关系建立以来，英国政府已正式承认一个中国政策。”并强调，全球大多数国家和联合国（联合国大会第2758号决议）也承认这一立场。

BBC中文也取得伦敦政经学院校长沙菲克（Dame Minouche Shafik）的回信，信中表示“身为伦敦政经学院的学生，意味着能一起讨论分享观点。”她并邀请与各国籍的学生代表见面。

得知大陆学生抗议，该校的台湾留学生也感到愤怒并要求参与会议，发起连署呼吁校方不应更改该作品，表示“更改地图除了不尊重创作者的理念之外，否认台湾作为主权国家的事实，也会影响校内师生对台湾的理解。”

声明中指出：“中华民国（台湾）作为一个主权独立的国家，我们有自由民主的政治体制，遵守权力分立与法治。”

据了解，学校委托艺术家制作地球仪装置艺术时，要求要以联合国的地图为主，制作完成后，学校允许放置该地球仪装置，但没有在第一时间发现地图与联合国的地图不同，疑有疏失。直到3月26日大动作举办揭幕仪式，大陆学生抗议，隔周才赶紧召开会议讨论更改。

背后有什么动机？

“颠倒的世界”是由校友捐赠的经费所打造而成。

竖立在伦敦政经学院苏瑞福学生中心外的“颠倒的世界”政区地球仪，是曾经获得英国特纳奖（Turner Prize） 的知名艺术家马克·渥林格（Mark Wallinger）的作品。渥林格表示，联合国是命名和设定边界的权威单位，我们要从不同角度来看这个世界。

他说：“联合国是名称和边界的权威。不过这个世界，正如我们从不同角度理解的那样，是既熟悉，奇怪，且可以改变的。”

面对争议，渥林格回应伦敦政经学院学生报《海狸报》（The Beaver）时表示，他没有修改联合国划定的地图。 但同时又强调，世界上有很多有争议的地区，“这是事实”。至于为何会以不同名称和颜色标示台湾与大陆，背后有什么动机，BBC中文已联系该艺术家，但尚未获得回应。

根据英国媒体报导，1959年出生的马克·渥林格，长年在伦敦生活，他擅长使用多种媒介创作，并通过艺术来探讨在政治、文化、宗教上的自我认同。

而因为装置艺术引发争议的伦敦政治经济学院，是顶尖大学之一，也是台湾总统蔡英文的母校。该校与牛津大学、剑桥大学、伦敦帝国学院和伦敦大学学院，一起并称为“英国G5超级精英大学”。

决议更改地图

校方4月3日召集学生会成员、2名大陆代表、1名台湾代表、巴勒斯坦及以色列代表等约15人共同开会，大部分的学生认为应该以联合国的地图为主，因为装置艺术放在校园内，间接代表了学校的立场。

会议结束后，台湾学生代表黄立安向BBC中文表示，校方已和艺术家达成协议，需要以联合国发布的地图制作，但是艺术家参考多种版本的地图，发展创意，如今引发争议，艺术家愿意更改作品。

图片版权 BONNIE Image caption 引发争议的地球装置艺术，三月下旬开始矗立在伦敦政经学院苏瑞福学生中心。

黄立安解释，虽然部分地图会将台湾制成灰色或空白，但联合国的地图都标示台湾为中国大陆的一部分，因此校方立场相对强硬。

他对BBC中文说：“校方曾说可以保持地图原状，但经过讨论，多数人仍认为必须以联合国地图为主，以此决议更改地图。”

根据台湾媒体报导，台湾外交部外得知校方决议之后，已立刻去函给伦敦政经学院，表示抗议。黄立安转述会议结果，表示校方将更改地图，将台湾纳入大陆领土，并将“REP.CHINA（Taiwan）”去除，原本设为首都的台北，也会改成一般城市。

不过校方表示，未来将会在该装置艺术旁，摆放说明牌，解释部分地区具有主权、领土争议。也可能举办活动，让大家可以贴便利贴，在地球上表达看法，但细节还需再讨论。

黄立安语带无奈地说：“对会议结果感到无力，因为台湾国际上的处境就是这样。若什么都与联合国挂钩，那台湾国际生存空间就真的没有了。”

不过，同样参与会议的大陆代表王同学则对会议结果感到满意，她透过短讯向BBC中文表示，“参与会议的成员都支持学校提出的解决方案。”

针对装置艺术引发的争议，BBC中文试图联系伦敦政经学院校长沙菲克，但该媒体中心仅以邮件回覆表示，学校致力于创造一个包容的环境，以确保所有人都能享有尊严和尊重。

消失的巴勒斯坦

事实上，不仅两岸学生对该地图发表意见，“颠倒的世界”未标示巴勒斯坦，也引发许多支持巴勒斯坦的学生不满，甚至破坏该地球仪。

该装置艺术摆设后两天，学校在一旁列出公告，强调学校会确保所有学生和职员都有尊严且受到尊重。并表示校方理解并尊重人们对主权意识的强烈感觉，并鼓励交流，但提醒不能破坏校方公物。

伦敦政经学院顾问委员会成员札克利亚（Zakaria Shafi）向BBC中文表示，无论是政治或宗教，巴勒斯坦对伦敦政经学院的许多巴勒斯坦学生而言都非常重要。他说：“当他们迫切希望得到认同时，我们却将巴勒斯坦从地图上移除。”

札克利亚向学校写了一份声明，批评该装置艺术呈现了帝国主义，传递殖民思想，试图将巴勒斯坦从我们的脑海中抹去。该校阿富汗、孟加拉、巴基斯坦、巴勒斯坦等学生组织，也表示赞同该学生的声明。

目前国际间对以色列及巴勒斯坦的主权承认并不一致。巴勒斯坦联合国常驻观察员代表团网站资料，目前有中国、瑞典、梵蒂冈等137个国家承认巴勒斯坦国的主权。2012年联合国授予巴勒斯坦“观察员国”地位，不过并不是会员国之一。

针对有关争议，参与会议的学生向BBC中文表示，依照联合国地图，巴勒斯坦仍然不会被标在该作品上。