“一带一路”论坛落幕：中国应对外界挑战，并在债务危机的质疑中调整战略

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 中国领导人习近平出席记者会

第二届“一带一路”高峰论坛星期六（4月27日）落幕，当天中国领导人习近平在与37国领袖举行圆桌峰会后，在记者会表示，“一带一路”合作已取得早期收获，为世界经济发展提供重要机遇。

学者分析，第二次的“一带一路”高峰论坛使倡议架构更加细腻，中国也尝试要化解来自各界的挑战。另一方面，峰会参与人数比上届增加，突显出越来越多的国家与企业，积极想与中国合作。

数字背后的意义

周六（4月27日）下午，200多名事先报名、经过核准的中外记者搭乘专车，耗时约1个多小时，从北京市中心抵达70公里外的雁栖湖国际会议中心，参加习近平“一带一路”高峰论坛的记者会。该地点也是当天上午，习近平与37国领袖举行圆桌峰会的地点。

习近平在记者会上表示，将推进经济走廊发展经贸发展产业园区，为各国投资者营造非歧视的营商环境，发展人文和民生交流，落实联合国2030可持续发展议程，并强调要为发展中国家打破发展瓶颈。

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 200多名记者等待习近平出席记者会。

长达三天的会议，除了12场论坛和企业家大会是在北京市中心的国家会议中心举行，BBC中文记者观察发现，多场闭门会议是在各国领导人下榻的酒店举行。

习近平表示，论坛期间达成283项成果，包括各项政府间的协议及发起多个多边对话平台等。他说：“论坛期间，签署总额达640多亿美元的合作协议，显示倡议是应潮流、得民心。”不过记者会上，习近平并未提及中国预计发放的债务规模，也未说明下一届“一带一路”高峰论坛何时举行。

另外，由于记者会没有提问环节，也引发部分记者的不满。肯尼亚一名女记者对BBC中文抱怨：“大老远到这里却不能提问。我想知道合作项目及更多细节。”来自马里共和国的男记者则说，“记者会的时间比我想像的还要短，但我尊重中国举办记者会的方式”。

从官方发布的各种数字看来，“一带一路”倡议成果丰硕。然而，该倡议仍面临多重挑战，台湾政治大学东南亚研究中心执行长杨昊就认为，这些成果和数字只是一种“说法”。他向BBC中文说：“这能否代表中国是个可以依赖的伙伴，还是个问号。”

中兴大学国际政治研究所副教授孙国祥则对BBC中文表示，中国在第二届“一带一路”高峰论坛，主轴思考就是要把原来的大方向，大架构，做的更加细腻，同时试图击破和化解欧美提出的挑战。

他举例，面对欧美国家，中国通过“一带一路”倡议，直接与欧美企业进行合作，而日本与法国，则已间接、通过第三方市场的方式合作，像是与日本借“一带一路”倡议，在泰国合作开发项目等。

至于在他国开发项目所引发的环境议题的相关质疑，孙国祥说：“中国选择通过国际组织的合作，尝试化解环境争议。”

图片版权 Getty Images Image caption 中国领导人习近平和夫人彭丽媛在北京会见菲律宾总统杜特尔特和夫人阿旺塞纳。

“新的供需关系”

杨昊表示，中国的“一带一路”将会更重视文化等非物质上的交流，以彰显一带一路的价值。形成新的供给和需求关系，这是一种“包裹”的方式，来回应国际社会或西方对中国的批判。

根据菲律宾政府透露，习近平与菲律宾总统杜特尔特见面时，就有提及首批菲律宾老师很快就会开始到中国教英语。

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 中外媒体人员前往习近平记者会。

杨昊说：“习近平是以正面积极的方式来说明该倡议的改变，以成果来包裹部分国家，对中国崛起的步伐或忧虑，所产生的结构性抵抗。”

杨昊所指的外界忧虑，包括西方国家常批评的债务危机，以及中国通过“一带一路”输出威权意识。而对于这些质疑，中国财政部长刘昆4月25日表示，将帮助防范当地国家债务风险，中国央行行长易纲也说，中国将强化融资项目的债务管理，提高透明度。

另外，“一带一路”倡议遭美国华府批评是“虚荣计划”，包括美国、印度以及美国的密切盟友如澳大利亚、新西兰和加拿大的领导人都拒绝参加“一带一路”高峰论坛。

2017年还因为无力偿还贷款，被迫向中国交出汉班托塔港，初期长达的99年的斯里兰卡，领导人西里塞纳并未出席，无法确定是否和该国的袭击事件有关。而印尼则只派出副总统卡拉出席“一带一路”高峰论坛。

中国华侨大学国际关系学院院长助理黄日涵向BBC中文表示，印度及美国最常批评“债务危机”，两国各自有政治目的，他指出：“美国忧虑中国影响力在世界上升，而印度作为南亚大国，则是担心中国进入南亚会影响印度的国家利益。”

图片版权 Getty Images Image caption 截至4月24日，中国已经与126个国家和29个国际组织签署了174份共建“一带一路”合作文件。

他并表示，中国未来“一带一路”项目会做得更精致化，在推进上会谨慎和更多评估。黄日涵说，这届论坛参与人数增加，突显各国企业对“一带一路”感到高度兴趣，积极想和中国合作。

虽然西方及部分领导人缺席“一带一路”高峰论坛，但今年超过37国领袖出席圆桌峰会，仍比上一届的与会外国领袖，多出了8人，其中包括奥地利与葡萄牙2名欧盟成员国的领袖。

另外，秘鲁在会议期间加入“一带一路”倡议。瑞士联邦主席毛雷尔也在日前表示，瑞士也将于明天（29日）与中国签署“一带一路谅解备忘录”。这也是继意大利之后，另一加入“一带一路”的欧洲国家。

根据中国官方网站，截至4月24日，中国已经与126个国家和29个国际组织签署了174份共建“一带一路”合作文件。