事实查核：哪些国家同性性行为仍然违法？

图片版权 Getty Images Image caption 印度去年判定反同法令违法

汶莱制定新的法律，男性之间的性行为成为可以通过石刑砸死的罪行。

根据“国际同性恋联合会”（ILGA）表示，伊朗，沙特阿拉伯，叶门，苏丹，茅利塔尼亚以及尼日利亚和索马里亚的部分地区也将同性关系入死刑。

不过，确定哪些国家实际上已经实施了这些惩罚是困难的。国际特赦组织（Amnesty International ）说，过去几年没有收到哪些国家根据这些法律而处决人民的报告。但是，之前伊朗和沙特阿拉伯有依据这些法律动刑之纪录。

尼日利亚在其穆斯林占多数的北部各州有以石刑惩罚同性恋的法律 ，但从未实施过。

Image caption 着色区域为将同性恋入罪的国家

同性恋在哪些地方被视为非法？

在汶莱，同性恋是非法的，并可处以长达10年之监禁。汶莱的新法律亦将妇女之间的性行为定为刑事犯罪，处以40下之鞭刑或最长10年监禁。

ILGA称，目前有70个国家将同性关系定为刑事犯罪，其他国家则有各种形式之法律管制同性性行为。

俄罗斯被列入这70个国家之中， 尽管该国1993年已将同性关系合法化。但ILGA表示，过去十年来“各种压制法律的新规定”已经生效。在许多地方违反这些法律将受到长期监禁，罚款或甚或体罚。

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英联邦国家 （Commonwelth Countries ）

许多将同性恋关系定为“刑事犯罪”的国家是“英联邦国家”（共35个国家），其法律源于英国殖民时期；秘书长派翠夏.史考特兰( Patricia Scotland)敦促汶莱政府重新考虑此新法律。

她说，“残忍和不人道的刑罚恐将违反国际人权法和约定。”

2018年印度最高法院作出裁决，将印度从禁止同性恋行为的国家名单中删除。

“印度作为英联邦成员国已做出决定，同时挑战来自殖民时代的法律。” 英国人类尊严信讬基金会（Human Dignity Trust） 的提·布拉恩(Tea Braun) 说。

“在压迫了LGBT人群半世纪后，印度最高法院拆解反同禁令标志著世界潮流的变化。” 她告诉BBC。

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法律挑战

在许多国家，挑战法律可能带来变化：肯尼亚高等法院将于5月24日裁定是否将同性恋合法化。

在博茨瓦纳，高等法院关于对同性性行为刑事定罪的判决将于今年到期。

同性婚姻

ILGA估计，全球26个国家的同性婚姻现已合法化。然而定义有时很棘手 ——譬如北爱尔兰同性婚姻尚未合法，但英国仍被包括在26个国家。

巴西与墨西哥也在26个国家当中，因为通过一个接一个的法律途径，在大部分的司法管辖区结婚在这两个国家是可能的。

你的器材不支持播放多媒体材料 在台湾，支持同婚合法化群众在释宪结果公布后于台北司法院前欢呼

目前同性婚姻合法的国家：

2001 荷兰

2003 比利时

2005 加拿大 西班牙

2006 南非

2009 挪威 瑞典

2010 冰岛 葡萄牙 阿根廷

2012 丹麦

2013 乌拉圭，新西兰，法国，巴西

2014 英国（不含北爱尔兰）

2015 卢森堡，爱尔兰共和国，墨西哥，美国

2016 哥伦比亚

2017 芬兰，马耳他，德国与澳大利亚

2019 奥地利

2018年8月，哥斯达黎加的最高法院推翻了同性婚姻禁令并给立法者18个月的时间来修改法律。

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