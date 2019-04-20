巴黎圣母院尖塔被烧毁、郭台铭参选台湾总统与本周更多好故事

图片版权 Getty Images Image caption 大火吞没了巴黎圣母院，损失巨大。

2019年第16周，知名的法国巴黎圣母院遭大火吞噬，尖塔及屋顶倒塌，未来将会重建；网上一条六四广告的视频走红，被指是华为合作商徕卡拍摄，引发讨论；和六四有关的还有中共前领导人胡耀邦逝世30年，他当年的离世如何点燃了八九学运？第二届“一带一路”峰会之前，被马来西亚叫停的东岸高铁项目终于重新达成了协议。而在台湾，鸿海董事长郭台铭宣布参选总统引起政坛波澜；同样是与选举有关，印尼举行总统大选，现任总统佐科威多多成功连任，这对华人参政有何意涵？

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 巴黎圣母院大火 游客称“巴黎仍不可替代”

点击看资料 巴黎聖母院大火 尖塔倒塌後 尖塔倒塌前

法国著名地标性建筑巴黎圣母院，周一(15日)被一场大火吞噬。法国总统马克龙表示，这是一场"可怕的悲剧"。巴黎圣母院拥有850年历史，是欧洲历史上第一座全哥特式教堂，也是巴黎最具代表性的古迹。这座教堂还因雨果（Victor Hugo）的文学巨著《巴黎圣母院》（又译《钟楼怪人》、《钟楼驼侠》）而闻名。法国总统马克龙表示表示，将重建巴黎圣母院，目前已经有多名企业家承诺捐赠重建经费。

2. 郭台铭宣布参选台湾总统，若当选将会拉近两岸关系

图片版权 Reuters Image caption 台湾首富郭台铭（戴帽者）17日在妈祖庙宣布投入国民党总统初选。

台湾首富、鸿海董事长郭台铭宣布参选台湾总统。学者分析，若他当选下任总统，其亲中立场将会拉进两岸关系。但同时，郭台铭如何回应台湾民众对其与中国关系交好的问题，将是他的考验，在中美角力和台湾民意下，郭台铭在竞选中和当选后如何平衡台湾与中国，台湾与美国的关系也受到了广泛关注。另外，郭台铭称受到妈祖托梦才投入总统大选，也成为讨论话题。

3. 前中共领导人胡耀邦的去世如何点燃三十年前学生运动

图片版权 Getty Images Image caption 1989年4月15日，前中共总书记胡耀邦因心脏病猝逝

1989年4月15日，前中共总书记胡耀邦因心脏病猝逝，大量北京市民与大学生为其举办悼念活动。其后，有数以十万计的学生和工人占领天安门广场进行示威，抗议活动席卷全国，演变成中国现代历史上最大的抗议浪潮。然而，持续六周的抗议最终在6月4日，以当局血腥镇压而收场。

4. 六四事件30周年临近 一个镜头引发的争议

图片版权 Reuters Image caption “坦克人”这一画面成为历史定格。

近日，一条带有六四“坦克人”历史经典画面的短片在网络走红。这条影片被指由德国相机品牌徕卡（Leica）拍摄，为纪念中国“六四事件”30周年而传播。而徕卡是中国电讯商华为的合作伙伴，影片发布后随即引发热议。据《南华早报》报道，徕卡发言人安德森（Emily Anderson）周四表示，这段视频并非徕卡公司官方授权的宣传影片。BBC中文尝试联系徕卡公司在香港的公关部，截至发稿未收到回复。

5. 亲中的现任印尼总统有望连任，华人参政却举步维艰

图片版权 NurPhoto Image caption 印尼19日举行大选，现任总统佐科威可望连任。

印尼17日举行大选，快速计票结果显示，亲中的现任总统佐科威多多（Joko Widodo）成功连任。此次大选也是印尼建国以来，最多华人参政的一次，但华人领军的两个政党都未能进入国会，分析称因宗教、种族因素等，华人参政仍困难重重。BBC中文专访印尼总统佐科威的发言人，他透露佐科威的当选，将会拉近印尼与中国的关系。

6. 马来西亚恢复中国兴建东铁项目的时机

图片版权 EPA Image caption 马来西亚总理马哈蒂尔举行记者会，宣布恢复中国资本在马来西亚兴建高铁的计划。

马来西亚总理马哈蒂尔（Mahathir Mohamad ） 周一（4月15日）宣布，就东海岸铁路（ECRL）计划已经与中国国企交通建设有限公司达成补充协议。 这标志着马哈蒂尔2018年5月当选后叫停的这一重大工程，终于又被开了绿灯。重启的马来西亚东海岸铁路项目的第一、二期工程成本从原本的近160亿美元，大幅度削减约三分之一，降低到107亿美元。另外，中国交通建设有限公司还将与马来西亚组建合营公司，负责线路的运营与维修等。