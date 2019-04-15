图片版权 Getty Images

地震对于中国四川来说并不罕见，但近两年来发生在该省南部的一系列地震却让当地人忧心忡忡，他们担心与中国正蓬勃开展的页岩气开采有关。

一项近期发表在美国地震学会期刊的研究似乎为这种说法提供了最新证据。该研究认为，数月前发生在四川南部兴文县和珙县的两次破坏性地震，均由水力压裂作业所引发。造成18人受伤的

水力压裂作业是开采页岩气的重要技术，过去十年间为美国带来了天然气和石油生产革命，依赖天然气进口的中国近年来也将其视为“救命稻草”。

但学者向BBC中文表示，由于中国更为复杂的地质构造，该技术面临更大的争议和难度。今年2月，在附近地区荣县的另一次频繁地震后，愤怒的村民一度包围县政府进行抗议。

“诱发地震”

图片版权 Xinhua Image caption 正在进行钻井作业的涪陵页岩气平台。

这项本月初发表在美国地震学会期刊《地震研究快报》（Seismological Research Letters）的报告称，有多方面的“证据链条”表明，去年12月和今年1月发生在四川兴文县的5.7级和发生在珙县的5.3级地震，“可能”是由附近的水力压裂作业诱发。

据中国媒体报道，这两次地震共造成18人受伤，另有多处民房遭严重破坏。

这份研究报告引用日本地质调查所雷兴林博士和他的合作者称，他们确定了地震的震源位置，发现它们相对较浅，符合（外力）诱发地震的可能发生深度，两次地震也在时间和空间上与附近的水平井簇的压裂紧密相关。

这份发表在SRL的最新研究的依据还包括：统计分析显示，地震本身的余震活动很少，这也与典型的诱发地震的特征一致。他们（雷兴林博士和他的合作者）通过计算表明，水力压裂的高压注水所产生的岩石孔隙超压足以激活附近的已有断层。

但《地震研究快报》的报告也指出，他们没有更精确的压裂数据来进一步理解注水与地震活动之间的关系。

地处四川盆地南部的兴文县和珙县均属于四川宜宾市管辖，它们在数年前被纳入“长宁-威远国家级页岩气综合利用示范区”，境内均有中国国有能源巨头中国石油下属的页岩气开采项目。

此次公布的研究显然只是四川南部一系列地震中规模较大的两次。根据中国地震台网记录，自2018年以来，发生在川南的内江、自贡、泸州和宜宾四个城市辖区内被监测到的地震便有50余次。

今年2月24日，自贡境内的荣县发生多次地震，造成2人死亡，12人受伤。地震后不久，数千名愤怒的村民便聚集到荣县政府大楼外抗议。荣县政府随后宣布暂停当地15个页岩气平台的水力压裂作业。

“地震已经成为这片的日常。有时候一天都能有两三次震动。只要人是坐着或躺在床上，都会有明显感觉，”家住内江市资中县宋家镇的罗歆（化名）对BBC中文说。她的家离荣县县城约60公里，附近也有三处正热火朝天进行的页岩气项目。

“我们是经历过汶川和芦山地震的，但之前从来没有过这种小地震，就这几年小震特别多，”罗歆说。

中国石油没有回应BBC中文记者要求置评的请求。

页岩气野心

在四川山峦起伏的田野和农田间，数以百计高高耸立的钻井平台正在运转。要获取页岩气，需要将化学液体注入地下，用水压将岩石层压裂，从而释放出其中的天然气，这便是水力压裂法。

数十年来，这种方法在美国的普及使该国能源供给大幅增加，由此带来的海量页岩气在拉低北美气价的同时也让美国成为天然气净出口国，因此被称为“页岩气革命”。

图片版权 Getty Images Image caption 四川位于中国西南，地形错综复杂。由于该省同时处于地震带，地震频繁。

美国在天然气行业的“逆袭”，无疑让长期依赖天然气进口的中国看到了希望。国际能源署（International Energy Agency）去年的一份报告称，中国将在2019年成为世界上最大的天然气进口国。

在页岩气的开采上，中国的确有“先天”的优势。据美国能源情报署（United States Energy Information Administration）的数据，中国拥有全球最大的页岩气可采储量。

据官方媒体新华社报道，过去数年间，仅中国石油一家就已在四川盆地的页岩气勘探开发上投入280亿元，累计生产页岩气107亿立方米。

根据中国国家能源局2016年发布的发展计划，中国希望到2020年能每年生产300亿立方米页岩气。

面对质疑

然而，在这些光明愿景实现之前，中国显然要和美国一样，面对水力压裂所引发的公众质疑。

美国密歇根大学（University of Michigan）地球与环境科学教授亚当·西蒙（Adam Simon）对BBC中文说，水力压裂法在美国极具争议，例如纽约禁止了水力压裂，在其他一些州也经历了多次法律交锋。

图片版权 Getty Images Image caption 中国领导人习近平去年亲自敦促国有石油公司增加石油和天然气产量。

“因为有越来越多的证据表明，俄克拉荷马州和得克萨斯州的水力压裂活动数量和地震频率有直接的相关性，”亚当·西蒙说。

相比美国，法国与德国对页岩气的开采更加保守。在环保组织与民众的压力下，两国已全面禁止进行水力压裂作业。

新加坡国立大学（National University of Singapore）能源研究所地质学者菲力普·安德鲁斯-斯皮德（Philip Andrews-Speed）指出，中国还需要面临的是更加复杂的地质情况。

“中国页岩气的最佳产地是四川，但那里的页岩气储层埋藏深、断层多，这让技术难度和成本都增加了，”他对BBC中文说。

“四川本来就在地震带，我们不懂国家的大战略，我们只想有一个稍微稳定的家，”一名微博网友在帖子里写道。