华裔影星陈冲的文革情结

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知名华裔演员兼导演陈冲执导三部电影，两部涉及文革，表明四十年前发生在中国的那场动乱对其人生影响之深。 这位奥斯卡获奖影片《末代皇帝》主角最近接受BBC中文采访，分享其最近导演的文革题材电影《英格力士》和她对文革的看法。 这位国际著名影人也谈到了亚裔电影工作者在好莱坞的处境。

《英格力士 》：文革的伤痛

电影《英格力士》（意为English）改编自作家王刚2004年出版的同名小说。影片是关于一班上海青少年文革被“下放”到新疆后，借着英文老师的教导学习外语，因而为生活在封闭世界的他们打开一扇窗口，但美好的芳华很快被文革的残酷所吞噬。

如同陈冲的导演处女作《天浴》，《英格力士》同样是关于上海青年因为文革下乡西藏或新疆发生悲剧及其中人性。

影片描述来自上海的英文老师及知识份子，为天山脚下“疆二代”的孩子传授英文，为他们的世界打开了一扇窗。但是，文革中成人世界的复杂及无情又让这些小孩卷入了斗争。涉世未深的纯真迅速被政治吞噬。

1998年，《天浴》因为在没有国家许可下，迳自于西藏拍摄，陈冲因此被中国当局禁止于中国拍片三年。然而她之后在台港以及美国的演出，并无中断，赢得了两座金马影后及导演等多项奖项。

2019年，中国当下的影视审查仍然严格，《英格力士》由中国主流电影公司，北京嘉映影制作发行，通过审核，允许于新疆开拍，并等待上映，让众人皆想知道陈冲的文革文艺片，故事到底说了什么。电影是否还保留王刚对“文革浪漫主义”的批判，或是能否能深刻呈现陈冲想表达的道德以及英雄故事。陈冲告诉BBC中文，所有影展上映的事情，都由发行公司处理，她本人没有答案。

2016年在接受美国之音采访时，她表明任何形式的审查对艺术都不是好事：“每个艺术家都希望有自己的声音。每个市场都有限制，在美国，是制片人和公司对你提出各种各样的要求，如果不是政治要求的话。我觉得任何一种形式的审查，都不利于艺术。”

电影是个时光机

来自上海知识份子家庭，陈冲数次于媒体中提及，她与兄长因为幸运而没有下乡，但她的外公是著名的药理学家张昌绍，在文革间因为知识份子出身被批斗，于她五岁时“因为不愿意承认自己从没有犯过的罪行，决定自己结束自己的生命。”

“我不是为了什么目的而特別拍1970年代的故事，而是个下意识的动作吧。我要说的是个永恒的故事，那时候的人，以及人性。而电影是个时光机，只有电影可以把你transport (运输)到那个时代去，去感受那个时代的语言，空气以及质感。那个失去，只有借着电影才能复得” 陈冲说。

图片版权 Getty Images Image caption 陈冲后来也加入许多独立导演的新片获奖无数

陈冲表示，这部电影是她这一代人的故事。她不能“泛泛地拍，而让电影没有了感染力。”

陈冲说她必须诚实地去挖掘自己个人的情感以及历史，而每次回去拍70年代的电影都是在“时间的虎口（危机时刻），抢下了快失去的历史，而历史是有意义的，就是这样”她说。

可以说，《天浴》与《英格力士》对她来说都带有个人色彩。

陈冲曾向媒体说明，她的成长经历中也曾遇到如小说中的英语老师般帮助她成长的师长。因此她“希望借电影传达一种即使在艰难的环境中，人们依然望向缕缕阳光的温暖和抚慰，一种看清生活真相之后，依然拥抱生活的英雄主义。”

在坎城影展曝光的电影《英格力士》海报中，便放上了法国思想家罗曼罗兰（Romain Rolland）的名句：“世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活的真相后依然热爱生活”。

陈冲称，对她个人来说真正的英雄，不是在战场上。英雄是在生活中，对永恒的人性或道德有坚持，坚持热爱生活的步伐就是真正的英雄。电影强调了在黑暗中保留下来的人性纯真，就是导演要追求的英雄主义。

图片版权 Getty Images Image caption 陈冲演出末代皇帝闻名全球

亚裔在好莱坞

陈冲1970年代末出演中国电影《小花》女主角，在中国成为家喻户晓的明星。后来她留美并在在好莱坞站稳脚。

1987年，她出演名导贝托鲁奇（Bernardo Bertolucci）执导的《末代皇帝》而扬名国际；又在美国入大卫·林区（David Lynch）知名电视影集《双峰》（twin peaks）中奠定其在好莱坞的地位。追求艺术成就的陈冲陆续参演了多部独立电影，出演澳洲华裔导演的作品《意》让她再夺金马影后。

三十年前就在好莱坞成名的少数亚裔，如何看到去年因为《亚洲超级富豪》（Crazy Rich Asians）在美国卷起亚洲旋风？她说她对好莱坞“挺乐观”，但“其实电影如果作为艺术来说，应该是以个体的艺术性来讨论。”

她说每一件艺术品应该不能归类到哪一种类别。但作为商品来说，如果它能够带给观众愉悦或让观众欣赏，是件好事。《亚洲超级富豪》里面有许多才华，这些才华结合在一起创造出一个美好的作品，让观影者感觉愉悦。它让以后要做东方电影的电影人知道这可以作，“但以后是否都能这样，还不一定。”

陈冲作为少数在华人世界中，能演能导的女创作人。她说这两年年来也有许多人找她出演女主角，特別是中国电视剧。但因剧本以及剧情似乎不合她意而推掉。 “但是现在时间的付出，就是生命的付出，我不能再浪费生命，演我没有感觉的剧本。”