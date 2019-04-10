奇人怪事：台湾女子左眼肿如鸡蛋惊现4只蜜蜂

图片版权 Getty Images Image caption 汗蜂有时会落到人身上，因为他们喜欢人体排出的汗液。

清明节期间，台湾一名28岁的何姓女士跟随家人祭祖扫墓。但接下来发生的怪事确是一般人闻所未闻的。

何女士扫墓时用手清除荒草，突然觉得有东西飞进眼中。当时感觉可能是一些泥土残渣，令左眼睛感觉很不舒服。

几个小时后，何女士的眼睛丝毫没有好转，反而又红又肿，刺痛难忍。她不得不到台湾辅英科技大学附设医院去就医。

当眼科医生用显微镜为她眼睛做检查时，简直被“惊呆了”。

医生首先看到的是类似昆虫腿一样的黑影。医术娴熟的眼科医生竟然从她的眼睛中取出了4只小汗蜂（sweat bees,或叫Halictidae）。

这种小汗蜂非常小，喜欢吃人体排泄出的汗液以及眼泪中的蛋白，所以叫汗蜂。

更加神奇的是，医生把它们一个个取出时，它们都完好无缺，而且都活着。

经验丰富的洪姓（音译）眼科医生认为，这些汗蜂可能是当时被一股风吹进何女士眼中的，并且被困在眼中无法出来。

汗蜂通常不会攻击人。眼科医生称何女士非常“幸运”，因为她没有揉眼睛。

事发时何女士戴着隐形眼镜，尽管很难受但何女士不想把隐形眼镜揉破。

医生说，如果何女士使劲揉眼睛的话，很可能会导致汗蜂分泌毒液，发生严重感染甚至失明。

目前，何女士已经出院，视力完全恢复，一点问题也没有。

至于被取出来的小蜜蜂，它们被作为活标本送到有关部门做研究。

这也是台湾，甚至有可能是全球发生的一个首例奇异病例。