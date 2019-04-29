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从广受争议的《逃犯条例》修改草案到对占中九子的有罪审判，香港民众对司法环境的失望和担忧过去几周在不断积聚，周日（4月28日）终于爆发。成千上万人走上香港街头抗议，目标主要是正在修正的《逃犯条例》草案。

香港“民间人权阵线”发起游行，游行队伍从铜锣湾东角道开始，一直走到立法会示威区。“民间人权阵线”估计有超过13万人参与游行。而香港警方称，最高峰时约有22800人参与。

现场视频和图片显示，有游行人士高举“撤回修订逃犯条例”、“林郑卖港”的标语，还有人举起黄伞、高呼口号，要求香港现特首林郑月娥下台。

“民阵”副召集人陈皓桓表示，如果政府不愿意撤回修改条例，民阵将会发起包围立法会，最快将在5月中公布包围立法会的详情。

香港特首林郑月娥周一下午表示，修订逃犯条例刻不容缓，希望立法会暑假休会前通过。

香港署理行政长官张建宗称，游行人数多寡并非重点，不少忧虑是源于未了解实际情况。香港政府发言人针对周日游行表示，此次修法是针对刑事案件修补法律漏洞，希望将来就社会上不同的看法解释和协商。

为什么抗议？

去年年初，香港人陈同佳在台湾杀害女友后逃回香港，由于港台之间没有引渡协议，台湾政府无法要求香港代为拘捕陈同佳，把他送回台湾受审。香港特首林郑月娥早前称，修订《逃犯条例》是为了堵塞现行法律的漏洞，让司法机构可以处理类似陈同佳案件。周一陈同佳被控洗黑钱罪，法院判他入狱29个月。

香港目前的条文明确，香港移交逃犯的法律不适用于中国大陆、澳门和台湾。香港政府建议删除这个限制，同时把审议移交逃犯申请的权利从立法会转交香港特首，并由香港法庭作最终决定。

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不过，不少人对中国大陆司法制度缺乏信心，担心未来中国大陆会引渡香港人到内地受审。早前曾被中国大陆当局扣押的香港书商林荣基公开表示，他在中国大陆被控违法经营书籍售卖罪，如果《逃犯条例》修订获通过，大陆政府可以理直气壮要求把他引渡到内地受审。

也有评论认为，此次修例针对来自中国大陆但居香港的“金融白手套”（帮企业洗钱）。美国银行及中国建设银行（亚洲）前高级副总裁吴明德告诉港媒，此条例“是藉《逃犯条例》修订捉拿藏富香港的走资白手套，是内地权斗的伸延，但同时就累及港人成牺牲品”。

针对众多商界反弹，末代香港总督彭定康（Chris Patten）亦表示，修例建议并非修补法律漏洞，但却制造负面效应。他说：“这些（条例）改变侵蚀香港的价值、稳定和安全，为商界制造恐慌和不稳，正当我们应该保卫香港作为世上其中一个最大的商界和金融中心时，难怪一些商会公开强烈表达业界私下的感受。”

各界声音

居住在九龙、任职教育界的黄小姐参加了周日的游行。她对BBC中文解释，此次游行是为香港的法制争一口气；若此法通过，将对香港法治宣判死刑。她又称，看到占中九子之一的议员陈淑庄抱病上街觉得很感动，表示后者可以以大律师身份在私人机构任职赚钱，却为香港民主付出。参加游行的台湾人赵女士告诉BBC中文，她了解此次游行也会针对到台湾人，望此法千万不要通过。

歌手黄耀明和何韵诗也参与了游行。黄耀明称，这次大家出来参与游行是因为“人人自危”。何韵诗对香港媒体“香港01”表示，条例触及的其实不是上报、上电视的一些知名的人，而是每一个人，“可能你在家中电脑打一句话，都能触及到这个可能会通过的法例”。

立法会议员毛孟静周一（29日）接受BBC电视访问时表示，此次上街表示香港人民对于此次中国法律没有信心，此法将不只影响香港人，包含在港的台湾人及过境者。香港中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强博士则对港媒解释，这次游行人数众多是港民对特首林郑月娥失去信心；另外是近日“占中九子”的判刑结果，触动部分市民藉参与游行向九子致意。

而资深大律师汤家骅则认为，林郑月娥不需要因为游行人数多而再次让步。他指，反对声音都是出自政治因素，不了解此次修法是针对刑事案件，与政治无关；许多批评都是不理解移交疑犯是什么东西，提出的忧虑法例都已经保障，“一些没说服力的民意是不具代表性的” 他说。

林荣基离港

前铜锣湾书店店长林荣基上周五突然离港抵台，他表示，离开香港是担忧《逃犯条例》通过，自己将成为“刑事包装政治”案件的代罪羔羊，因而选择永远离开香港。他希望，香港人可以站出来保卫香港。

台湾陆委会表示，目前林荣基持的观光签证可以待台湾30天，之后可依法申请居留台湾。根据台湾内政部《香港澳门居民申请在臺湾地区居留》相关法令，香港人可通过投资移民或创业移民等方式移居台湾。目前香港人多半选择投资移民，门槛约600万台币（150万港币）。根据台湾内政部统计，这三年来，每年约有数千港民申请移居台湾，约1000人拿到定居许可。