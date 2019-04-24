香港占中案判监：“我们不会被入狱所击倒”

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香港“占中三子”及另外六名民主派人士（合称“占中九子”）早前被裁定“公众妨扰”罪名成立，法院周三（4月24日）判刑，“占中”发起人戴耀廷、陈健民、朱耀明被判监16个月，其中朱耀明因为身体状况获缓刑两年。

至于其他被告，立法会议员邵家臻、时任学生领袖钟耀华、社民连副主席黄浩铭及前立法会议员李永达被判入狱八个月，其中钟耀华和李永达获缓刑两年。25岁的张秀贤案发时未满21岁，提交了感化报告，他被判200小时社会服务令。立法会议员陈淑庄以需要做脑部手术为由获准保释，押后至6月10日宣判。

法官陈仲衡在庭上认为，被告没有展示悔意，表达悔意并非要摒弃政治理念，而是应该向受占领运动影响的道路使用者道歉。

宣判前，一批支持者到法院外高举黄色雨伞声援九名被告，他们高叫“我要真普选、无畏无惧”的口号，亦有反对“占中”的人到场要求法院判九名被告重刑。

戴耀廷听取刑期前接受BBC中文专访时表示，不完全同意法官的判辞，已经准备好申请保释，就控罪上诉。他强调不会被入狱所击倒，出来以后会更强，继续与香港人一同争取民主，但暂时不会再有街头抗争，会专注公民社会及协调选举的工作。

对于法官早前指他们相信能够透过占领行动争取普选是“天真”，陈健民回应说，“有什么天真得过相信一国两制”，但他仍然愿意相信和保卫“一国两制”。朱耀明呼吁香港人，不要因为九人入狱而放弃抗争。

香港行政长官林郑月娥表示，不评论个案，但强调不论政府和市民都要尊重和严守法律，至于会否作进一步检控，会交由相关部门“不受干预”下作出决定，看不到这些案件对言论、集会、表达自由有甚么影响。

图片版权 AFP Image caption 陈健民、戴耀廷和朱耀明（左至右）24日在一批支持者陪同下到法院听取判刑。

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“占中”案：写入历史的陈情

多名被告此前在法庭陈情时，表达他们对社会政治以及这场运动的看法，强调对参与运动毫不后悔。虽然法官指公民抗命非抗辩理由，但多名被告再次表达对公民抗命的肯定，认为违法不代表罪恶，“真正的审判”在于民间而非法院，“公道自在人心”。

“香港民主运动过去一直被人垢病，就是我们不肯付代价，现在愿与不愿，我想有些人需要付上代价……我们不会被入狱打败，就是我们能够坚持不被打败，可以很平静安然地面对入狱，帮助香港人更加坚持争取民主，”戴耀廷对BBC中文说，“重点是心里有火的人，火可以继续燃烧，在不同的时候再燃点别人。”

2013年，“占中三子”提出以非暴力公民抗命争取没有筛选机制的普选；2014年9月，大批示威者占领主要道路，警方施放催泪弹激发更多人上街，演变成79天的占领运动，但中国和香港政府寸步不让。

戴耀廷表示，“占中”其中一个目标是政制改革，但最终“做不到”。

“我处在最核心的位置，我相信，整个香港没有人如我受的影响这么大，我跌入一条黑暗隧道中，约半年时间，我离开了香港，想放逐自己。”

但经过反思，他领悟要坚持才有希望，决定协助民主派协调选举，并致力推动公民社会发展，对他而言，年轻人是黑暗隧道中的少许光芒，让他继续走下去。

“占中三子”计划中，这场公民抗命是一场持久战，由蕴酿期、占领行动以至法院审讯，都是他们的“战场”。法院审理案件期间，无论是陈健民作供、戴耀廷的结案陈词，以及朱耀明被判罪后的陈情书，都经过他们精心策划，表达自己的想法，藉此唤醒人心。

部分被告被判罪成后，在庭上发表了令人感触的陈情，其中，朱耀明牧师在庭上宣读陈情时，庭内哭泣声此起彼落，据在场人士所言，连普通的保安人员也落泪。其文本在网上传播时，亦得到很大回响。

“传颂爱与和平福音的牧师，垂老之年，满头白发，站在法庭被告栏，以待罪之身作最后的陈辞，看似极其荒谬和讽刺，甚至被视为神职人员的羞辱！”朱耀明说，“然而，此时此刻，在我心中，在法庭的被告栏，是一生牧职最崇高的讲坛，死荫的幽谷成就了灵性的高峯。”

朱耀明由自己的童年与祖母相依为命说起，讲述自己一个到香港露宿街头、擦鞋为生，再说到自己成为神职人员后，如何走出来为居民争取改善民生，到后来为何加入发起“占中”。

“我本着清心、简念、分别为圣——无利益冲突、无权利欲望、无隐藏议程、决心为香港尽最后一分力，与港人再多走一步，”朱耀明说，“雨伞运动中，我只是一个敲钟者，希望发出警号，让人们知道不幸和灾难正在发生，期望唤醒人们的良知，共挽狂澜……如果我仍有气力，必继续在教会敲钟，在世上敲钟，在人心敲钟。”

你的器材不支持播放多媒体材料 “秋后算帐”还是“罪有应得”？香港“占中三子”反思雨伞运动及公民抗命

另一名同样引起关注的，是学运领袖钟耀华的发言，他说出了这宗案件另一视角。

“没有什么需要陈情，”他在庭上明确表示，“今日在这里控告的，其实是所有用不同办法参与过或者没参与过雨伞运动的朋友，是控告所有对香港珍而重之的人。”

“我们得毁掉被条文、被权力、被体制所形塑的自己，我们要走进一个充满未知、一个在历史与当下纠缠不清、一个在个人努力与万千偶然混杂复合的世界，去关心我们的世界，而非仅仅关心自己的位置，”他说，“我们要知道政治经济里的权力勾结合谋，找出着力点，锲而不舍地敲打。在这过程里无圣人可追随、领道。在过程里，我们会迷惘，曾经一路很努力建筑的自我会坍塌，会趋近灭亡，但始终会重生。”

事实上，根据中大研究，这场运动中只有6.5%的参与者，支持“占中三子”，外界质疑在运动中没有主导权的他们是否需要负上沉重刑责。而政府在决定对另外六人提告时又出于什么考虑，至今也没有答案，遭部分民主派人士批评是选择性政治检控。

图片版权 Getty Images Image caption “占中九子”：钟耀华、邵家臻、李永达、陈健民、戴耀廷、朱耀明、陈淑庄、黄浩铭、张秀贤（左至右）。

部分被告或失教席和议席

外界担心一些被告会失去教席和议席，冲击学术界以及令立法会建制派更具优势。

戴耀廷现为香港大学法律学院副教授，港大曾回应指，若大学人员被判处刑责，校务委员会可启动纪律程序，过程中教职员有澄清的机会，而校委会最终会视乎调查结果决定合适处理方式。邵家臻是浸会大学社会工作系讲师，浸大发言人表示，大学会在所有法律程序完结后研究是否有需要跟进，以及检视工作安排。

至于立法会议员陈淑庄及邵家臻的议席，有建制派议员已表明考虑解除他们的职务。根据法例及规定，立法会议员一旦入狱一个月以上，可经立法会出席会议的议员三分之二通过解除其职务，不过现时建制派议员人数仍不足三分之二要求。但如果立法会议员在未得到立法会主席同意，连续三个月不出席会议，立法会主席可宣告其丧失议员的资格。

另外，如果任何人被判处监禁三个月以上，不论是否获得缓刑，定罪起计五年内将不能参选。

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法律条文争议

根据香港保安局资料，至少169人因为占领运动被定罪或签保守行为。

过往，香港游行示威一般只会被控以“非法集结”罪，但“占中九子”案标志着香港首次有示威人士因为普通法下的“公众妨扰”罪被判刑。

戴耀廷之前曾撰文，形容这条文是中国大陆的“寻衅滋事”罪，“空泛”、“刑罚重”，是用来打压反对声音的“口袋罪”。“占中三子”当初到警署自首，只承认非法集结罪，但获悉被控另一条罪名后，忧虑案件对日后示威活动判刑有所影响，会造成寒蝉效应，而没有选择直接认罪。

但法官判案时认为案件不会造成寒蝉效应，被告不能以公民抗命为理由抗辩。

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前港督彭定康批评政府选择用一条过时普通法控罪，是“复仇式检控”，“严重撕裂香港社会”。人权组织形容政府“秋后算账”、“政治检控”。

香港行政长官林郑月娥反驳说，“占中案”利用司法手段来作政治武器或报复的说法是“毫无根据”，强调香港仍然司法独立。

中联办主任王志民形容，“占中案”裁决彰显法治，是“正义审判”，因为这场运动严重威胁公共安全和破坏社会稳定，运动以“公义”作包装是污辱“公义”，并对香港法治核心价值带来深层次伤害。

他强调，假如没有国家安全，“一国两制”不可能行稳治远，保护国家安全“只有一国之责，没有两制之分”。他说，目前中国安全环境复杂，一些别有用心的国家想用“香港牌”来遏制中国，而香港极少数人“极力唱衰香港，乞求外国干预”是“卖港求荣”，“令全体国人、祖先所唾弃”。

戴耀廷接受BBC中文访问时表示，原先的“一国两制”是把香港制度分开，但现在则是经济及法律层面也进一步融合，慢慢走向“一国1.5制”，甚至有一天是“一国一制”。

戴耀廷直言，英国政府有道德责任，保障香港人自由及权利不被侵犯，他认为英国政府应该修改移民法例，任何人一旦侵犯香港人的人权，便应该拒绝他们入境英国，其他支持香港民主的国家亦应这样做。

他认为，中国现在反其道而行，有迹象显示似回到文革、毛泽东时期的极权统治，内部出现的问题的机会非常大，香港需要准备好自己，一旦有机会时便可以争取自己的民主制度。