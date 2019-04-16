图片版权 CNA Image caption 美国众议院议员江笙（Eddie Bernice Johnson）颁赠纪念美国在台协会40年及新馆启用的纪录证书给台湾总统蔡英文。

中国和台湾的军事较量再次升级，背后彰显美中之间暗中较劲。

中国解放军军机周一(15日)中午，在台湾附近进行远海长航训练，台湾军队一度派出F16军机紧急升空拦截。而一天前，美国国务院批准一项对台湾的军事销售方案，费用约5亿美元。有学者指出，此举是美国刻意与台湾拉近关系，以免遭中国抢走两岸关系的话与权。至於台湾于今年2月向美方提出另一项采购F16V战机要求，美方将会在7月回覆是否同意。

“来得及时”的军售

美国国防部国防安全合作署（DSCA）15日发布新闻稿指出，国务院决定批准对台5亿美元军售方案，其中包括机师培训及对F16战机的保养及后勤支援。军售案经过国务院批准后，已告知国会，国会同意，才能完成销售。这不同于今年二月，台湾向美国提出购买66架F-16战斗机以及坦克车之要求。特朗普政府将会在7月裁定是否同意这笔交易。

台湾总统蔡英文对该军售案表示期待，今天(16日)接受台湾媒体采访时她表示：“此军售来得及时”。她指出，该军售能强化空军飞行员的训练，甚至能拥有跟世界许多一流空军一样的品质，对国防相当重要。

就在军售案通过的前一天中午，中国解放军的轰6、歼11等多架战机，大规模到西太平洋上远航训练，对台湾的挑衅意味浓厚，据资料显示，这是中国军机自今年3月30日以来，第四次在台湾外围海域活动，中国军机3月31日一度跨越台海“中线”， 台湾方面当时对此举予以谴责，两岸紧张局势一度升级。

台湾国防部今天(16日)也公开表示，预计5月底汉光演习期间，在台湾东部海域进行联合实弹操演，针对性十足，不过是否模拟中国军机侵台操演，则不愿证实。

图片版权 Taiwan Ministry of National Defense Image caption 台湾军方2018年公布的数据指出，一年多以来，中国军机已经频繁绕台飞行高达23次（台湾国防部资料图片）。

蔡英文也在16日再度批评中国军事行动对区域稳定、台海稳定都造成很大的破坏。她表示，破坏现状及台海稳定，都不是一个负责任大国该做的事，并强调："国土主权一寸不让，我们的民主自由，永远坚实。"

针对该事件，大陆国台办16日回应表示，这是解放军年度计划内的正常安排，国台办并且抨击，指出民进党当局藉此误导台湾民众，挑动两岸对立，破坏台海和平稳定。

事实上，在美国国务院批准该军售案的前一天，美国在台协会举行了“台湾关系法40周年酒会”，美国前众议院议长莱恩（Paul Ryan）致词时，多次以"两个国家"来称台湾及美国，并且强调美国对于印太区域自由、开放、繁荣跟创新的期望，他表示：“我们希望其他国家能更像台湾”。

台湾角色

从4月10日美众院外委会通过《台湾保证法》并支持常态化对台军售，到高调庆祝"台湾关系法"及国务院通过五亿军售案，美国一再展现对台友好态度。台湾中兴大学国际政治研究所教授孙国祥分析，台湾在美国亚太战略中扮演重要角色，美国持续调整对中国的外交战略，其中一项策略就是提倡民主及人权价值，而台湾站在最前线，因为台湾离中国最近，受中国影响及渗透最严重，因此美国会想要持续拉近与台湾关系。

孙国祥向BBC中文表示，美国不断调整对中国的政策，因为中国的角色持续变化，过去美国希望中国是以“跟随者”国际贸易组织，但现在中国已经变为世界规则的制定者，因此美国急迫要调整对中国的外交战略，而台湾当然是考虑的要素之一。

图片版权 AFP Image caption 中美台三方角力，再起波澜。

台湾政治大学外交系副教授卢业中则认为，近期美台两方关系持续加温，突破过去台湾是中美两国角力筹码的迷思（误区）。他说，过去美国思考与台湾关系，都是放在美中的框架下，不过他认为，美国现在不单单把台湾当作牵制中国的工具，而是确切想和台湾关系更加紧密。

卢业中解释，中国对台湾持续施压，两岸关系紧张，因此美国必须强化与台湾的政治和军事联系。他说，美国关心的是两岸能否维持"现状"，其中包括有意义的互动和两岸分治状态，但因为现在两岸互动停滞，因此美国会担心，"若不做任何反应，两岸现状未来会由北京定义，而不是像现在由美国定义。"

不过卢业中说，近期美国对台湾友善动作，是否只是象征性昙花一现，又或是有更实质的合作还有待观察。他对BBC中文：“这是放烟火式？还是可以长久不断为美台湾关系加温？”