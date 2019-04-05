图片版权 996.ICU Image caption 996.ICU的发起人解释称，“996”指很多中国科技公司要求每天早9点一直工作到晚9点，每周工作6天。

在中国，程序员群体曾被很多人视为勤劳肯干的象征，他们似乎很少向外界表达自己的声音。但现在，一场由他们发起的在线抗议在中国互联网上流行起来。

这场在线抗议名为“996.ICU”，发起人解释称，“996”指很多中国科技公司要求的每天早9点一直工作到晚9点，每周工作6天。在这样的工作模式下，生病了会被送到ICU重症监护病房。

程序员们选择在自己的“主场”——GitHub上发布这个项目。GitHub是微软旗下一个主要用于代码共享的社区，在全球有近三千万程序员用户。

截至周五（4月5日），“996.ICU”已在GitHub上获得超过17万次点赞，并登上该网站的热门页面。此外，它还登上了中国社交媒体微博的热搜榜。

“程序员的命也是命”

据中国媒体报道，这场抵制血汗加班的运动，最早源于一名程序员注册的网站“996.icu”。

在网站上，他向大家介绍了中国互联网公司普遍存在的996工作制，以及相关的劳动法规。网页最后，他用英文写到“Developers' lives matter”（“程序员的命也是命”）。

图片版权 GitHub Image caption 996.ICU出现在代码分享网站GitHub上。

然而，这场抗议活动后续的影响力，更多来自在3月26日上线的一个同名的GitHub项目。该项目由匿名的ID账号发起，随后被用户自发翻译成多国语言版本，号召全球程序员加入。

在项目中，还有用户发起了“996公司黑名单”，号召大家提交证据，列出实行996工作制的公司。目前，中国的科技巨头阿里巴巴、京东和抖音的母公司字节跳动都在该项目的“黑名单”之列。

阿里巴巴和字节跳动尚未回应置评要求。京东公关部则在此前一份回应媒体的声明中称，“我们不会强制要求员工加班，但鼓励大家全情投入……为自己和家人创造出更大的价值。”

随着越来越多的人加入吐槽，“996.ICU”也从GitHub火到了社交媒体。

微博网友@懒猫同学_CRX说，“上家公司996都算好的，经常后半夜下班第二天正常上班，通宵也通了十几次，第二天正常上班。头发大把大把的掉……都说程序员工资高，但是累也是真的。”

“程序员和那工厂工人没有本质区别。学Java学Python（编程语言），学了一圈回去发现还是要学马列。全世界劳动人民是一家，谁也别看不起谁，”知乎网友@轲茗一评论道。

超时加班

近年来，中国发生多起科技公司员工猝死的案例。2018年12月，一名工作于科技公司大疆的25岁程序员猝死，引发争议。很多人认为，长时间的加班和熬夜是罪魁祸首。

中国《劳动法》规定，中国实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过44小时的工时制度，这显然远远低于“996”工作制中，一些人可能实际工作的72小时。

图片版权 Getty Images Image caption 中国互联网发展迅速，但加班也因此成为很多公司的常态。

尽管看似有章可循，但北京中银律师事务所高级合伙人杨保全对BBC中文表示，中国的司法实践一般要求如果有超时工作的争议，需要员工去举证，这个举证责任对于个人相对会有一些难度。

“中国互联网发展非常快，但牺牲了很多人的休息时间。因为整个行业都是这样，很多人会觉得如果维权了，那会不会影响到我的就业，”杨保全说。

中国社科院一项调查显示，2017年中国人每天平均休闲时间仅为2.27小时，不及美国、德国等国家的一半，此外，带薪年休假制度也长期得不到落实。

相反，今年1月，一家名为“有赞”的互联网公司据称因公开在年会上宣布实行“996工作制”，引发员工愤怒，被所在地杭州市西湖区的劳动监察部门立案调查，但结果一直未公布。

中国政法大学社会法研究所所长娄宇对BBC中文分析称，中国目前几部法律法规虽然规定了工时以及加班的上限，但单位在标准工作时间内安排了较多的工作任务，劳动者不得不延长劳动时间的，是无法要求支付加班费的。

“这使得单位很容易以不同意劳动者加班，劳动者是自愿加班为由不支付加班费，”娄宇说。

反996许可证

“996.ICU”走红后，很多用户发现，一些国内公司的浏览器对该项目的网址进行了屏蔽。包括奇虎360、腾讯QQ以及阿里巴巴的UC浏览器，均显示该页面“存在违规内容”。

图片版权 Getty Images Image caption 北京西部的中关村是中国很多高科技和互联网企业的聚集地。

然而，这似乎并未打击参与该项目的参与者们的热情，一个名为“反996许可证”的想法被提出来。

如果该许可证被兼容进各个开源项目的授权协议，违反劳动法的公司将不得使用许可证下的软件或代码，这将给一些科技公司带来实际的约束作用。

“反996许可证”的起草人是美国伊利诺伊大学（University of Illinois）法学博士顾紫翚。她对BBC说，起初她对“996.ICU”运动并不感冒，认为这只是一些人的抱怨，但在曾同为程序员的丈夫的支持下，她开始研究如何将许可证和劳动法相结合。

采用“反996许可证”的项目正在不断增多。目前已有近90个开源项目添加了许可证，但其中大部分都是由个人开发者维护的、规模较小的项目。

顾紫翚说，目前该项目还是一个较理想化的设想，“我觉得这个许可证开创了一个新领域的研究，也可以督促一些作恶的公司遵守劳动法，但目前还有很长的路要走。”