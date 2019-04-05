维基解密创始人阿桑奇或被引渡美国受审

图片版权 REUTERS/Peter Nicholls Image caption 周五（4月5日）许多支持阿桑奇的人聚集在厄瓜多尔住英国使馆外抗议，他们担心阿桑奇会被使馆驱逐失去政治庇护。

有最新消息显示，维基解密创始人阿桑奇(Julian Assange)将要被驱逐出厄瓜多尔在伦敦大使馆；4月5日有一些支持者聚集在使馆外声援他。

维基解密透露，来自厄瓜多尔的可靠消息表明阿桑奇可能很快被大使馆驱逐——在几小时内，也可能是几天内。

厄瓜多尔外交部声明说“对传闻，推论和猜测不予评论，因为这些东西没有任何文件依据”，但是厄瓜多尔一名高级官员说，还没有做出决定。

聚集在厄瓜多尔使馆外的支持者手举标语，要求不能逮捕阿桑奇。维基解密认为如果阿桑奇离开避难使馆，就可能被引渡到美国。

一名厄瓜多尔官员说，总统莫雷诺（Lenin Moreno）对其个人通讯资料被黑客取得并公开感到恼怒。周二莫雷诺把资料泄露归咎于维基解密。

最近厄瓜多尔许多媒体都报道了对总统莫雷诺海外腐败指控，总统家人照片也被流入社交媒体。

莫雷诺指责维基解密窃听电话和私人谈话，窃取“我卧室的照片，还有我吃什么，我妻子，女儿和朋友跳舞的照片”。

莫雷诺并没有就上述指责出示任何证据进行反击，维基解密说莫雷诺的指称毫无根据，他们只是在该国立法机构调查总统腐败问题后才作了有关报道。

图片版权 Reuters Image caption 维基解密网站在2010年公布了大量美国政府关于阿富汗和伊拉克战争的机密文件，引起巨大轰动和争议，令美国国际声誉受损。

停止庇护阿桑奇？

莫雷诺表示，英国将要监禁阿桑奇，因为阿桑奇寻求厄瓜多尔保护，躲避被引渡到瑞典的行为违反了庇护条款。莫雷诺还说，如果阿桑奇的权利受到保护，他可以随时离开厄瓜多尔在伦敦的使馆。

厄瓜多尔伦敦使馆的前领事费德尔·纳尔瓦兹（Fidel Narvaez）认为，维基解密并没有公布指责该国总统腐败的资料，他们只是在推特上转发了有关内容。

他还说，“正好在一年前，厄瓜多尔莫雷诺政府实行新做法，实际上是把阿桑奇隔离起来，就像在监狱一样。自那以后阿桑奇再没有发过一条推特。厄瓜多尔政府正制造借口要结束阿桑奇的庇护，这会给厄瓜多尔带来历史性的耻辱。”

纳尔瓦兹在另外一篇文章中说，“厄瓜多尔国民大会还通过决议要调查阿桑奇，表明该国政府采取措施'维护国家利益'。但是他认为厄瓜多尔政府不过是找借口，要中断对阿桑奇的庇护和保护。”

七年被困使馆

维基解密创始人阿桑奇从2012年起申请厄瓜多尔的政治庇护后一直在该国驻伦敦大使馆躲避，因为他担心被要求从英国引渡他的瑞典政府把他交给美国。

阿桑奇已经在厄瓜多尔使馆内生活了将近7年。他描述此经历像受到非法监禁一样。

阿桑奇在维基解密上了发布了数十万份政治敏感的机密文件而杨名。外泄文件中，包括逾25万份美国外交电报。他在瑞典面临着强奸指控，该国要求将他引渡问话。他并没有被正式起诉。

图片版权 Reuters Image caption 阿桑奇在伦敦厄瓜多尔使馆阳台上露面面对记者。阿桑奇2006年创建了维基解密，到2015年为止，共公布了1亿份文件和分析

2010年瑞典检方指控阿桑奇曾在瑞典涉嫌强奸，向英国提出引渡他。阿桑奇在英国被捕后，英国最高法院裁定把他引渡到瑞典，但他在2012年６月在保释期间进入伦敦的厄瓜多尔使馆寻求庇护，同年8月获得该国庇护。

阿桑奇否认瑞典的涉嫌强奸指控，认为指控背后有政治动机。2017年5月瑞典检方宣布终止对阿桑奇强奸罪指控的调查。

解密激怒美国

阿桑奇在2006年创建的维基解密网站在2010年公布了大量美国政府关于阿富汗和伊拉克战争的机密文件，引起巨大轰动和争议，令美国国际声誉受损。

阿桑奇的爆料使他成为众多支持者眼中的英雄，有人认为他应该得普利策新闻奖，甚至诺贝尔和平奖。反对者认为维基解密公布美国秘密文件把美国线人的生命置于危险中。

美国前总统克林顿曾经说，会有人因为维基解密曝光机密文件而丧命，并说阿桑奇终将受到美国法律的制裁。

去年底美国华尔街日报报道说，美国司法部正为起诉阿桑奇做准备，而且他们认为美国把阿桑奇引渡到美国受审。报道说，阿桑奇被美国指控的罪名可能包括间谍罪。