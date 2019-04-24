中国海军阅兵展实力 盘点令国际不安三大原因

你的器材不支持播放多媒体材料 中国海军阅兵在青岛举行

中国在青岛举行多国海上联合阅兵仪式，庆祝海军建军70周年，吸引了来自世界各地的代表和全世界新闻媒体的眼光。

4月23日在山东青岛海域举行大规模的海上阅兵，包括辽宁号航空母舰在内的中外军舰及中国军机受阅。但青岛外海大雾笼罩，受阅军舰在朦胧中若隐若现，军机更完全隐没在浓雾里。

这次参与海上阅兵的中国军舰共32艘，依序由8艘潜艇、7艘驱逐舰、8艘护卫舰、4艘登陆舰、4艘辅助舰及辽宁号列队受阅。

这是继2018年4月中国在南海举行有史以来最大规模的海上阅兵之后，又一次举世瞩目的实力秀和“团结秀”。

中国官方新华社表示，超过60个国家派出代表出席在青岛举行的海上阅兵活动，其中30多个国家派出了高级海军将领。

在阅兵仪式上，中国领导人习近平除了检阅中国海军32艘舰艇，还有另外13个国家海军的18艘舰艇。

这13个国家包括俄罗斯、印度、泰国、越南、缅甸、马来西亚、菲律宾、 日本，澳大利亚、孟加拉、韩国、文莱、新加坡；其中孟加拉和泰国的舰艇由中国建造。

图片版权 Reuters Image caption 习近平在青岛海上阅兵时，视察新军舰 。

公关秀

美国没有派出舰船参加此次阅兵，仅派出海军上校级别的军官参加活动。与2009年中国海军建军60周年时，美国海军“菲茨·杰拉德”号驱逐舰参加在青岛的海上阅兵相比，今年美国的低调出席，难免让外界有诸多遐想。

报道此次海上阅兵的很多外国记者发回这样的评论：这是中国对美国霸主地位的挑战；中国作为海上强国的时代已经来临。

中美经济实力与10年前相比已经发生了很大的变化，中国海军实力正在突飞猛进。

参加中国海上阅兵的国家中，既有与中国在东海有钓鱼岛之争的日本，也有在南海与中国有主权之争的菲律宾、越南、马来西亚和文莱。

图片版权 Reuters Image caption 首次亮相的中国核潜艇长征11号

习近平在会见外国代表时喊话：中国人民热爱和平、渴望和平，坚定不移走和平发展道路。

他还强调，“中国坚定奉行防御性国防政策”并表示“国家间要有事多商量、有事好商量，不能动辄就诉诸武力或以武力相威胁。各国应坚持平等协商，完善危机沟通机制，加强区域安全合作，推动涉海分歧妥善解决。”

习近平此番讲话所针对的国家，中国内外都心知肚明。而能邀请到这些与中国有海上主权之争的国家参加海上阅兵，无疑被视为中国一次成功的公关活动，也让习近平的讲话有了实实在在的落脚点，树立起自身的榜样作用。

然而，中国要消除外界，特别是美国对中国军力的疑虑，相当困难。原因主要有以下三大方面：

军费透明度

根据中国的说法，多国海军舰艇联合海上阅兵，是推动中国军力更加透明的举措：本次中国向外展示了海军的潜艇、水面舰艇、航空兵、岸防以及陆战队五大兵种。

Image caption 为实施中国的“一带一路”战略，习近平倡导“树立共同、综合、合作、可持续的新安全观”。

中国建造的排水量最大的新型战略导弹核潜艇长征10号， 与航空母舰“辽宁号”都在海上阅兵的行列中。

在外界观察人士看来，中国海上阅兵显示军力加强、国家自信的同时，难免也会让周边国家感到不安。

在青岛采访报道海上阅兵的BBC记者白洛宾（Robin Brant）分析说，这样的阅兵，目的不仅仅是为了展示中国迅速扩建海军的自豪感，而且是为了展示中国的崛起，这毫无疑问是一场实力秀。

实力秀对内有提升民族自豪感的功能，对外有震慑敌人的威力。然而，真正的军事实力，应该是每个国家的高度机密，绝不会全盘托出。

正是因此，中国每年的军费开支，成为外界观察中国军力的关键指标。2019年3月，中国人大公布将国防预算定在11899亿元人民币（约1774.9亿美元）。

尽管中国每年都公布自己的国防预算，然而外界总是质疑中国的透明度，认为中国实际投入的资金应该高得多。

海军实力

路透社在报道中国海上阅兵时认为，“随着中国寻求将威力投送到远离自身海岸的地方、保护贸易通道和海外公民，海军是中国现代化的主要受益方。”

美国《国家利益》网站上刊登的文章认为，中国海军正在以“快得有危险的步子”推进现代化，“过去10年建造了100多艘军舰，速度之高超过了强大的美国海军”。

中国《东方网》日前报道，2018年，中国海军舰艇下水的吨位数超过20万吨，占全球2018年下水总吨位的三分之一以上，比美国海军当年下水吨位还要高出将近2.5倍，另外在造船厂的生产线上还有几十艘舰船等待建造。对中国军舰下水数量之多，有人戏称如“下饺子”一般。

总部设在伦敦的国际战略研究所（IISS）在去年年初，就曾发表全球海军军事力量调查报告称，以舰艇总吨位计算，中国过去4年间建造的海军舰艇的总量，接近整个英国皇家海军的规模，已经超过法国海军规模。

如此数量、如此速度，让人担心。BBC记者白洛宾分析说：中国海军的实力的确让以往一直在太平洋上占主导地位的美国感到 “闹心”。“感到闹心的还有澳大利亚，它担心中国的影响力。特别是南海周边的国家，因为中国宣称在此拥有主权。另外还有生活在台湾岛上的民众。”

图片版权 Google Image caption 吉布提背靠非洲大陆，与阿拉伯半岛隔海相望。从这里经红海和苏伊士运河可抵地中海直达欧洲大陆，向东则直通阿拉伯海和印度洋。

海外基地

2017年7月，中国解放军在非洲国家吉布提修建的军事基地正式成立，标志中国第一个海外军事基地的诞生。

尽管中国一再强调吉布提基地是“保障基地”，为的是中国在亚丁湾和索马里海域护航、以及开展人道主义救援等国际义务。然而，吉布提“保障基地”一直是由中国军方主导、军方修建、军方所用的军事基地。

2018年12月，中国中央电视台走入吉布提基地，采访了解放军驻吉布提保障基地政委李春鹏。他在采访中表示：我远海护航保障将逐步从以补给舰伴随保障为主，国外靠港为辅的方式，调整为以海外基地保障为主，国外其他港点和国内支援为补充的新模式。

外界分析人士认为，像吉布提这样的海外基地对保护中国日益扩张的国际利益至关重要，而李春鹏的此番讲话，之所以大有深意，是因为吉布提基地已趋成熟，堪称中国海军向外拓展的里程碑。

图片版权 Xinhua Image caption 解放军驻吉布提保障基地成立暨部队出征仪式在广东湛江某军港举行

中央电视台的报道也承认：中国海军的保障体系不断完善，吉布提保障基地的成立标志着远海保障向前跨越了一大步。

2019年1月的一次中国国务院新闻办公室举行的记者会上，解放军中将何雷回答了这样一个问题：中国未来将在海外建设多少个军事基地？

他的回答是：首先，看看中国在执行联合国赋予的任务当中还有哪些需要，需要在哪个国家建立；第二看有没有这种可能，这些国家同意不同意。

他说：“需要和可能结合起来，建立保障基地的这种可能性还是存在的。”