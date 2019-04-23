图片版权 DigitalGlobe Image caption 越南在Nam Tu岛上的建造工程

中国和越南都在南海修建人工岛，但美国之音报道说，中国造岛受到的关注和批评超过了越南的造岛行动，因为越南的造岛进度慢，而且被许多人认为是防御性质。

越南在其控制了数十年而且距离大陆最近的岛礁上进行扩建。澳大利亚新南威尔士大学的塞耶(Carl Thayer)教授对BBC越南语记者说，中国清楚越南在南沙群岛的建造工程，但到目前为止还没有公开发声。

不过塞耶教授说，中国对菲律宾在中业岛上的建设作出更强烈的反应。他认为同菲律宾总统向中国示好相比，越南的做法更正确，这样才能捍卫自己的主权。

图片版权 xinhua Image caption 2016年7月中国客机在渚碧礁新建机场着陆。

越南建岛得到理解

本月初“亚洲海事透明倡议”发布报告说，越南从2017年开始就在大约10个主要的岛屿上修建各种设施，包括在南少群岛越南占据的最大岛屿上修建了一个体育场，而且把一个750米长的飞机跑道延长到1300米。

南沙群岛被越南军方控制了数十年的岛屿上的建造工程包括填海，建筑上安装太阳能板。报告还说，越南在有时候处于水下的礁石和沙滩上修建了25个停泊港。

新南威尔士大学的塞耶教授说，2002年中国同东盟签订行为行为准则宣言，各方承诺在南海停止夺取占领岛礁的行为。但在宣言签署之前，越南就占有南沙群岛（越南称“长沙群岛”）的一些岛礁。

胡志明大学的国际关系系主任阮忠（Trung Nguyen）说，越南在建造抵御恶劣天气的填海工程进展比较缓慢，工程一般避免使用大型船只，以避免吸引国际注意。

塞耶教授说，“亚洲海事透明倡议”的报告提到的2015以后越南在南沙群岛建岛工程可能会引起其他国家效仿去填海建岛。但他说中国在南海的大片地区扩建搞军事化，相比之下，其他国家的建造微不足道，越南在南沙群岛的建设工程不能同中国的规模相提并论。

图片版权 Alberto Buzzola/Getty Images Image caption 越南海军在长沙

“亚洲海事透明倡议”项目负责人波林（Gregory Poling）说，越南的岛礁扩建工程的目的是增加中国夺取这些岛礁的难度。他说，越南的目的是让岛上的设施能够长期存在，要中国人在夺取这些岛礁时付出更多代价。

他还说，在海上中国一般不会强力对付越南，因为越南人受到逼迫，敢于同中国舰船“碰撞挤压”。

中国建岛引起警惕

外部观察认为，越南没有像中国那样进行大规模造岛工程，另外越南是地区组织东盟的成员。因此越南在南海的建造工程并没有引起如对中国的填海造岛那样的外部反应。

中国官员虽然同东盟有交流，但并没有定期同东盟领导人，国防部长和外交部长会谈的机制。新加坡国际事务研究所的胡逸山认为，东盟国家不会彼此开战，因为东盟国家能够找到共识。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院的副教授张嘉松也认为，东盟成员国决不会彼此对抗。他认为这是东盟内部的共识，即在南海的申索国不会破坏面对中国"威胁"的共同利益。

图片版权 xinhua Image caption 中国在南沙群岛的渚碧礁上建造了机场跑道

中国声称拥有南海有争议海域90%的主权，包括许多越南和其他几个国家认为属于他们的海域。文莱，马来西亚，菲律宾和台湾都在南海有主权申索。中国的填海造岛工程特别令越南紧张，因为中国控制了南海的西沙群岛 ，而河内对西沙群岛和南沙群岛的三个大岛都有主权要求。

“亚洲海事透明倡议”的报告认为，中国的造岛工程包括为军用飞机和雷达建造的大批基础设施。2016年美国国防部的评估认为，中国填海获得1294公顷的土地面积，加强了对岛礁和环礁的控制。

因为中国和菲律宾对越南控制的南海岛屿也有主权要求，因此他们多年来多次对越南提出抗议，反对他们的填海造岛工程。但这些抗议并没有引起多大反响，学者认为越南并没有被视为多大的威胁。

越南还得到日本和美国的支持，他们都希望能遏制中国的扩张。拉惹勒南国际研究院的张嘉松说，日本在2014年决定向越南捐赠6艘海岸巡逻艇，帮助越南提高军事投送能力。美国军舰也定期在南海巡航，对中国发出警示。