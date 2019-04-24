中国海军阅兵展实力 盘点令国际不安三大原因
中国在青岛举行多国海上联合阅兵仪式，庆祝海军建军70周年，吸引了来自世界各地的代表和全世界新闻媒体的眼光。
4月23日在山东青岛海域举行大规模的海上阅兵，包括辽宁号航空母舰在内的中外军舰及中国军机受阅。但青岛外海大雾笼罩，受阅军舰在朦胧中若隐若现，军机更完全隐没在浓雾里。
这次参与海上阅兵的中国军舰共32艘，依序由8艘潜艇、7艘驱逐舰、8艘护卫舰、4艘登陆舰、4艘辅助舰及辽宁号列队受阅。
这是继2018年4月中国在南海举行有史以来最大规模的海上阅兵之后，又一次举世瞩目的实力秀和“团结秀”。
中国官方新华社表示，超过60个国家派出代表出席在青岛举行的海上阅兵活动，其中30多个国家派出了高级海军将领。
在阅兵仪式上，中国领导人习近平除了检阅中国海军32艘舰艇，还有另外13个国家海军的18艘舰艇。
这13个国家包括俄罗斯、印度、泰国、越南、缅甸、马来西亚、菲律宾、 日本，澳大利亚、孟加拉、韩国、文莱、新加坡；其中孟加拉和泰国的舰艇由中国建造。
公关秀
美国没有派出舰船参加此次阅兵，仅派出海军上校级别的军官参加活动。与2009年中国海军建军60周年时，美国海军“菲茨·杰拉德”号驱逐舰参加在青岛的海上阅兵相比，今年美国的低调出席，难免让外界有诸多遐想。
报道此次海上阅兵的很多外国记者发回这样的评论：这是中国对美国霸主地位的挑战；中国作为海上强国的时代已经来临。
中美经济实力与10年前相比已经发生了很大的变化，中国海军实力正在突飞猛进。
参加中国海上阅兵的国家中，既有与中国在东海有钓鱼岛之争的日本，也有在南海与中国有主权之争的菲律宾、越南、马来西亚和文莱。
习近平在会见外国代表时喊话：中国人民热爱和平、渴望和平，坚定不移走和平发展道路。
他还强调，“中国坚定奉行防御性国防政策”并表示“国家间要有事多商量、有事好商量，不能动辄就诉诸武力或以武力相威胁。各国应坚持平等协商，完善危机沟通机制，加强区域安全合作，推动涉海分歧妥善解决。”
习近平此番讲话所针对的国家，中国内外都心知肚明。而能邀请到这些与中国有海上主权之争的国家参加海上阅兵，无疑被视为中国一次成功的公关活动，也让习近平的讲话有了实实在在的落脚点，树立起自身的榜样作用。
然而，中国要消除外界，特别是美国对中国军力的疑虑，相当困难。原因主要有以下三大方面：
军费透明度
根据中国的说法，多国海军舰艇联合海上阅兵，是推动中国军力更加透明的举措：本次中国向外展示了海军的潜艇、水面舰艇、航空兵、岸防以及陆战队五大兵种。
中国建造的排水量最大的新型战略导弹核潜艇长征10号， 与航空母舰“辽宁号”都在海上阅兵的行列中。
在外界观察人士看来，中国海上阅兵显示军力加强、国家自信的同时，难免也会让周边国家感到不安。
在青岛采访报道海上阅兵的BBC记者白洛宾（Robin Brant）分析说，这样的阅兵，目的不仅仅是为了展示中国迅速扩建海军的自豪感，而且是为了展示中国的崛起，这毫无疑问是一场实力秀。
实力秀对内有提升民族自豪感的功能，对外有震慑敌人的威力。然而，真正的军事实力，应该是每个国家的高度机密，绝不会全盘托出。
正是因此，中国每年的军费开支，成为外界观察中国军力的关键指标。2019年3月，中国人大公布将国防预算定在11899亿元人民币（约1774.9亿美元）。
尽管中国每年都公布自己的国防预算，然而外界总是质疑中国的透明度，认为中国实际投入的资金应该高得多。
海军实力
路透社在报道中国海上阅兵时认为，“随着中国寻求将威力投送到远离自身海岸的地方、保护贸易通道和海外公民，海军是中国现代化的主要受益方。”
美国《国家利益》网站上刊登的文章认为，中国海军正在以“快得有危险的步子”推进现代化，“过去10年建造了100多艘军舰，速度之高超过了强大的美国海军”。
中国《东方网》日前报道，2018年，中国海军舰艇下水的吨位数超过20万吨，占全球2018年下水总吨位的三分之一以上，比美国海军当年下水吨位还要高出将近2.5倍，另外在造船厂的生产线上还有几十艘舰船等待建造。对中国军舰下水数量之多，有人戏称如“下饺子”一般。
总部设在伦敦的国际战略研究所（IISS）在去年年初，就曾发表全球海军军事力量调查报告称，以舰艇总吨位计算，中国过去4年间建造的海军舰艇的总量，接近整个英国皇家海军的规模，已经超过法国海军规模。
如此数量、如此速度，让人担心。BBC记者白洛宾分析说：中国海军的实力的确让以往一直在太平洋上占主导地位的美国感到 “闹心”。“感到闹心的还有澳大利亚，它担心中国的影响力。特别是南海周边的国家，因为中国宣称在此拥有主权。另外还有生活在台湾岛上的民众。”
海外基地
2017年7月，中国解放军在非洲国家吉布提修建的军事基地正式成立，标志中国第一个海外军事基地的诞生。
尽管中国一再强调吉布提基地是“保障基地”，为的是中国在亚丁湾和索马里海域护航、以及开展人道主义救援等国际义务。然而，吉布提“保障基地”一直是由中国军方主导、军方修建、军方所用的军事基地。
2018年12月，中国中央电视台走入吉布提基地，采访了解放军驻吉布提保障基地政委李春鹏。他在采访中表示：我远海护航保障将逐步从以补给舰伴随保障为主，国外靠港为辅的方式，调整为以海外基地保障为主，国外其他港点和国内支援为补充的新模式。
外界分析人士认为，像吉布提这样的海外基地对保护中国日益扩张的国际利益至关重要，而李春鹏的此番讲话，之所以大有深意，是因为吉布提基地已趋成熟，堪称中国海军向外拓展的里程碑。
中央电视台的报道也承认：中国海军的保障体系不断完善，吉布提保障基地的成立标志着远海保障向前跨越了一大步。
2019年1月的一次中国国务院新闻办公室举行的记者会上，解放军中将何雷回答了这样一个问题：中国未来将在海外建设多少个军事基地？
他的回答是：首先，看看中国在执行联合国赋予的任务当中还有哪些需要，需要在哪个国家建立；第二看有没有这种可能，这些国家同意不同意。
他说：“需要和可能结合起来，建立保障基地的这种可能性还是存在的。”