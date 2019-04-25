图片版权 Getty Images Image caption 《复仇者联盟4：终局之战》预计将打破一系列票房纪录。

这已经被广泛预期是2019年里最重大的一部票房大片，而在中国这个北美之外最大的电影市场，它更是一场关于影迷情怀的终极狂欢。

4月24日零点，万众期待的漫威电影宇宙（The Marvel Cinematic Universe）超级英雄系列电影的最新作品《复仇者联盟4：终局之战》（Avengers: Endgame）如期在中国大陆和香港地区上映。

这是漫威超级英雄系列的第22部电影，也被指是拥有钢铁侠、雷神和黑寡妇等经典角色的长系列故事最终章，此次在中国上映时间比北美早两天，更加令电影成为华语地区的一个票房现象。

早在上映前，它就已经打破中国影史的多项纪录：提前12天开卖的预售首日内票房已破亿元人民币，是中国影史上的第一次；至上映前一天的总预售突破7亿元，创下中国市场电影预售纪录。

据路透社报道，至4月25日统计，电影在中国大陆上映首日票房已超过1.07亿美元。

这一数字已远超2017年《速度与激情8》创下的中国进口电影单日票房4.8亿人民币（约7000万美元）的纪录。

“不惜一切”的抢票战

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这场编排周密的票房营销战早在上映前一个月已经打响：漫威影业（Marvel Studios）选在3月29日零时在官方新浪微博帐户上发布电影海报，宣布电影将在4月24日上映。

漫威发布的帖文是“不惜一切代价”，这是电影海报上为电影中的英雄故事写下的宣传语，却又一语相关地带动了随后开始的预售抢票热潮。

与这一系列电影的一贯做法相同，铁杆影迷对电影上映后最大的担忧之一是被先看完的观众在社交媒体上“剧透”，因此抢先进入电影院观看成为影迷们的一大追求。

这一次中国上映早于欧美，据信令中国的漫威迷抢先观影的热情更高。

图片版权 Sina Weibo Image caption 影迷在漫威影业官宣首映日期的帖子下表达兴奋之情。

预售抢票在中国和欧美同样火爆，多地传出售票网站一度瘫痪的消息，不过在中国内地则出现另外的问题。

部分影院的预售票价格高达300元人民币，二三线城市的票价也达到200元，被指是“国内见过最贵的电影票”。

据中国媒体报道，其中上海万达影城曾经在微博上发布宣传广告，在旗下多家影院推出首映日“皇帝座”，以300元人民币的价格出售首映日影厅内的最佳座位；在引发“官方黄牛”的争议后，该微博帖文随后不再显示。

图片版权 Getty Images Image caption 对于很多好莱坞影星来说，中国行已经成为他们的必修功课。

90后的共同记忆

不过，票价和售票形式的争议并没有影响《复联4》在中国影迷当中的口碑。据影迷交流平台豆瓣的数据显示，《复联4》的平均评分为9.0，属于科幻片和动作片类别中的前2%。

多数影迷“遵守”了不剧透的共识，而网民仍然在评论当中对这个跨度超过十年的系列走向完结表达了自己的感叹。

“献给我人生中最美好的十一年。谢谢你，漫威，谢谢你让我的青春有了一个最完美的结局，”一条获得超过6000点赞的评论说。

另一条获赞超过7000的评论则说：“我是一个90后，我曾经很羡慕‘上一代人’：40年前的观众，他们的影院里有星战正传三部曲的落幕；20年前的观众，能在影院里看到指环王系列的终章。影迷们的悲欢并不相通，但现在我们也有了共同的记忆：漫威电影宇宙。谢谢你，《复仇者联盟》。”

而出现最多的其中一句话则是电影一句经典台词的引用：“I love you three thousand times （我爱你三千次）。”

超级英雄电影与中国市场

BBC记者费尔南多·杜阿特（Fernando Duarte）

根据美国电影协会（Motion Picture Association of America）统计，中国是美国之外世界最大的电影市场。

据估计，中国影院在2018年收入超过90亿美元，比它最近的竞争对手日本票房年收入（20亿美元）多出三倍有多。

令超级英雄电影背后的高管高兴的是，中国观众很喜欢这些电影，尽管这个国家并没有漫画文化——从1950至1970年代，西方偶像在中国受到严格审查，第一部《超人》系列电影直至1985年才在中国上映，这时离该部电影问世已经过去七年。

International Box Office Markets Revenue by country in 2018 (in $ billion)

中国咨询公司艺恩研究智库（Entgroup）的数据显示，超级英雄电影是历来在中国最赚钱的外国电影类别。《复联3：无限战争》（Avengers: Infinity War）在中国就收获了3.6亿美元。

事实上，像《好莱坞报道》（The Hollywood Reporter）这样的行业旗刊早就声称，为了进一步进入这个市场，这一类别的电影已经计划，要在未来让亚裔超级英雄在电影中出现。

为什么《复联4》那么重要？

漫威对于其系列电影的结构编排是分成多个阶段的，而每一部的结尾都会带到另一部“复仇者”系列角色的电影。

《复仇者集结》（Avengers Assemble）代表着第一阶段的结束，《复仇者联盟2：奥创纪元》（Avengers: Age of Ultron）则带来了第二阶段的终结。

《终局之战》不仅是第三阶段的终结，也意味着被漫威影业总裁凯文·费吉（Kevin Feige）称为“无限传奇”（The Infinity Saga）系列的22部电影走到尾声。

图片版权 CNS Image caption 《终局之战》被很多影迷看作是与一系列经典角色告别的机会。

这并不意味着漫威系列的故事不会继续下去，但是在《终局之战》当中哪些英雄将会在故事中留下来却似乎没有悬念，因为这部电影正好也是漫威系列的多名巨星与电影公司合约到期前的最后一部。

此前已经有广泛报道，饰演“美国队长”的克里斯·埃文斯（Chris Evans）、饰演“雷神”的克里斯·海姆斯沃斯（Chris Hemsworth）和饰演“钢铁侠”的小罗伯特·唐尼（Robert Downey Jr）与电影公司的合约均已完结。

此外，还有广泛猜测指，“黑寡妇”斯嘉丽·约翰森（Scarlett Johansson）、“鹰眼”杰里米·雷纳（Jeremy Renner）和“绿巨人”马克·鲁法罗（Mark Ruffalo）也已经完成合约。

虽然有报道指，另一部“黑寡妇”电影仍在制作当中，但是它可能是一部前传，因此无法保证斯嘉丽的角色还会在今后的系列中出现。

有一点是肯定的，三个小时的电影时长，将令铁杆影迷有足够的时间与这些他们钟爱的角色一一告别。