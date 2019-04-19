郭台铭：夹在中美，民意中的台湾总统参选人

图片版权 Getty Images Image caption 郭台铭1950年生于新北市板桥

台湾富商，鸿海集团负责人郭台铭日前宣布参选总统，引起政坛波澜。除了台湾政客包括郭台铭与妈祖文化的关系，在中美角力和多股台湾民意下，郭台铭在竞选中和当选后如何平衡台湾与中国，台湾与美国的关系也受到了广泛关注。

中国满意的候选人？

分析人士称，郭台铭如何回应台湾民众对其与中国关系交好的问题，将是他的考验。虽然韩国瑜当选台湾高雄市长表明主流民意是台湾的经济需要继续依赖中国才能前进。但年青世代更倾向台湾独立或反对统一，对与中国政商关系深厚的郭台铭，将是严格考验。

郭台铭曾经说过，市场就是他的祖国，而现在其公司最大的市场就是“中国与美国。” 他在中国与习近平公开会面数次，亦曾经带着中国总理李克强参观富士康工厂。

专攻两岸政治经济，台湾中央研究院副研究员林宗弘告诉BBC中文称，郭台铭的参选决定是基于其与北京有默契或中共的“容忍”。

林宗弘说明，因为郭台铭事业在中国成长，资产庞大与其在台湾的资产投资相比不成比例。因此郭台铭宣布参选，不可能没有考虑过北京因素。

林宗弘同意外界分析，认为郭台铭在“后苹果”时代，亦即苹果获利趋缓，连带使得郭台铭公司获利远不如前之下，此次参选是能帮自己集团未来找到在政治经济上突围的可能。

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林宗弘强调，郭台铭若当选对台湾人未必有好处，因为郭台铭在中国庞大的资产以及获益势必受中国掌控，若他当选，表面上是民选总统，实际上其施政恐受北京牵制。

专攻国际政治经济，牛津大学国际关係博士汪浩于媒体分析，即便台湾法律规定总统当选人须在就职后三日将其财产信托，但郭台铭个人与家族在中国的产业资产连结太深，信托之后还是会受中国牵制。

加拿大约克大学副教授沈荣钦说：“在美中贸易战将转为持久战，郭台铭在美中之间从左右逢源到左支右绌（左右为难），此时表态有意参选总统，的确显得非比寻常”。

鸿海股票在郭台铭宣布参选后隔日便立即上涨。

美国因素

郭台铭参选前，少见的连续多日主动对媒体发言。他连日参加美国官方与台湾官方在台北合作举办的外交论坛，并高调对国际事务评论引起话题。

在台美合作举办的《台湾关係法》40周年座谈会上，郭台铭一连串批判台湾外交国防上亲美，以“美国卖旧军武骗台湾钱”并斥责民进党民意代表“不敢直视中华民国” 等引发议论。

郭台铭在活动隔日后宣布参选国民党台湾2020总统大选党内初选。

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郭台铭宣布参选后，其企业身处美中的暧昧位置再次引发评论。

分析称，郭台铭一直是依赖代工美国苹果手机Iphone开启企业王国，郭台铭若当选总统，其与美国企业苹果乃至于美国官方的关係在中美贸易战的背景下如何继续维持，恐非易事。

路透社报导，郭台铭一宣布参选，今年1月甫上任的民主党籍，威斯康辛州州长汤尼·艾佛斯 (Tony Evers) 17日表示，由于富士康集团未能实现之前于该州允诺创造13000个就业机会，该州打算与富士康重新商谈投资事业。

郭台铭当选之后，而在中美贸易战背景下，苹果日后恐怕会重新评估与其关系，减少甚至取消与鸿海的订单。

不过，台湾前陆委员会副主委，淡江大学战略所副教授黄介正向BBC中文表示，郭台铭参选之前一定有清楚考虑过如何在总统角色与商业利益中平衡，以及日后如何安排他从商多年累积在中美台之间的人脉。

黄介正称郭台铭当选台湾总统后若是像其前任一样到访或过境美国，就会得罪中国并付出代价， 而过于靠近中国，美国也会不高兴。因此，郭台铭将来要如何身处其中，一定在参选前有通盘考虑过。黄介正说明，所有参选考量只有郭台铭及相关核心人员才能得知，所以“外界的评论都是隔靴搔痒。”