Image caption 人脸识别技术既有广泛公用也引发不断的争议

在北京参加“一带一路”高峰论坛的马来西亚总理马哈蒂尔,4月26日出席论坛开幕式后,随即来到北京西部的科技城中关村,参观中国人脸辨识技术公司商汤科技,并期待中马在人工智能领域的更多合作。

中国人工智能产业位居世界前列,其中便包括大规模使用的人脸辨识技术。马哈蒂尔所参访的商汤科技过去曾多次被指与政府合作,研发“监控民众”的面部识别软件。

低调访问 谈及合作

Image caption 马来西亚总理马哈蒂尔参观北京中关村的商汤科技

此次马哈蒂尔参访该公司的行程,并未对外公开,仅邀请部分马来西亚媒体参与。事实上,马哈蒂尔是继2017年9月,新加坡总理李显龙之后,第二位东南亚国家领导人到访该公司。

马哈蒂尔在人工智能公司——商汤科技(SenseTime)停留约一个小时。他体验结合人脸辨识系统的自动驾驶技术,以了解人工智能在智慧城市、零售等领域的应用,并当场表示,马来西亚很多地点“都能采用相关技术”。

商汤科技、马来西亚科技公司G3 Global及中国港湾当天签订战略合作协议,将共同建设马来西亚首个人工智能产业园。

人工智能中的人脸辨识技术应用在许多商业领域,如超商、进入工作场所、提款机及手机解锁等。中国也趁第二届“一带一路”高峰论坛,向与会的国际人士及媒体人员展示中国的人脸辨识技术。

当记者和参会人员进入安检门时,系统会立刻通过人脸辨识,检查是否与证件照片吻合,会场内的自动储物柜也应用了类似技术。

不过人脸辨识技术在法规及隐私上也引发忧虑,国际隐私组织(Privacy International)的弗雷德里克·卡尔图纳(Frederike Kaltheuner)曾表示,虽然人脸辨识会有一些有效的使用方式,但他说:"情绪监控、人脸识别及人脸档案搜集所带来的隐私问题是前所未有的。"

围绕商汤的国际争议

马哈蒂尔所拜访的公司,曾因参与中国政府主导的监控行动而遭到国际批评。2014年成立的商汤科技是中国著名的人工智能创业公司,五年不到,便完成八轮融资,目前其估值已达到45亿美元,成为全球价值最高的人工智能“独角兽”公司。

商汤科技在官网上称,公司开发了包括图像识别、视频分析、自动驾驶等人工智能技术。并补充称,其受中国科技部委托,为中国建立国家级人工智能平台。

不过,商汤科技更为人熟知的,是其为中国警方和情报部门提供的面部识别软件,其因此被视为是中国政府主导的监控网络的密切合作者而遭受批评。

《纽约时报》今年四月报道指,商汤科技等多家公司为中国官方研发了一个庞大、秘密的先进面部识别技术系统,根据外貌“专门识别维吾尔人”,并记录他们的行踪用以搜索和审查。

该报道称,根据采购文件,中国16个不同省份和地区约二十个警察部门2018年开始寻求获取这种技术。例如,陕西省执法部门去年计划置办一套“能够支持面部识别,辨认维吾尔与非维吾尔人特征”的智能摄像系统。

商汤科技发言人回复称,她与“相关团队”进行了核实,并不知道其技术被用于人脸识别。

Image caption 马来西亚政府工作人员体验商汤人脸识别技术

然而,商汤科技在新疆的活动却有迹可循。2017年11月,商汤科技与新疆当地的安防集成商巨头立昂技术(Leon Technology)合资成立汤立科技(Tangli Technology)公司,用于开拓当地的安防市场。

此外,商汤科技曾投资的深网视界(SenseNets)今年2月还被一名荷兰黑客曝出存在大规模数据泄露,包括身份证号码、生日、位置与照片等信息,记录总数达到数百万条,根据泄露的数据样本,这些记录疑似绝大部分都是中国新疆的维吾尔人。

曝光该信息的维克多·杰弗斯(Victor Gevers)对BBC中文说,该公司的数据从2018年7月就处于任何人都可以访问的状态,但深网视界拒绝对此置评。

《金融时报》报道称,美国对华持强硬态度的参议员马尔科·鲁比奥(Marco Rubio)对支持被认为与中国警方、情报部门或军方有"可疑"关系的中国科技公司的美国投资基金采取强硬立场。大型基金已经开始退出对安全摄像头和监控技术公司海康威视(Hikvision)的投资。

人脸辨识的功用

Image caption 马来西亚房务部长朱莱达接受BBC中文记者访问

马来西亚房务部长朱莱达(Zuraida Kamaruddin)在接受BBC中文专访时表示,马来西亚迫切需要人脸辨识技术的支持,解决社会问题,降低犯罪率。她还指出:“马来西亚有很多非法移民和人扣贩卖事件,因此通过人工智能可以找出嫌犯和非法移民。”

提及隐私忧虑,她强调,人脸辨识技术应该只针对嫌疑人或可能犯罪人士。未来若治安改善,或许也能放弃使用该技术。

针对中国政府被指使用人工智能监控维吾尔人一事,作为以伊斯兰教为国教的国家部长,朱莱达称,无论哪个国家,都不应通过人脸辨识技术来伤害任何族群。

朱莱达强调,并不清楚中国是如何监控维吾尔人,但是她说:“如果该指控属实,那他们(中国政府)应该停止,并公平地对待每个人。”

虽然马来西亚期待能将中国人工智能技术引入该国,但一名不愿透露姓名的中国人工智能公司的资深员工对BBC中文说,其他国家若习得人脸识别技术,不一定能直接运用。

“因为这一项技术,必须由一整套系统来支撑”。他举例,比如摄像头需要达到一定规模,“这在一些注重隐私的国家,难以落实。”

中美人工智能竞争

中、美等国都在积极发展人工智能,根据联合国世界知识产权组织(WIPO)2019年1月31日公布的研究报告,中美两国在全球人工智能领域的竞争中位居前列。

据中国媒体报道,杭州一所中学在课室安装能够识别学生表情的视频监控系统。这个被称为“智慧课堂行为管理系统”的人脸识别系统在杭州第十一中学的两个班级的限定课堂上试行,对学生在课堂上的情绪状态进行识别。此前,该校已经通过"刷脸"进行考勤考核,引发讨论。

不过,除了中国,美国执法部门在人脸识别的应用上也引发争议,根据美国乔治城隐私暨技术法律中心(Center for Privacy & Technology at the Georgetown University law school )的调查报告指出,美国警方与联邦调查局(FBI)的人脸识别资料库中存储了约半数美国成人资料,未受任何法律规范及忽略该技术的准确度和可能有种族偏见等问题也引发批评。

超过50个人权组织发出公开信,要求司法部针对研究提出的问题进行调查,并制定法规以保障人权。

中国人工智能发展在亚洲领先各国,在中国政府的支持下,更是迅猛发展,根据中国清华大学2018年9月发布的《2018中国人工智能发展报告》显示,从2013年到2018年首季,中国人工智能领域的投资占了全球的60%。