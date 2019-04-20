华为高调海外公关 难解安全疑虑

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中国科技巨头华为公司高调在海外进行公关活动，试图消解西方政府和公众对其产品安全性的疑虑，但似乎收效甚微。

在西方舆论界，对华为的官方背景和安全隐患的质疑声浪可以说是一波未平，一波又起。

最新的指控来自于周六（4月19日）出版的伦敦《泰晤士报》。

该报在头版头条报道，美国中央情报局（CIA）指控华为接受了来自中共解放军、国家安全委员会及另一家中国情报机构的资金。

《泰晤士报》说，这是迄今为止针对华为的最严重的指控。

报道引述不具名消息来源称，中情局今年早些时候将相关情报提供给其“五眼联盟”的盟友，即英国、澳大利亚、加拿大和新西兰。

华为驳斥了这一指控。该公司发言人说：“对来自匿名消息来源、无任何证据、并未经证实的指控，华为不予置评。”

华为公关 针对英国政商高层

华为已在英国深耕多年，但不断加码的安全质疑可能会对其在英国的未来前景造成冲击。

《泰晤士报》周六发表的另一篇分析报道称：“华为已在英国深深扎根，我们的通讯网络中到处都是华为设备，该公司已与国家体制的中心建立了联系。”

华为成功招揽了多名英国政商名人加入子公司“华为英国”的董事会，包括前英国石油公司首席执行官约翰•布朗（John Browne）勋爵、前英国董事学会副主席肯·奥利萨（Ken Olisa）爵士和前英国贸易投资总署署长安德鲁·凯恩（Andrew Cahn）爵士。

报道称，华为至少花费了14万英镑，用来款待英国议会议员，或向英国政党和议员团体捐款。

华为至少获得了35次与英国政府部长级官员面谈的机会，包括与首相特雷莎•梅及前首相卡梅伦的会见。

报道称，该公司是英国议会“互联网、通讯及技术跨党派议会小组”的最大的捐款者，还出资邀请英国议员赴中国访问。

英国议会跨党派中国小组副主席、工党议员马克·亨德里克（Mark Hendrick）曾申报了一次访华行程，费用达12000英镑，全由华为支付。

图片版权 Getty Images Image caption 华为已成为仅次于三星和苹果的英国第三大手机品牌

英国担忧华为安全隐患

在英国政府的支持下，华为在英国成长迅速。英国通讯网络广泛使用华为设备，华为还成为了仅次于三星和苹果的英国第三大手机品牌。

但是，近年来，华为设备的安全问题越来越引起英国政府和舆论界的关注。

今年3月，英国政府通信总部（GCHQ）下属的英国国家网络安全中心发布报告称，华为的“重大技术问题”可能带来安全风险。

华为常务董事丁耘透过传媒宣布，公司将花费20亿美元改善这些问题，希望“把这个挑战变成往前发展的机会”。

但英国国家网络安全中心技术总监伊恩·利维（Ian Levy）接受BBC节目“广角镜”（Panorama）专访时指出，在华为改善旗下产品安全性之前，英国政府无法评估使用华为产品带来的风险水平。

英国政府预计将于下周举行国家安全会议，英国首相特雷莎•梅将与内阁阁员和安全官员讨论英国5G网络建设中的安全问题。

英国国家网络安全中心的报告并未指控华为蓄意设置“后门”或为中国政府进行间谍活动。

但是，最新的报道显示，至少在目前，英国还难以排除中国政府利用华为设备进行间谍活动的风险。

国际媒体公关

为了反制西方对华为设备安全性的批评，华为在国际上开展了高调的媒体公关活动。

新西兰政府通信安全局去年11月宣布，因为存在“重大国家安全风险”，要禁止华为参与新西兰的5G网络建设。自那以后，华为在新西兰媒体上大力投放广告。

据新西兰新闻网站Stuff报道，华为在当地报纸投放整版广告，说如果5G网络没有华为设备，就像“橄榄球赛没有新西兰队”。

报道引述澳大利亚网络政策专家费格斯•汉森（Fergus Hanson）的话说，华为此举显然是为了向新西兰政府施压。

汉森说，如果新西兰政府屈服于压力，那将是华为的一个“战略性的胜利”，可能会迫使“五眼联盟”的其他国家改变立场。

在欧洲，除了英国之外，德国政府也还没有就是否允许华为参与5G网络建设作出最后决定。

4月15日，华为总裁任正非在接受德国媒体采访时表示，愿意与德国签署《无间谍协议》，承诺华为决不会在网络中安装任何后门。

你的器材不支持播放多媒体材料 华为的5G“城堡”与“后门”之忧

公关收效有限

但是，华为的公关和承诺很难彻底解除外界的疑虑。

中国去年通过《情报法》，该法第七条要求中国国内任何组织和公民要“依法支持、协助和配合国家情报工作”。

因此，海外评论家认为，如果中国政府按《情报法》要求华为与当局合作，华为不得不遵守法律，配合政府的情报工作。

据路透社4月16日报道，美国下个月将在捷克首都布拉格召开的会议上，再次要求盟国采用共同的安全和政策措施，使华为难以在5G电讯网络中占主导地位。

本月早些时候，美国智库战略与国际研究中心（CSIS）技术政策项目主任詹姆斯•路易斯（James Lewis）对《洛杉矶时报》说：

“问题不在于华为，而在于中国政府。在这个国家，有两百万人被关在再教育营里。当该国对加拿大不满时，他们拘押了两名加拿大公民，还将另一名加拿大公民重新审判并改判死刑。如果华为是一家巴西公司，没有人会觉得买他们的设备有什么风险。”