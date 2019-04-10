图片版权 Youku Image caption 香港歌手王嘉尔在真人秀节目中激动落泪。

一个明星为了聚光灯下的生活需要作出什么牺牲？

香港说唱歌手王嘉尔（Jackson Wang）近日在一个真人秀上落泪坦承自己没有时间陪伴父母，因此在社交媒体上引发了一场网络讨论。

在选秀节目《这！就是原创》其中一集上，王嘉尔提到自己与年迈的父亲距离越来越远的时候，不禁激动落泪。

这个有前击剑运动员、电视艺人、歌手和韩国流行音乐组合Got7成员等多重身份的明星在节目上表示，自己最珍贵的一件物品是父亲买给他的第一把剑，但是他觉得自己“也没有什么时间跟我爸一起过了”。

BBC新闻部及国际媒体观察部记者克里斯·布拉姆威尔（Kris Bramwell）和凯丽（ Kerry Allen）报道说，中国的社交媒体新浪微博上则因此出现了一场辩论：到底名人是否有权利拥有私人生活，还是说没有私人时间就是功成名就的代价？

在微博上，“#明星配不配拥有私人时间#”的话题标签被引用了近7000次。

一些网民对于这名25岁的歌手所描述的自身处境并没有表示出太多同情，他们认为这不值得过于煽情。

“得到一些东西就可能会失去一些东西，没有两全其美的事情，”新浪微博上一条获赞过千的评论这样说。

“军人，消防官兵，边防战士，外出务工人员，等等都没有天天陪伴父母妻儿的时间，哪个不比明星苦。所以还是别卖惨，”另一条评论说。

一些评论却对王嘉尔表示理解：“他喜欢音乐，所以没把歌手当成一份职业，因为这是他热爱的东西。他在追梦的同时没办法花很多时间陪父母，觉得愧疚，这是人之常情吧，大家嘴下留情。”

另一条评论则说：“明星的工作性质确实是需要四处奔波，高收入要付出相应代价。但也不能否认他们有着普通人的情感，也有父母亲情，希望能陪伴家人也是能理解的吧。”

娱乐评论人、娱乐文化博主黄佟佟向BBC中文表示，业内人士都知道明星艺人是一项极度繁忙的职业，但是这一话题之所以在网络上引起激烈的讨论，不仅是因为艺人工作本身，更多的是反映社会“贫富分化的加剧”之下的一种“戾气”。

她表示，中国这一代年轻人收入低微，“同时他们又看到明星的收入是非常非常高的，所以他们会有一种心理上的不平衡”，而网络时代的信息“极度透明化”，令这种不平衡更加公开。

她举例说：“以前梅兰芳唱一出戏，是可以得到一座宅子的……本身作为明星这个职业自古以来就是赚取非常非常高额的收入的——从哪个时代、哪个国家都是一样的。”

“只不过……以前的时代人们信奉的是‘宝贵在天’，”黄佟佟说，现在中国社会的人们对于“平等”有更强的观念，同时又比以往的时代更容易获得信息，知道明星到底能赚多少钱。

图片版权 Youku Image caption 王嘉尔曾是香港击剑代表队选手，他表示成功并不是令他最快乐的事。

“扮演真实”

在成为歌手之前，王嘉尔曾是男子击剑（佩剑）香港代表队成员，曾代表港队参加2010年青年奥运会，后在2011年亚洲青少年击剑锦标赛赢得冠军。

王嘉尔在《这！就是原创》节目上说，他的父亲教他接触击倒，也给他买了他的第一把剑，这是他最珍惜的礼物。

“我慢慢越来越好了，爸爸也慢慢越来越老了，”他说到这里开始落泪，“然后，就慢慢跟我爸爸的距离越来越开了。”

“我拿了很多的第一，但是，才发现这不是我最开心的，”王嘉尔解释说。

“最珍贵的那个东西不是我穿去奥运的那个衣服……就是那把剑。”

在中国，明星越来越生活在巨大的外在压力之下，外界对于明星的注视和期望经常超出他们的表演事业，而深入到他们的生活。

而明星作为平常人的需求被置于大众舆论之后，时常会引发讨论甚至争议。去年，明星杨颖（Angelababy）在一个真人秀游戏节目嘉宾被泼水的环节中，在其他嘉宾都被泼多次的情况下，她只被泼了一次，从而引发网民指她受到特别对待的争议。

之后杨颖在社交媒体上发帖表示，自己在录制当天正在生理期，身体的确不适，“结束后才知道哥哥们确实有照顾我，当时觉得心里挺暖的”。事件也引发了网络上关于中国社会对待女性是否尊重的讨论。

对此，黄佟佟表示，明星“让渡”出一部分隐私给公众，已经渐渐被业界和舆论认可为“必须付出的代价”。

“但是，这个度在哪里呢？”黄佟佟表示，“是不是他（她）当了明星，就没有自己生活的权利呢？”

“我觉得每个人都配有自己的私人生活，”她说，认为明星“不配”有私人生活的观念“也是非常粗暴的”。

但是她指出，现在中国的明星都愿意去上真人秀，因为这类节目的收入非常高。

“粉丝们对明星的真实状态是如此地如饥似渴，”她说，“那么，我觉得很多明星是在扮演他（她）的真实状态。”

黄佟佟表示，明星在“扮演自己的真实状态”时，可能更多地考虑让“哪些真实”呈现在粉丝面前。

“让更讨人喜欢的真实出现在粉丝面前，把那些不讨人喜欢的真实隐藏在后，这个是明星智慧的衡量点。”