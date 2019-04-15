以乘客呑吐量计算，北京是世界第二繁忙的机场，仅次于美国乔治亚州的亚特兰大机场。

于是，当我们知道北京在不久的将来还将拥有一个新机场时，可能都会感到惊讶。中国官方声称北京大兴国际机场将会是以单体建筑存在的世界最大机场航站楼。

它全面运营之后，运营的航班数量将会超过拥有六个国际机场的伦敦，变得非常惊人。

这座机场在今天之前一直未对外界公开其面目，而BBC驻中国记者麦笛文（Stephen McDonell）在这段影片中带你一探究竟。