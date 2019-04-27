香港占中案宣判、中国“一带一路”高峰论坛与本周更多好故事

图片版权 Reuters Image caption 陈健民、戴耀廷和朱耀明在一批支持者陪同下到法院听取判刑。

2019年第17周，在中国，“一带一路”高峰论坛在质疑中开幕；多国海上联合阅兵仪式令国际不安；中共罕见高规格悼念最高人民法院前院长、中国司法领域改革人物肖扬。另外，香港占中案宣判刑期，“占中三子”及另外六名民主派人士的“公众妨扰”罪名成立。国际上，朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京首次会面，承诺加强两国关系。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 中国“一带一路”高峰论坛在质疑声浪中开幕

Image caption “一带一路”被许多评论家比作中国的第二次开放和中国的马歇尔计划，甚至被认为是中国的外交杰作

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在周四（4月25日）登场，这是中国两年后再次就“一带一路”倡议，举行第二次重大国际会议。

此次会议有来自37个国家的领袖和两个国际组织出席，但并未有民间团体参加。值得注意的是，美国及印度皆未派代表参加。学者分析，今年论坛将会着重于如何深化与各国合作，并面对来自外界质疑。

2. 金正恩俄罗斯远东首会普京，双方谋划不同引关注

图片版权 EPA Image caption 朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京。

朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京周四（4月25日）在首次会面时承诺加强两国关系。

会谈开场时，两位领导人提到了朝俄在历史上长久以来的外交关系。普京表示，他希望帮助平息朝鲜半岛的紧张局势。

3. 香港占中案宣判刑期：“我们不会被入狱所击倒”

图片版权 Fong So/ AFP Image caption 香港雨伞运动。

香港“占中三子”及另外六名民主派人士（合称“占中九子”）早前被裁定“公众妨扰”罪名成立，法院周三（4月24日）判刑，“占中”发起人戴耀廷、陈健民、朱耀明被判监16个月，其中朱耀明因为身体状况获缓刑两年。

4. 中国海军阅兵展实力，盘点国际不安三大原因

你的器材不支持播放多媒体材料 中国海军阅兵在青岛举行

中国在青岛举行多国海上联合阅兵仪式，庆祝海军建军70周年，吸引了来自世界各地的代表和全世界新闻媒体的眼光。

4月23日在山东青岛海域举行大规模的海上阅兵，包括辽宁号航空母舰在内的中外军舰及中国军机受阅。这是继2018年4月中国在南海举行有史以来最大规模的海上阅兵之后，又一次举世瞩目的实力秀和“团结秀”。

5. 中国罕见高规格悼念最高法前院长肖扬 赞其六四期间“立场坚定”

图片版权 Xinhua Image caption 中国国家主席习近平前往悼念肖扬。

中共罕见高规格悼念最高人民法院前院长，中国司法领域改革人物肖扬，盛赞其89年“六四”期间“立场坚定，旗帜鲜明”。

肖扬19日在北京去世，享年81岁。 周一（4月22日），习近平、李克强等七名政治局常委和副主席王岐山前往八宝山革命公墓送别。