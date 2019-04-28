“一带一路”论坛落幕：中国应对外界挑战，并在债务危机的质疑中调整战略
第二届“一带一路”高峰论坛星期六（4月27日）落幕，当天中国领导人习近平在与37国领袖举行圆桌峰会后，在记者会表示，“一带一路”合作已取得早期收获，为世界经济发展提供重要机遇。
学者分析，第二次的“一带一路”高峰论坛使倡议架构更加细腻，中国也尝试要化解来自各界的挑战。另一方面，峰会参与人数比上届增加，突显出越来越多的国家与企业，积极想与中国合作。
数字背后的意义
周六（4月27日）下午，200多名事先报名、经过核准的中外记者搭乘专车，耗时约1个多小时，从北京市中心抵达70公里外的雁栖湖国际会议中心，参加习近平“一带一路”高峰论坛的记者会。该地点也是当天上午，习近平与37国领袖举行圆桌峰会的地点。
习近平在记者会上表示，将推进经济走廊发展经贸发展产业园区，为各国投资者营造非歧视的营商环境，发展人文和民生交流，落实联合国2030可持续发展议程，并强调要为发展中国家打破发展瓶颈。
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长达三天的会议，除了12场论坛和企业家大会是在北京市中心的国家会议中心举行，BBC中文记者观察发现，多场闭门会议是在各国领导人下榻的酒店举行。
习近平表示，论坛期间达成283项成果，包括各项政府间的协议及发起多个多边对话平台等。他说：“论坛期间，签署总额达640多亿美元的合作协议，显示倡议是应潮流、得民心。”不过记者会上，习近平并未提及中国预计发放的债务规模，也未说明下一届“一带一路”高峰论坛何时举行。
另外，由于记者会没有提问环节，也引发部分记者的不满。肯尼亚一名女记者对BBC中文抱怨：“大老远到这里却不能提问。我想知道合作项目及更多细节。”来自马里共和国的男记者则说，“记者会的时间比我想像的还要短，但我尊重中国举办记者会的方式”。
从官方发布的各种数字看来，“一带一路”倡议成果丰硕。然而，该倡议仍面临多重挑战，台湾政治大学东南亚研究中心执行长杨昊就认为，这些成果和数字只是一种“说法”。他向BBC中文说：“这能否代表中国是个可以依赖的伙伴，还是个问号。”
中兴大学国际政治研究所副教授孙国祥则对BBC中文表示，中国在第二届“一带一路”高峰论坛，主轴思考就是要把原来的大方向，大架构，做的更加细腻，同时试图击破和化解欧美提出的挑战。
他举例，面对欧美国家，中国通过“一带一路”倡议，直接与欧美企业进行合作，而日本与法国，则已间接、通过第三方市场的方式合作，像是与日本借“一带一路”倡议，在泰国合作开发项目等。
至于在他国开发项目所引发的环境议题的相关质疑，孙国祥说：“中国选择通过国际组织的合作，尝试化解环境争议。”
“新的供需关系”
杨昊表示，中国的“一带一路”将会更重视文化等非物质上的交流，以彰显一带一路的价值。形成新的供给和需求关系，这是一种“包裹”的方式，来回应国际社会或西方对中国的批判。
根据菲律宾政府透露，习近平与菲律宾总统杜特尔特见面时，就有提及首批菲律宾老师很快就会开始到中国教英语。
杨昊说：“习近平是以正面积极的方式来说明该倡议的改变，以成果来包裹部分国家，对中国崛起的步伐或忧虑，所产生的结构性抵抗。”
杨昊所指的外界忧虑，包括西方国家常批评的债务危机，以及中国通过“一带一路”输出威权意识。而对于这些质疑，中国财政部长刘昆4月25日表示，将帮助防范当地国家债务风险，中国央行行长易纲也说，中国将强化融资项目的债务管理，提高透明度。
另外，“一带一路”倡议遭美国华府批评是“虚荣计划”，包括美国、印度以及美国的密切盟友如澳大利亚、新西兰和加拿大的领导人都拒绝参加“一带一路”高峰论坛。
2017年还因为无力偿还贷款，被迫向中国交出汉班托塔港，初期长达的99年的斯里兰卡，领导人西里塞纳并未出席，无法确定是否和该国的袭击事件有关。而印尼则只派出副总统卡拉出席“一带一路”高峰论坛。
中国华侨大学国际关系学院院长助理黄日涵向BBC中文表示，印度及美国最常批评“债务危机”，两国各自有政治目的，他指出：“美国忧虑中国影响力在世界上升，而印度作为南亚大国，则是担心中国进入南亚会影响印度的国家利益。”
他并表示，中国未来“一带一路”项目会做得更精致化，在推进上会谨慎和更多评估。黄日涵说，这届论坛参与人数增加，突显各国企业对“一带一路”感到高度兴趣，积极想和中国合作。
虽然西方及部分领导人缺席“一带一路”高峰论坛，但今年超过37国领袖出席圆桌峰会，仍比上一届的与会外国领袖，多出了8人，其中包括奥地利与葡萄牙2名欧盟成员国的领袖。
另外，秘鲁在会议期间加入“一带一路”倡议。瑞士联邦主席毛雷尔也在日前表示，瑞士也将于明天（29日）与中国签署“一带一路谅解备忘录”。这也是继意大利之后，另一加入“一带一路”的欧洲国家。
根据中国官方网站，截至4月24日，中国已经与126个国家和29个国际组织签署了174份共建“一带一路”合作文件。