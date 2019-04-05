台湾清明节不屠宰牲畜原来与蒋介石有关

图片版权 AFP Image caption 台湾清明节市场没有杀猪与蒋介石过世禁止屠宰有关。

清明节扫墓祭祖，肉品是供品之一。不过在台湾，清明节这天市场没有卖猪肉，看似是约定成俗的习惯，但有习俗专家发现，台湾清明节没有杀猪的传统，其实是为了纪念蒋介石过世而禁止屠宰。

“蒋公逝世、禁宰三天”

平常鲜少到市场买菜的台湾民俗专家郭喜斌，在清明节这天难得到市场采买祭祖供品，却发现所有肉贩都没有营业，他到处问人，却没人知道原因。

郭喜斌疑惑，清明节是人们大肆采买供品的日子，应该是肉贩的生意最好的时候，没理由放弃赚钱的大好节日，他发挥侦探精神，问了猪肉摊贩，甚至到图书馆查资料，赫然发现原来从1975年蒋介石逝世后，清明节就不屠宰。

他向BBC中文表示，从猪肉摊老板口中听到“老蒋死了后，清明就禁屠到现在。”让他非常震惊。

BBC中文在清明节(5日)询问台湾猪农康富户，他也证实：“蒋介石死后，清明节就不杀猪了。”

郭喜斌后来到图书馆查到蒋介石去世隔年的报纸，其中一篇文章的内容提及，因为蒋介石过世日期，刚好是民族扫墓节，因此台湾政府明订每年扫墓节是“先总统蒋公逝世纪念日”。

而蒋介石去世后连续三年，报纸上都有台湾省肉类公会和台北市肉类同业公会共同发出公告表示，“禁屠三日缅怀蒋公德泽”。

图片版权 KUO XI BIN Image caption 蒋介石去世后连续三年，报纸上有公告表示，"禁屠三日缅怀蒋公德泽"。

2007年，台湾政府表示，纪念日是威权时期产物，并认为功过具争议的蒋介石不应以国家纪念日纪念，废除“蒋公诞辰纪念日”及“先总统蒋公逝世纪念日”。

威权象征

郭喜斌对BBC中文表示，虽然当年禁止屠宰的命令，是由民间单位公告，不是政治命令，但当时处于威权时代，所以他认为该命令明显是，“政治操作”。

他认为，清明节是否卖猪肉，应该尊重摊贩自行决定，回归市场机制，约定成俗或成为习惯也不一定需要改变，但是他指出，台湾政府重视转型正义，因此清明节不杀猪的渊源，必须让更多人明白。

事实上，“禁屠令”在中国历史上非常常见，像是1874年，清朝同治十三年，当年同治皇帝驾崩后，朝廷通令全国“禁屠”(不准宰杀猪牛羊鸡鸭等)三天。

台湾建国高中历史科教师庄珮柔向BBC中文解释，过去像是皇帝的家人逝世，皇帝也会发出“禁屠令”，这都很常见。她指出：“民俗反映政治结构，因此禁令也与政治权威有关，统治者会透过这种命令来彰显权威。”

庄珮柔进一步分析，禁屠的概念也和宗教信仰有关，像是佛教就提倡不杀生积功德。历史上唯一的女皇帝武则天崇信佛教，她也曾经颁布了一条“禁屠令”，禁止捕杀牲畜、鱼和虾等。

清明节不杀生，还能追朔到中国传统节日寒食节。据史籍记载，该节的由来是春秋时期，晋文公感念忠臣，而下令禁火寒食，也就是禁烟火，只吃冷食。

寒食节与清明节日期相近，通常在清明节前一或二日，因此台湾民间也有一说，指清明节禁屠是寒食节有关。不过郭喜斌和庄珮柔都认为，寒食节对台湾文化影响不大，因此清明节禁屠与寒食节关联不大。