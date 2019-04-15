胡耀邦逝世30年：官方的沉默和网友自发悼念

图片版权 Getty Images Image caption 1986年，胡耀邦访问法国巴黎。

周一（4月15日）是前中共中央总书记胡耀邦逝世30周年忌日，中国官方并未组织纪念活动，官方媒体也几乎没有任何纪念文章，但有众多中国网友在社交平台上发帖悼念。

被视为中共改革派代表人物的胡耀邦在1989年4月15日上午参加会议时，突发心肌梗塞而离世，享年74岁。他的去世引发大量市民与学生的怀念，最终发酵成为“六四”事件。

在中国主流社交媒体微博和微信公众号上，周一有众多知识界人士、网友和自媒体发帖纪念这位80年代的前中共高级官员。

清华大学社会学教授郭于华在微博写道，“三十年了，他的离世开启了一个时间，也结束了一个时代。怀念他，心里有人的领导人。”

知名文学学者、香港岭南大学中文系教授许子东在微博发布了一张悼念胡耀邦的花圈照片，并配文“三十周年”。

“今天，是耀邦逝世三十周年忌日，让我们为他点一支蜡烛，祭奠他和随他而去的八十年代！ ​”微博网友@王双增说。

还有很多网友引用知名歌曲《好大一棵树》的歌词以表达对胡耀邦的纪念。《好大一棵树》由词作家邹友开1989年在火车上得知胡耀邦死讯时即兴作词，以表达对他的敬仰。

“好大一棵树，三十年前的今天，轰然倒下，永垂不朽，”清华大学新闻与传播学院教授尹鸿写道。

微博网友@小镇漫时光说，“好大一棵树，绿色的祝福。哪怕一小步，也是缩短了与文明的距离。”

此外，专门刊登胡耀邦史料的“胡耀邦史料信息网”的认证微博发布消息称，胡耀邦家属与百余名社会各界人士4月15日前往江西的胡耀邦陵园祭奠，但BBC未能联络到其家人核实该消息。

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与民间悼念活动形成鲜明对比的，是中国官方媒体的集体沉默。按照惯例，央视新闻、人民日报等官方媒体在重要领导人生辰和忌日都会发布悼念微博或纪念文章。

但截至周一下午，仅上海商业媒体《好奇心日报》发表了题为《头顶一个天，脚踏一方土》的文章，将胡耀邦逝世加入其“往年今日”文章的一部分。

香港出版人、赵紫阳政治秘书鲍彤之子鲍朴对BBC中文说，很多中国大陆知识分子在今天怀念胡耀邦时代很正常，因为“现在的政府和胡耀邦时代相比，是有一定落差的。”

“80年代中国的思想、出版、学术界是1949年来最自由与开放的一段时间。他平反了绝大部分右派，他们中的很多人是在毛泽东时代因言获罪的。当时共产党和知识分子的关系因为胡耀邦的贡献有所缓和，”鲍朴说。

谁是胡耀邦？

1915年出生于湖南浏阳的胡耀邦是中共建政后的第二代主要领导人。他在学生时代见证了湖南农民运动的兴起，14岁加入共青团，18岁加入中国共产党，参加长征。

图片版权 Getty Images Image caption 胡耀邦（左）在法国巴黎。

他在文化大革命期间遭受迫害。文革结束后，他先后担任中宣部部长、中共中央秘书长等职，并在1982年开始担任中共中央总书记近四年。

在胡耀邦主政时期，他平反了文化大革命时期的冤假错案，并主张推行更加民主与开放的政治改革，在知识分子与年轻人中颇受欢迎。但在1987年，他被保守派指责反对“资产阶级自由化”不力而被迫辞职。

他在1989年4月15日逝世后，大量北京市民与大学生为其举办悼念活动。其后，有数以十万计的学生和工人占领天安门广场进行示威，抗议活动席卷全国，演变成中国现代历史上最大的抗议浪潮。

包袱还是遗产？

在中国共产党的历史上，胡耀邦经常被与在其继任和同被视为改革派的赵紫阳并列而提。但实际上，两人的待遇不尽相同。

图片版权 Getty Images Image caption 1989年胡耀邦的离世被视为是后来学生运动的导火索。

赵紫阳在“六四”事件之后，被免去党内外一切领导职务，最终在软禁中度过了生命中最后的16年，在2005年逝世。时至今日，赵紫阳仍是当局完全不愿提起的人物。甚至在2015年，官方电视台在纪录片中为了让他的形象“消失”，修改了一张当年刊登他照片的《人民日报》。

相比之下，胡耀邦则不再那么敏感。2005年，中共中央在人民大会堂举行座谈会，纪念胡耀邦诞辰90周年，这是时隔多年之后，官方再次以高规格纪念胡耀邦。

2015年，中共中央总书记习近平主持召开“纪念胡耀邦同志诞辰一百周年座谈会”，并由人民出版社出版《胡耀邦文选》。

尽管如此，和中共其他高级领导人相比，胡耀邦的名字仍显得低调很多。中国多版历史教科书在谈及改革开放的历史时，都只提“以邓小平为核心的第二代中央领导集体”，而无详细介绍胡耀邦等人的生平事迹。2017年3月11日，胡耀邦遗孀李昭在北京去世时，中国部分媒体的报道及微博评论也遭到审查和删除。

独立学者、前中共中央政治体制改革研讨小组办公室成员吴伟认为，中国官方在即将到来的“六四”30周年纪念日前夕“低调处理”胡耀邦逝世纪念日，显示了党内高层依然对其身份的矛盾心态。

“胡耀邦是这个党为数不多的‘正资产’，他们希望把这个资产盘活，所以在他诞辰百周年时，党内举行了隆重的纪念，”吴伟对BBC中文说。“但另一方面，他是被党内元老逼迫离职的，这个错是很难承认的。”

“这种尴尬就是，中共想用各种方法让人们忘掉六四，但这件事的起因就是胡耀邦，中共自己的总书记，”鲍朴说。