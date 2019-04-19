台湾花莲强震：台北震感十年最大，引后续强震担忧

图片版权 CNA Image caption 台湾卫福部天花板掉落幸无人伤

台湾花莲昨天(18日)下午1时1分，发生规模6.1级地震，造成17人受伤，一栋大楼倾斜。台北市震度达四级，是十年来最大。专家警告，台北底下断层若活动，不排除引发6.5级以上的强震，台北老建筑无法抗震，相对危险。

台湾花莲18日所发生的大地震，连大陆上海、杭州都有震感，日本冲绳甚至一度发出海啸警报。台北与震央花莲距离长达162公里，却摇晃剧烈，震度达到四级。地震当下，许多台湾民众，联想到1999年造成严重灾情的921大地震。

在台湾，地震的“震级“或“规模”与“震度”不同，规模是地底下板块挤压，释放能量的强度，而震度则是地表上实际感受到的程度。

台湾大学地质科学系教授吴逸民指出，台北一条活动的山脚断层，若断层活动，影响非常大，规模推估可能达到6.5级，震度更可以达到七级。

台湾中央大学应用地质研究所教授李锡堤接受台湾媒体采访时表示，地震发生的活跃期、平静期，每隔50到60年会交换一次。

他指出，世纪末到下个世纪中叶是属于活跃期，而世纪下半叶到世纪末前后则是平静期。他表示，从20世纪末起，台湾的地震活动确实比较频繁，台湾人必须格外小心。

台北近十年最大震级

地震当下，正在办公室10楼上班的台北居民黄贞怡向BBC中文表示：“真的很害怕。”她说，这是921大地震后，感觉最剧烈的一次地震，必须扶着桌子才能站得稳。

在台北上班的李宜庭也表示，当时整个办公室的灯都剧烈摇晃。来自台南的她对BBC中文说：“很恐怖！以为几年前的台南大地震又要重演。”李宜庭所指是，继921大地震后，台湾灾情严重的2016年高雄美浓地震，当时造成至少117人死亡。

台湾最高的大楼台北101，建筑内可以抑制摇晃的世界最大风阻尼球，也在地震时出现剧烈摆荡，最大摆幅达左右各20公分，是有史以来，地震造成的最大摆幅。

台北市有一栋“金林大厦”地震后倾斜，与旁边的大楼间距原本有15公分，地震后倾斜至仅剩2、3公分，经过当局研判，没有立即危险。台湾媒体报导，该大楼屋龄已满40年，至于台北市屋龄超过30年的老屋，高达七成以上，这起地震也震出了老建筑抗震能力不足的危机。

吴逸民表示，台湾中南部地区，因为过去数十年经历多起地震，许多建筑倒塌后重建，新建筑抗震度较佳。他说：“台北没有经历灾害性地震，老建筑无法抗震，若发生大地震，就相对危险。”

图片版权 VISUAL CHINA GROUP Image caption 台北市信义路四段富贵角大楼（图左）倾斜。

过去，台湾前内政部长李鸿源曾说过：“台北若发生规模6级地震，可能会倒4000栋房屋”，但从台湾媒体报导，台湾的老屋，目前申请危老重建的案例仅有55栋，显然还有更多其他老屋暗藏的危机。

台湾气象局表示，台北市上次发生震度四级的地震，是在10年前。这次地震的震央在花莲，但台北却震感强烈。地质专家分析，除了盆地地形，传播的介质松散，导致地震波的振幅会放大之外，台北都会区高楼林立，因此在高楼层的民众，感受的震度会比其他地方更强烈。

图片版权 CNA Image caption 花莲强震，宜兰超商物品散落一地

不正常能量释放

台湾这次的地震，震央在花莲县秀林乡的6.1级地震，深度19公里，邻近震央的花莲铜门村测得七级震度。台湾气象局表示，这一次，不是正常的能量释放。

地震测报中心主任陈国昌表示，因为1973年至今，铜门只发生五次5级以上地震，而且都没有超过5.5级，间隔时间也不一定。他说：“所谓正常是指固定时间出现差不多大小的地震，所以这次不算正常。”

不过吴逸民分析则认为，虽然断层活动有周期性，但时间长短用几十年来判定，尺度太小，这样评定正常或不正常会太狭隘。他向BBC中文解释，地震周期属于数百年、数千年的长时间跨度推估，才会有规律性，对他而言："陨石撞击或地底下崩塌，才能算是不正常能量释放"。