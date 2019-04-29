《流浪地球》与中国科幻电影史上的五部经典

图片版权 Netflix Image caption 《流浪地球》将于4月30日在Netfilx首发。

《流浪地球》被标榜为中国科幻的一次突破。

这部电影讲述的故事是，我们的星球即将因为太阳逐渐膨胀而灭亡，于是地球要在太空中穿梭，被转移到一个更安全的地方。由于地球陷入了木星的引力中，片中的中国主人公不得不出手，承担拯救全人类的使命。

改编自雨果奖得主刘慈欣的同名小说，《流浪地球》在中国院线至今收得6亿美元（合4.64亿英镑）的票房，被《金融时报》形容为中国“科幻大飞跃”。它的网络版权已经被美国视频点播网站“网飞”（Netflix）购得，将于4月30日在该网站上首发。

这可能是很多西方观众第一次听说中国的科幻作品，但事实上科幻在中国电影领域也有着一段悠久的历史。这些作品不仅激励了科学探索，而且在艰难的时刻给人们逃避现实而得到慰藉，也启发了几代的影迷。

要了解中国科幻电影的崛起经过了怎样的历程，这五部电影值得我们重新回味。

《错位》（1986）

导演：黄建新

对于很多西方世界的观众来说，第一次接触中国电影往往是来自像吴天明（《老井》、《变脸》）和张艺谋等导演的作品。

图片版权 NANHAI FILMS Image caption 《错位》通过超现实的画面探讨人工智能与人类的关系。

那些电影的主题大部分都是关于逝去的青春、传统文化与时代激变的冲突，并营造一种大多数西方人谈起中国电影都会联想到的带有乡土气息的传统中国。

不过，1980年代的中国却是正经历着一段迅速的现代化、城市乃至西方化的过程，而电影也在那时候开始反映着这种巨大转变带来的冲击。

在《错位》中，一名科学家创造出一个机器人版本的自己，来代替自己出席那些开不完的会议。这是一部关于机械化与官僚体制的黑色喜剧。

黄建新在一个卡夫卡式的梦幻背景当中出色地展开了对人工智慧的讨论，对比强烈的用光和带悬疑感的音乐，带来了愉悦的观影感受。

随着对中国科幻的兴趣兴起，或许这部作品会有在西方上映的机会。

《再生勇士》 （1995）

导演：李国民

在1990年代，一种拍给成年人的科幻电影开始出现，反映的主题往往是个体认同与科技进步之间的冲突，这也同样是当时西方科幻作品当中的主要题材。

图片版权 Shanghai Film Studios Image caption 低成本的现实并没有阻碍《再生勇士》发挥其创意。

在《再生勇士》当中，警方探员宋大畏在一次任务中死去，多年后来被一种神奇的针剂救醒，发明这种针剂的生物学家找到了一种修复缺陷基因的方法。

基因得到改良的宋大畏发现自己已经无法适应眼前这个电脑化的世界，也受到了同僚的排挤。与此同时，此前令他死去的片中大反派正在谋划窃取基因工程的科研成果，并展开报复。

就像很多诞生于CGI技术之前的科幻电影一样，这部早期的中国大陆科幻电影以高度媚俗、低成本和充满想象力的制作给人留下深刻印象。

片中的反派的巢穴满是霓虹灯管，手工制作的实验室器材，以及墙上那些塑料碗状的装置，无不显示出《神秘博士》（Doctor Who）中传统时光机的相似意象。

虽然制作略显粗糙，但是电影却通过具有创意的服装、音效、考究的镜头运作和演员纯粹的功力完成的补救。

《霹雳贝贝》（1988）

导演：宋崇、翁路明

1980年代的好莱坞出现了一系列为儿童而拍摄、但却对成人同样有吸引力的电影——比如《冲向天外天》（Explorers）、《飞碟领航员》（Flight of The Navigator）和《未来小子》（D.A.R.Y.L.）等——而中国的电影人也在走相似的路。

图片版权 Children’s Film Studio Image caption 《霹雳贝贝》在多年后仍然是被奉为经典的作品，并不时在电视上重播。

由中国儿童电影制片厂制作的《霹雳贝贝》被称作是中国第一部儿童科幻电影，它讲述一个天生身体带电的小孩的故事。

主人公贝贝受到邻居的欺负，父母也将他保护起来，但他仍然是一个有爱心又调皮的小男孩，既利用他的超能力去帮助人，也同样爱捣蛋。

后来贝贝被一个非政府、可能来自国外的组织抓去做实验，他的几个好朋友就联合起来拯救他。

《霹雳贝贝》因为它的幽默和易懂而在中国广受欢迎，被认为是一部经典。时至今日，它在电视或者视频网站上重播时，仍然能得到这一代儿童的喜爱。

《逆时营救》（2017）

导演：尹鸿承

由成龙监制的这部作品是部时间穿越题材的惊悚片，在2017年赢得雷米大奖（Grand Remi）的最佳长片和最佳女主角奖。电影触及的是一个中国式的话题：在一个完全以社会集体为先的文化当中个人所处的地位。

夏天（杨幂）是一个虫洞技术的高级研究员，也是一个单亲母亲。儿子被绑架之后，她被迫交出她的研究项目，但是当片中的反派杀害了她儿子之后，她又不得不亲身试验时间穿越，回到过去拯救儿子的性命，并夺回自己的研究成果。

图片版权 Beijing Yaoying Movie Distribution Co Ltd Image caption 电影探讨了现代中国女性广泛面对的生存现实。

影片探索的是一个中国新女性在高技术人才和慈爱母亲两个角色之间来回的生存困境，当中的心理探讨非常出色。当夏天在反复的时间旅行当中面对好几个不同版本的自己时，当中的冲突令人着迷，也正是很多西方同类影片当中所缺少的一种角度。

一部由女性角色主导的时空科幻电影，同时探讨单亲家庭的话题，在当今这个既处在太空时代开端，同时又存在对女性解放不同解读的社会里，是再合时宜不过的作品。

《机甲神七》（2018）

导演：崔俊杰

武侠在中国流行文化当中根深蒂固，因为这一类型被纳入科幻题材几乎是顺理成章的事情。

图片版权 Seven Entertainment Pictures

这部由号称中国版网飞的爱奇艺出品的电影，背景设在2066年。在片中的世界，基因突变可能令一些人拥有X-Men式的超能力。

国际犯罪组织正对社会秩序构成威胁，而私人企业则正通过研发高科技的机械衣来维护社会稳定。

主人公小宇是一个普通的办公室职员，被一个叫龙组的组织选中，拥有冰系超能力的他也被赠予机甲战衣，派遣执行任务。但是小宇并不知道，他将面对的是另一个拥有机甲战衣和火系超能力的战士，二人将展开对决。

拥有两种相反力量的战士进行对决，是武侠作品常见的一个情节，但是这部电影却挖得更深——两个展开生死对决的对手原来是失散多年的兄弟。

有古典的门派对决模式、快速的动作和流畅的电脑制作，以及主人公的风趣幽默，这部华谊兄弟的高成本制作吸引了超级英雄和功夫题材的影迷。

像金庸这样的武侠小说大师作品持续被翻译成英文，我们也肯定会看到更多这一细分类别的电影出现在屏幕上。

承认中国科幻电影有着它悠久的传统，并不等于否定《流浪地球》的成功。

随着中国中产阶级的崛起和年轻一代消费能力的增强，中国电影人也越来越着眼于满足国内日渐增长的娱乐需求，而不再那么强调制作符合国外市场口味的电影。

不过，随着更多东西方合拍的电影正在筹拍，比如改编中国暴走漫画平台当红系列《7723》的动画片《未来机器城》（Next Gen），像Netfilx这样的公司将爱奇艺等中国平台上的电影搬到英文观众面前，当然是一个合理的决定，而这当中也包括科幻作品。

或许，当中的某些电影，西方观众未必能立刻看懂，其中一些元素未必符合他们的预期。

但是《流浪地球》以及此后推出的作品，都是对中国文化和世界的呈现。某种程度上，这正是它们的独特之处，也是它们吸引观众并带来娱乐的地方。