黑洞、国旗和国徽：暴风眼中的视觉中国触动了那些神经
就在世界各地为人类首次拍摄到黑洞照片兴奋的时候，这张照片在中国引发了一场“知识产权”风波。
处在风波中心的是知名视觉内容互联网版权交易平台“视觉中国”。内地网友发现，如果通过视觉中国网站使用这张图片，版权将受到限制。随后又爆出中国国旗与国徽图片在这个网站上版权也受限制。
这让很多中国人不能接受。“国旗、国徽的版权也是贵公司的？”中国共青团中央官方微博4月11日向视觉中国发问道。
这起事件还引来了中国政府的介入。天津市网信办表示，视觉中国“传播违法有害信息”，已经成立工作督导组进驻视觉中国网站，指导督促公司整改。
这次版权争议给视觉中国带来巨大打击。12日视觉中国股票跌停，且网站暂停服务，恢复日期未定。
根据视觉中国集团官网介绍，该公司旗下拥有中国“最大的优质数码视觉内容平台”，合作方包括CCTV、Getty Images、BBC、路透社等中外图片社、影视机构及版权机构。
黑洞、国旗与国徽
最初视觉中国上的黑洞照片页面显示，图片为编辑图片，如用于商业用途需要联系视觉中国。
对此欧洲南方天文台（ESO）称，视觉中国的版权主张不合法，且从未就黑洞图片联系过ESO。
而在中国国旗与国徽的图片也显示为编辑图片，且国徽图片还被标记为“限价图片”，如果用于内文价格不低于150元，整版跨页不低于500元，杂志封面不低于1000元，商业使用价格另议。
随后视觉中国两次发表声明，称其通过合作伙伴获得黑洞图片的编辑类使用授权，版权人要求未经许可不得用作商用，且删除国旗、国徽图片，并表示对两张图片有审核不严责任，对此道歉。
“这其实很正常，”中国大邦律师事务所合伙人、知识产权律师斯伟江告诉BBC中文。他解释称，这种平台一般遵循“避风港”原则，平台上的内容如果版权产生争议，且平台在接到有效通知后将内容删除，则平台不负法律责任。
但事件之后仍在继续发酵。天津网信办称，针对视觉中国“传播违法有害信息”情况，11日约谈网站负责人，责令视觉中国网站立即停止“违法违规”行为，全面彻底整改。同时针对近期“图片类有害信息多发”的情况，启动专项行动，集中排查清理各网站、各环节的图片类有害信息。
澳门大学政府与公共行政系副教授李亦然认为，网信办介入是因为国旗与国徽图片的问题。她表示，中国《国旗法》与《国徽法》规定，国徽、国旗不能用于商标与广告，其实暗含逻辑就是说不能商用，而视觉中国页面显示可以用于谋利，这显然是违反了国旗国徽法的“司法精神”。
“网信办起到的是传声筒的作用，”李亦然说。“当一个事情引起很多人讨论的时候，网信办会关注到这个问题，之后如果发现有问题会去治理。”
此外，另外一家中国图片内容平台全景网络主动全面审核自身产品，宣布暂停网站服务。“中国当局习惯进行全行业调查，因此自查是一种正常反应，”美国博钦律师事务所（Perkins Coie LLP）合伙人吉莫曼（James Zimmerman）告诉BBC中文。
成为众矢之的
这起事件在社交网络引发从网民到自媒体，甚至官方部门的愤怒及调侃。
新浪微博上，“视觉中国”话题一直居高不下，“视觉中国道歉”相关内容阅读量已达2.9亿，讨论量近5万。
《人民日报》4月11日晚发表微博，讨论版权保护与商业模式问题，并配有"不敢配图"字样的图案。新华社旗下新华网也在官方微博发问：“视觉中国”，咋啥都是你的？
吉莫曼认为，视觉中国对自己并不拥有版权的东西却声明版权，“他们已经失控”。
此前，视觉中国经常作为版权维权的一方出现在公众视线中。内地媒体“第一财经”报道称，两家“视觉系”公司作为知识产权侵权纠纷中的原告一方，涉及官司超过2000起。
斯伟江认为，视觉中国之所以引起如此广泛愤怒可能与其经常打官司的“经营模式”有关。他称，中国普遍版权意识不强，很多人通常选择免费下载图片使用，因此视觉中国“得罪的人比较多”。
中国的知识产权
斯伟江表示，视觉中国打官司反映的是知识产权保护的一个“模糊地带”。“知识产权的运用是有张力的，有的人用的夸张一点，有的人保守一点，但如果消灭这个模糊地带反而会缩减知识产权的保护，”他说。
也有声音认为，在版权意识并不强的中国，视觉中国起到的作用不能忽视。摄影师“常青藤”向BBC中文表示，他自己会将作品上传到这种平台，不少公司、媒体会无端盗用摄影师的作品，如果作品放在视觉中国这类平台上，平台可以在一定程度上保护他们的版权。
“盗图最厉害的是自媒体，这次吵得最狠的也是这些人，”常青藤说。
“现在问题比较多的是自媒体，”南京大学新闻学院教授白净告诉BBC中文。“自媒体不是一个机构，也很难被找到，大多时候是个人，也很难处罚很高的金额，”她认为，这场风波会让大家更多关注图片版权的问题，最终会是“一件好事”。
近一年来，知识产权保护一直是中美贸易战中的主要议题，伴随两国越来越接近达成贸易协议，这个时间节点发生知识产权争议对中国可能有些尴尬。上海罗思法律事务所的专利律师帕佩佐治（Elliot Papageorgiou）对路透社说，眼下中国正积极在知识产权保护方面寻求认可，发生这种事情对中国来说“不是时候”。
中国国家版权局12日表示，将图片版权保护纳入“剑网2019”专项行动，要求各图片公司合法合理维权，不得滥用权利。
“视觉中国做的是中国知识产权法律规定允许的事情，如果因为知识产权问题导致这个平台关闭，那反而说明中国的知识产权法没有张力，”斯伟江这样表示。