图片版权 CNA Image caption 郭台铭获颁国民党荣誉状 愿参加初选，不接受党内直接提名。

台湾首富、鸿海董事长郭台铭宣布参选台湾总统，引发全球高度关注。台湾专家分析，若他当选下任总统，两岸关系将大幅改善。不过台湾人在意“政商分离”，加上国民党还有另一名当红人物，高雄市长韩国瑜可能加入竞选，这些都为其当选和党内提名增添变数。

隶属国民党的郭台铭周三(17日)上午到台湾新北市庙宇参拜时，他表示，2020大选很重要，妈祖几天前就有托梦给他，要他出来为台湾做事。他说：“他会遵从妈祖的指示。”

郭台铭随后至国民党总部，并表示将参加国民党总统初选，绝对不接受党内直接提名。他强调如果站在总统高度思考台湾，关键就在"和平、安全、经济、未来"这八个字。

对于郭台铭加入国民党初选，台湾总统蔡英文表示尊重。而民调支持度持续领先的韩国瑜，则表示郭台铭参选，对蓝绿白有一定冲击。

图片版权 CNA Image caption 鸿海集团董事长郭台铭（右）表态考虑参选2020总统，但先前传出党权有问题。国民党主席吴敦义赞扬他爱党贡献。

商人背景

台湾大学政治系教授王业立向BBC中文分析，台湾强调政商分离，郭台铭是商人出身，从来没有涉及政治，要以经营企业的方式管理政府，很多人仍持坏疑态度。

不过，台湾中山大学中国暨亚太区域研究所教授林德昌则持不同看法，他认为，现在台湾经济不佳，因此台湾人投票时会倾向没有政治色彩的人物，也会乐见政界出现新面孔，比如韩国瑜和柯文哲。他向BBC中文说：“如果郭台铭代表国民党参选，民众会想知道企业家执政的成效如何。”

郭台铭16日在他的脸书专页，解释为什么有参选台湾总统念头，截至17日下午5点，共涌入五千多则留言，多数人表示支持。有网友说：“美国有川普(特朗普)，韩国有李明博，我想台湾也需要一个能用不同以往思维的总统，带领着台湾当一个时代的领跑者。”不过也有网友反对他参选，表示：“政治跟企业还是有差别，（在企业）你是老板，你决定就算，不好的人就叫他滚；政治没办法，公务人员有法令限制，加上国家法令多如牛毛。”

亲中路线

政商关系极佳的郭台铭，近期并未提及有关两岸关系的论述，不过2008年他接受台湾媒体《联合报》专访时曾经表示，“九二共识、一中各表”这八个字一起才是完整的，一旦拆开了，就毫无意义，2012年为马英九站台时，也曾说过“九二共识”。

林德昌认为，无论是韩国瑜或郭台铭代表国民党参选台湾总统，北京政府都会乐观其成，因为两人都主张两岸有更多交流。他与王业立都认为，郭台铭若担任台湾总统，因为其亲中的立场两岸关系会大幅改善。王业立向BBC中文说：“郭台铭以企业家的姿态入主政府的话，会比较务实的看待两岸关系，加上他在大陆的投资，两岸之间的经贸往来，会有积极的作用。”

不过民进党有立委认为，两岸关系会是两人包袱，民进党立委钟佳滨接受台湾媒体采访时表示，国民党不管是提名谁，都有经济牌优势，但手上这有利的经济好牌，未来还是要面对两岸议题的坏牌。面对九二共识不被承认及一国两制被强调下，将会是大包袱。他分析，2020年国民党与民进党的候选人，会在经济与两岸这两个轴线上竞争。

根据台湾相关法律，总统当选人所持有的国内上市及上柜股票，必须自就职日起3个月内，办理信托并申报。因此郭台铭的财产，都必须交付信托，若他有意造访美国或中国大陆，也必须先取得对方的同意，自由度不若以往。

另外，郭台铭所拥有的鸿海集团，除了台湾，版图扩及中国大陆、日本、印度、欧美等通通有，如何证明国家政策和企业没有利益关系，将是挑战。