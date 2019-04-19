图片版权 Reuters Image caption “坦克人”这一画面成为历史定格。

近日，一条带有六四“坦克人”历史经典画面的短片在网络走红。这条影片被指由德国相机品牌徕卡（Leica）拍摄，为纪念中国“六四事件”30周年而传播。而徕卡是中国电讯商华为的合作伙伴，影片发布后随即引发热议。

影片是什么内容？

这条长约5分钟的影片以一系列暗示冲突的镜头开场，包含逃亡难民、持枪土匪、武装士兵等。接着画面出现“1989年，北京”字样，以此背景设计故事主线。

影片中，一位外籍摄影师涉法躲避中国警官的注意，拍摄窗外的境况。背景声音可以听到清晰的中文：“你们正在非法占领…请即刻离开…这是最后的…”。仿佛1989年6月的天安门广场，大喇叭通报北京实施戒严。

影片结尾显示这位摄影师镜头内的画面，是广为人知的六四“坦克人”——一位手无寸铁的年轻人站在坦克前方。这幅画面成为中国历史的定格，象征着“六四事件”中的官民冲突。

影片是谁拍的？

上传该影片的Youtube帐号是一间乌克兰制片公司，页面显示的两位导演为巴西人。不过，影片最后出现“Leica”的官方标识，令公众将矛头指向德国相机品牌莱卡。

据《南华早报》报道，莱卡的发言人安德森（Emily Anderson）周四表示，这段视频并非徕卡公司官方授权的宣传影片。

她表示，徕卡公司要与视频中显示的内容划清界限，并对这段广告带来的误会表示遗憾。她说，已经采取措施确保影片不在公司的社交媒体上分享。

BBC中文尝试联系徕卡公司在香港的公关部，截至发稿未收到回复。

争议点在哪里？

1989年4月，前中共总书记胡耀邦去世，群众自发举行悼念活动。后来悼念活动变成大规模的示威游行，引起当局不满。双方矛盾激化，当局在6月4日凌晨下令向学生开枪，造成重大伤亡。

中共试图抹去这段历史，在每年这一时期，任何关于坦克、蜡烛等纪念图片和文字都无法在中国大陆的网络和社交媒体中传播。

图片版权 Getty Images Image caption 每年香港都有纪念六四的活动，人们不愿遗忘历史。

香港大学新闻及传媒研究中心副教授傅景华通过追踪10万多个微博帐号对此现象做学术研究。他在几天前发布结果，称在2012年至2018年每年6月初，有上千条与“六四事件”相关的图片或文章被删除。

这条以“六四事件”为背景拍摄的短片引起不少网民赞扬，他们认为，谁拍摄了影片并不重要，重要的是内容本身。

一位名为“白眼革命”的网民在影片下留言，“历史可以被抹黑，被扭曲，被隐藏，但不会被遗忘”。这条留言带来500多位网民点赞。

因孟晚舟事件成为公众焦点的华为是莱卡镜头的合作伙伴。有网友担心华为受到牵连，谴责徕卡“不配与爱国的华为合作”。但也有网友讽刺道，“哪怕你的华为手机有最牛的莱卡镜头，也看不到六四的照片。”