张学友《人间道》被指遭苹果音乐下架，再引商业公司自我审查争议

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苹果公司旗下的音乐平台“苹果音乐”（Apple Music）上周被发现突然移除30年前张学友演唱的粤语歌《人间道》引起热议。媒体报导称《人间道》歌词被指影射1989年“六四”天安门事件而遭苹果下架。苹果此举亦让大众重新议论大型科技公司在中国市场是否仍因为政治因素而选择“自我审查”。

1989年由已故香港音乐人黄霑创作的《人间道》，是1990年知名电影《倩女幽魂II：人间道》主题曲。各界评论认为歌词中“大地江山，怎么会变成血海滔滔，世间怎么尽是无间道”中“血海滔滔”与“无间道”（来自佛经，意旨地狱深处）乃是黄霑当年影射“六四”，因而在“六四”30周年前夕，遭苹果音乐从中国区下架。

影射六四悲剧 黄霑生前证实

故园路 ／ 怎竟是不归路？

大地旧日江山 ／ 怎么会变血海滔滔？

故园路 ／ 怎竟是不归路？

惊问世间／怎么尽是无间道。

BBC中文搜索资料发现，生于广州，幼时因为“国共内战”举家逃至香港的黄霑生前受访时，便明示此曲是在指涉天安门事件。

黄霑当年在视频访问中提到，1989年前后，许多港人已经纷纷移民国外，而留在香港的众人对未来有所迷惘。但见到天安门事件发生更让他觉得“过不去”，哀叹故园怎成为“血海滔滔”。

他在访问中说，当时应该没有人知道这首歌在指涉什么，但他想把“情感偷偷地放在这首歌中。”

不只是歌曲，在推特上还有人讨论当年由张国荣及王祖贤合演的影片情节中有良官被流放，好人被噤声等情节是作为“政治隐喻。”

关于政治隐喻，黄霑在访问中笑答，“大家不知道没关系，他自己宣泄就好！”

苹果音乐下架此歌之后，众多中国重点音乐平台譬如“虾米”或“网易云”也跟进移除此曲。

其它遭下架作品

苹果音乐近来也全面下架支持香港民主运动的音乐人包含黄耀明、何韵诗以及被指控为“台独”的歌手陈昇的所有作品。

同样被指涉歌曲影射天安门事件而遭下架的歌曲还有香港知名乐团“Beyond”的《岁月无声》、中国乐团“黑豹乐队”的《別去糟蹋》、崔健专辑《红旗下的蛋》，以及美国知名乐团“枪与玫瑰”专辑《中国的民主》。

黄耀明对《人间道》被禁的反应比较直接。他在社交媒体表示，“过了三十个秋天，隔了所谓的两个制度，他们还是追溯下来要跟你算帐，究竟千秋的诅咒何时作罢？”

你的器材不支持播放多媒体材料 历史对邓小平的评价，从不缺少争议。他一手缔造了中国的经济奇迹，也造成政治改革的停滞。回溯改革开放40年，这个庞大国家的成与败，似乎都与邓小平密不可分。

评论指出，去年刚将中国区云端服务“iCloud”交由中国国企《云上贵州》营运的苹果，可能是因为政治压力而将相关歌曲移除。

而苹果此次禁歌，亦再次引起评论对于科技领头羊进入中国市场后难以回避的政治妥协与否之检视。

自我审查？

根据过往，举凡谷歌或苹果等科技公司进入中国市场时，都表示会遵守中国相关法令。因此，有评论认为这些公司下架所谓敏感商品实是“情非得已”。

相关评论也指出，以苹果为例，其保障在中国使用者对其云端服务能有“端对端”亦即“客户端”上传到“云端资料库”过程间的隐私权，因此不能说苹果在中国完全妥协。

不过，网路科技评论者、音乐去中心化计画（Coinmusic）创办人毛向辉（Isaac Mao）告诉BBC中文，跨国科技巨头进入中国，或许是能有一些与中国政府在相关议题上因为顾及“国际压力”而能够“讨价还价”的空间。

但毛向辉强调，这些协商内容在中国是不透明的，外界无从知道他们在谈什么，因为一切都是以“商业秘密”为借口不公开。

毛向辉称，这些跨国公司资本雄厚，虽可以说他们是夹在中美两国科技对抗中间之一员，但若以遵守中国法律为理由，而不顾道德责任或不透明，也只是借口；他认为科技巨头必须要对普世价值负起责任，同时消费者也需要挑战他们垄断网路资源及商品之霸权。

创建打假新闻软体“美玉姨”的工程师徐曦之前向BBC中文解释，未来社会已经走向谁（包含国家）能垄断资讯来源及传播管道，谁就能影响政治或民主的道路。她创建“打假”的网路机器人便是尝试突破政府或财团垄断人民接近资讯的路径，希望人人都有平等机会汲取资讯。

网民评论

此次歌曲下架事件，却引起网民讨论。

许多网民表示，身为张学友歌迷，这首歌事实上比起张学友唱过的无数名曲，并不特別广为人知。但因为此次下架事件，许多人开始找这首歌来听。

有中国网友便批评此次禁歌荒谬，因为“从一个几乎没有什么影响力的电影里，找出一首几乎完全没什么影响力的配乐来（快30年了），然后以不合时宜的理由下架…...”

图片版权 AFP Image caption 1989年5月14日，学生在天安门广场绝食抗议

在中国著名的视频分享平台《哔哩哔哩》中，仍然有张学友在演唱会高歌此曲的影片。众多留言及讯息显示出网民十分明白歌词隐喻。

譬如，有网民解释黄霑说的是国共内战及文革“大逃港”的中国人，在香港目睹“六四”事件发生的感叹。

也有人称，禁歌“当然是‘版权问题’啦，敏感原因难道还直说？”“本意就是要不让人提起，防止话题发酵，而不是为了惩罚和示众效应。”

也有网民在弹幕留言上说这首歌“大胆”或“1989北京”等讯息。

目前为止，苹果公司尚未对此事有所回应。