图片版权 Reuters Image caption 台湾首富郭台铭（戴帽者）17日在妈祖庙宣布投入国民党总统初选。

“妈祖托梦叫我一定要出来”，台湾鸿海集团的总裁，有台湾首富之称的68岁郭台铭，在台湾新北市板桥区的慈惠宫宣示，出马角逐国民党在2020年台湾总统初选。其中，郭台铭称受到妈祖托梦一语，成为台湾乃至华人各界讨论的话题。

郭台铭自言，出生于妈祖庙内，家族都受到妈祖庇佑。在场约50来岁的许姓慈惠宫管理员对BBC中文表示，这间宫本来是木造，后来才扩建，而郭家原本就住在现在财神的位置，郭台铭每年大年初一会准时来此祭拜。

妈祖是台湾社会最普遍的信仰神明，根据传闻与史料，妈祖本名林默娘，出生于10世纪的福建省莆田县，28岁得道成仙，成为守护海上行船的神明。许多400年从福建沿海东渡来台的移民们，也将妈祖信仰传到台湾本土。

台湾民间普遍信仰道教与佛教，宫庙数量在2018年统计，已经超越1.2万间，妈祖庙则超过3000间，建宫庙在台湾中南部甚至是热门生意。面积3.6万平方公里，人口2300万的岛上，这样的规模着实惊人。

得宫庙得天下？

图片版权 Taiwan Presidential Office Image caption 台湾政治人物都有过年在宫庙前发红包的习惯，图为现任总统蔡英文2019年春节在庙前发红包。

在宗教信仰较为盛行的台湾，传统道佛信仰不免成为政治人物在竞选造势场合上拉拢人心的手段。每年在台湾中部举办的“大甲妈祖绕境”活动，吸引超过百万名信众参与时，台湾的国民党与民进党及其他重要政治人物都会与会，有种得宫庙者得天下的气势。

而这样政治与宗教的结合从何而起？目前说法不一。但台湾政治大学国家发展研究所教授李酉潭回忆，过去台湾处于戒严时期时，就有不少地方小型选举，候选人会在当地农村信仰大事，如唱给神明酬神的歌仔戏与感谢的流水席上不断拜票。

图片版权 Getty Images Image caption 台北的妈祖节通常能吸引数十万人参加。

后来，台湾政治人物只要到各地，都会去当地有名的庙宇上香，即使在1987年解严后大型选举开放也不例外。传统宗教与政治两方反而有更绵密结合的趋势。

台湾师范大学政治所教授范世平认为，过去国民党虽然是独裁统治，但是不同于无神论的共产党，国民党对宗教没有特别限制。包括蒋介石自己本身也是基督徒，其子蒋经国后来就任总统时也常下乡探访，都会去当地庙宇致意。进而久而久之，让台湾的政治与传统宗教没有区隔。

宗教动员选举

Image caption 郭台铭在台湾新北市板桥区板桥慈惠宫宣布参选，这里是他的出生地。

在郭台铭的言论一出后，“妈祖开示”是否太过迷信，也成为网络讨论热点。范世平认为，无论言论是否真假，台湾选举一直以来用宗教来动员是不争的事实。“过去李登辉当总统时，他是基督徒，但照样去各大庙宇参拜”，掌握宗教的话语权，成为台湾政治人物的显学。

范世平分析，就算是台湾首富郭台铭，也需要宗教信仰来得到大家的认同。因此，他不意外郭台铭的发言，反过来说，因妈祖信仰是大多数台湾人的共通语言，当郭台铭以妈祖信仰为发言时，自然让许多基层百姓都有“我们是一体的”这种认同感。

这20多年来，台湾的农历新年期间，也常常可以看到政治人物在各大宫庙前发放一元台币（约0.03美金）红包。对于政治人物来说，刻意选在宫庙前造势，也是维持自己政治声望的最好方法。

图片版权 Getty Images Image caption 台湾前总统马英九（左四）也曾出席妈祖节并拥抱妈祖像。

考验台湾民主

李酉潭认为，宗教是目前在台湾唯一可以超越统独的最大公约数，因为大家都不敢做出对神明不敬的事。不过李酉潭也指出，传统信仰的兴盛，有可能给台湾政治民主化带来挑战。

李酉潭举例，好比中国大陆近来一直盛传的统战手法，就是直接拢络当地的宫庙，包括组织免费中国大陆游、金钱赞助等，让很多传统信徒相当动心。

现今的西方民主社会，早期是政教合一、后来改为政教分离。李酉潭认为，台湾社会在套用现今的西方公民社会架构，但同时还是被许多传统情感与宗教思维影响，造成许多人逢事就求神问卜，遇到纠纷就抱着“先情再理后法”的典型心态，无形间让许多政治理念变得难以实施。