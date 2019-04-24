中国“一带一路”高峰论坛 面对多种质疑声浪

图片版权 Getty Images Image caption 一名男子在"一带一路"论坛会徽前拍照。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在周四（4月25日）登场，这是中国两年后再次就“一带一路”倡议，举行第二次重大国际会议。

此次会议有来自37个国家的领袖和两个国际组织出席，但并未有民间团体参加。此外，美国及印度皆未派代表参加。学者分析，今年论坛将会着重于如何深化与各国合作，并对外界质疑作出解释。

质疑中开幕

各国政要周三陆续抵达中国，北京安检也因此升级。论坛首日将举行多场合作论坛和一场企业家大会，各国领袖也在26日论坛正式开幕式前，各自与中国领导人习近平举行闭门会议。

中国官方统计，截至2019年3月底，中国已与125个国家签署合作协议，这些国家的GDP占全球的36%，是世界总人口的六成。不过仍有多国对于与中国合作持保留态度，例如印度就连续两届拒绝参加“一带一路”高峰论坛，而两年前派出白宫官员的美国，今年则没有派出任何官员出席，并批评称，习近平的“一带一路”倡议是“虚荣计划”。

就在论坛开幕前夕，缅甸22日有超过3000人在克钦邦示威游行，要求政府不要重启中国投资的密松大坝（Myitsone dam），这已是缅甸公众今年第2次为此集会抗议。

图片版权 Getty Images Image caption 缅甸领导人昂山素季抵达北京。

去年11月，美国副总统彭斯曾指责中国“一带一路”计划，令参与的发展中国家负上庞大债务。台湾政治大学东南亚研究中心执行长杨昊向BBC中文表示，中国的“一带一路”倡议，需要回应国际社会以及各国对于“负债陷阱”的担忧，以及解释外界对于“一带一路”的透明度和输出威权意识形态的质疑。

中国前领导人邓小平翻译、中国与全球化智库副主任高志凯接受BBC中文采访时表示，西方对于“一带一路”导致国家债务危机的指责并不正确。

他解释，大规模建设后，可以带来的成效都应该被纳入评估，而不是光看举债。他举例，像是修建港口，就能创造很多工作机会，土地和工厂价值都会提高，最后受惠的是当地人民和政府，不能单看举债数字。他说：“就像你不会怪学生申请学费贷款。”

不过债务问题仍是各国关注焦点，最常被拿来当作例子的，是斯里兰卡因为无力偿还债务，中国招商局集团接管了该国耗资13亿美元的汉班托塔港（Hambantota）的运营，租期99年。

Image caption "一带一路"被许多评论家比作中国的第二次开放和中国的马歇尔计划，甚至被认为是中国的外交杰作

“重整世界政局”

除了债务问题，中国的“一带一路”计划是否足够透明，当地人能否直接受惠，以及中国是否通过“一带一路”输出威权意识也引发讨论。

杨昊分析，日本及韩国与各国的大型合作计划时，会考量到人权和环境优先等议题。他说：“中国的‘一带一路’不会考虑这些，这就是一种威权意识的输出。”

图片版权 Getty Images Image caption 北京街头随处可见"一带一路"论坛的广告。

连续两届的“一带一路”高峰论坛，习近平都亲自出席。外界分析，“一带一路”是习近平任内最重要的一项外交核心政策。杨昊表示，“一带一路”的目的是企图主导以及建立一套以中国为核心的制度，使各国与中国合作后形成一个互赖关系，但互赖结构是合作国对中国的高度依赖。他说：“某种程度是中国要重整世界政局。”

但高志凯有不同看法，他认为，中国已是第二大经济体及最大的制造业国家，若与其他国家合作，都是在互利下执行合作计划。他说：“若对方不愿意，中国单枪匹马也不能可能完成。”

但他也表示，“一带一路”是可能个50至100年的倡议，需要有长远规划。他说：“不能换个政府或经济放缓就不做了，这样会害自己也害其他国家。”他强调，“一带一路”是个目的，通过连结的手段，促进经济发展。

安保升级

连续两届“一带一路”高峰论坛，都选在距离北京市区约70公里的北京雁栖湖国际会议中心举行，从主办单位所安排的媒体中心前往该会议地点得耗时约1个小时。

至开幕前一天，主办方并未提供附有详细时程表的会议日程，只列出首日将举办12场聚焦务实合作的论坛和800位企业参加的企业家大会、周五（4月26日）习近平将出席首脑论坛开幕式发表演讲，4月27日则将举行领导人圆桌峰会。

Image caption 来自全球各地的媒体抵达北京报道“一带一路”论坛。

来自各国的记者已在峰会前陆续抵达北京，马来西亚媒体特别关注中国投资的马来西亚高铁计划，而菲律宾国内则因为南海主权争议出现反中声浪，主流媒体皆派了首席记者报导中菲两国关系。

BBC中文记者周二（4月23日）晚间在北京机场遇到刚抵达北京的一批尼日利亚代表团，其中包括多名部长。该国驻华大使吉达（Baba Ahmad Jidda）对BBC中文说，“我们非常重视这次的论坛，否则怎么会派这么多官员参与。”

位于市区的媒体中心安检十分严格，记者经由交通车前往必须通过两道安检。峰会开始的前一天，一连举办多场媒体吹风会，介绍各地参与“一带一路”的建设情况。而酒店及媒体中心提供给记者的无线网络，皆不需要透过VPN“翻墙”，就能连接被中国国内屏蔽的网站。