西藏班禅喇嘛与转世灵童：根敦确吉尼玛失踪30年的故事

图片版权 International Tibet Network Image caption 自6岁起，根敦确吉尼玛便失踪了，今年他30岁生日，有人以电脑技术，使用他小时候的照片，推测他现在的模样。

西藏藏传佛教第二位最重要的人物根敦确吉尼玛（Gedhun Choekyi Nyima）在1995年年仅六岁的时候，便被中国当局抓走，成为全球最年轻的政治犯。24年之后，根敦确吉尼玛仍然下落不明，让人忧虑西藏佛教的未来。

西藏藏传佛教相信转世，在第十世班禅额尔德尼圆寂后，第十四世达赖喇嘛认定根敦确吉尼玛为转世灵童，但不被中国政府承认。中国官方称，第十世班禅是死于心脏病，但有些人认定他是被中国政府毒害。

Image caption 根敦确吉尼玛（Gedhun Choekyi Nyima）小时候的照片。

根敦确吉尼玛在哪儿？

1995年5月14日，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度宣布，根敦确吉尼玛是转世灵童。根敦确吉尼玛生于西藏自治区那曲地区嘉黎县，其父母是医生和护士。

中国当局一直希望在没有达赖喇嘛参与下确认转世灵童，他们随即带走了根敦确吉尼玛及其他家人，然后安排其他服从中共指令的佛教领袖去选出班禅。

自从1995年5月17日 ，根敦确吉尼玛从没出现在公众视野。香港《南华早报》曾经引述官员指，他身在甘肃，但亦有传他在北京附近。

2000年10月，英国时任外长罗宾库克（Robin Cook，郭伟邦）在出席英国国会下议院外交事务委员会一个会议时说，“每当我们问有关根敦确吉尼玛的问题时，中国政府都向我们强调，他身体健康，被照料得很好，他的父母不愿看到国际干预。”

“在上周的最后一次会议上，我们曾经收到他们出示的两张照片，他们声称是根敦确吉尼玛，相中的他在家里，我们并没有被准许去亲自确认这则消息。”

2000年，根敦确吉尼玛11岁，相中的他在打乒乓球，第二张相看到他背着镜头，在黑板上写字。这两张相，只是向英国官员展示，但英国政府没有得到这些照片。

2018年4月，达赖喇嘛指根敦确吉尼玛仍然健康生活，并接受正常教育。

为何有人制作根敦确吉尼玛假想图？

文首的照片是国际西藏网络（International Tibet Network）托付法医艺术家蒂姆‧维顿（Tim Widden）在根敦确吉尼玛30岁生日制作。这不是一张真实的图片，而是维顿使用了根敦确吉尼玛小时候的照片，假定他的体重、高度和估计他的发型，透过科技模拟技术，推测他目前的外貌。

通常，为失踪人口制作年龄进程图，是需要多张图片以及家属、兄弟姊妹的照片作参考，但在这次，他只能依靠一张图来推测。

国际西藏网络希望这张照片可以吸引国际关注，让中国政府提供更多有关新讯息，并确保根敦确吉尼玛可以在西藏或其他地方自由地生活。

图片版权 International Campaign for Tibet Image caption "国际声援西藏运动"四年前曾经发表另一张同样是根敦确吉尼玛（26岁）的电脑假想图片，相中人穿上僧袍，但没有证据显示他获中国当局承认为班禅。

另外一个组织“国际声援西藏运动（the International Campaign for Tibet）”四年前曾经发表另一张同样是电脑假想的图片，那是正值他失踪20周年的时候。虽然相中人穿上僧袍，但没有证据显示他获中国当局承认为班禅。中国当局说，他在念书，但从不透露他在念甚么。

班禅喇嘛为何重要？

班禅喇嘛又称为班禅额尔德尼，是藏族佛教格鲁派中转世传承的领袖，与达赖喇嘛并称。传统上，班禅和达赖彼此是各自的导师，亦互相协助认定对方的转世灵童。班禅比达赖年轻50岁，预计班禅长大后会寻找并确认达赖喇嘛的转世灵童。

图片版权 Getty Images Image caption 达赖喇嘛表示，他的继任人可能会出现在印度。

中国政府1995年宣称确吉杰布为第十一世班禅，他担任中国佛教协会和全国政协委员等职位，但他不被西藏流亡政府承认。达赖喇嘛在2011年表示，中国政府一直等他的离世，好让他们能选择谁是第十五世达赖喇嘛。

一般而言，班禅喇嘛会领导寻找达赖喇嘛转世的工作，“国际声援西藏运动”副主席布琼次仁（Bhuchung Tsering）预计，中国当局会利用他们选择的班禅去进行符合中共政治利益的工作。

达赖喇嘛3月对路透社表示，他的继任人可能会出现在印度，假如将来见到两名达赖喇嘛，分别由自由国家与中国政府各自选择的，无人会相信和尊敬中国选择的那一位，这会对中国构成问题。