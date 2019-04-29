台湾蓝绿两党总统初选僵局的因果与走向

图片版权 Reuters Image caption 台湾首富郭台铭（戴帽者）17日在妈祖庙宣布投入国民党总统初选。

距离台湾明年年初的总统大选还有大半年时间，执政民进党与在野国民党竟然双双陷入党内初选僵局的罕见现象，成为国际中文媒体关注的一大焦点。

台湾初选究竟是怎么回事？目前的僵局或“乱局”最终又可能如何破局？回顾历史和倾听专家点评或可有所启示。

台湾初选僵局

现任总统蔡英文所属的民进党，自去年地方选举惨败后，民调与声势皆处于低迷，蔡英文声势受到挑战。民进党部分人士掀起更换参选人呼声。其中，前行政院长赖清德被视为民进党内挑战蔡英文的有力人选，也因此出现了民进党党内初选的僵局。

在野国民党方面情势则更加错综复杂。现任高雄市长韩国瑜，在去年地方大选获胜后，人气飙升，呼声极高。全球闻名的台湾企业家、鸿海总裁郭台铭，也以执行力超强商人形象强势夺得很多人青睐。在国民党内上层，上届总统参选人朱立伦与前立法院长王金平等，亦表达有意参选，使得党内气氛热闹非常，形成罕见的初选僵局。

按原订时程，两党都应在4月中公布自己的初选方法，并经由程序选定参选人，以便赶上9月12日的正式登记。现在两个党在自己初选方式上，都各有不同意见，彼此议论纷纷，延后时程，给台湾本地媒体和国际中文媒体提供大量热议话题。

图片版权 Taiwan Presidential Office Image caption 现任总统蔡英文自2018年11月24日的地方大选惨败后，民调与声势皆处于低迷，蔡英文声势受到挑战。

民进党创先例

台湾自1996年首次举办公民直选总统以来，至今已满七届。在台湾最先举行总统初选的是民进党。早在1996年，民进党就在全台开展民调，最后依民调结果推举出彭明敏与谢长廷两位正副总统参选人。

台湾中山大学政治研究所教授廖达琪向BBC中文说明，民进党当年的初选灵感，是效法美国。但不同的是，民进党以全体民调作为依归，在全世界几乎看不到。美国是依据州政府决定，初选方法大致分开放式（全体州民投票）与封闭式（该州的共和或民主党员各自投）两种。

因此，廖达琪形容“橘越淮为枳”，初选飞洋过海到台湾，纳入了全民调的独自特色，就连欧洲的议会政治也几乎没有初选概念。

台湾大学政治系教授王业立则对BBC中文表示，民调当然有其问题，但在过去两党在党员投票时，有人头党员（有金主代缴党费的党员）与幽灵党员（已过世但未除籍党员）弊病。因此民调在现今台湾政治中，仍是相对较公正的方式。

不过民进党的全民调也有其例外。王业立举例，1999年民进党进行总统初选，当时陈水扁与许信良都有意角逐。但陈水扁在1998年卸任台北市长后，因党内“四年内不得参选不同公职”条款，本来无法出马竞选，但民进党却量身定做一个2000年提名条例帮陈水扁解套，让许信良愤而退党。

国民党曾“换柱”

国民党的初选制度则是到了2015年才大致上有轮廓，依据30%党员投票与70%的民调来竞争，较高者胜出。在此之前，从1996年起的总统直选，国民党多半是依照“共识”或是“协调”推出总统人选，因此常被媒体讥讽为“密室协商政治”。

国民党当年虽推出了初选办法，并依规定推举洪秀柱成为总统参选人。但在2015年10月时，洪秀柱却在临时代表大会上被国民党撤换提名，改为征召朱立伦参选。洪秀柱成为史上首位符合党内提名程序，却又被换掉的参选人。

廖达琪说明，2015年的初选办法，当年也有点因应洪秀柱的参选而制定。当时国民党在2014年地方大选惨败后，党内无人有意愿出来。当时呼声极高的朱立伦，也才刚连任新北市长，如果中途出来参选，将遭受抨击。

前国民党文传会副主委胡文琦对BBC中文回忆，当时洪秀柱在“党内无一人是男儿”的声浪中宣布参选，并过了国民党相对高规格的初选门坎，但还是被换掉。现在国民党大选后，情势大好，反而一堆人想选，结果初选机制又无法被遵守。“如果不是民进党大败，大概不会有这么多人出来，”胡文琦说。

图片版权 CNA Image caption 洪秀柱：如果国民党启动“换柱”，最受伤害的将是国民党

最终选择“对己方有利”

眼见仅剩八个月就要大选，两边依旧在初选方式与人选上毫无共识。王业立认为，不论蓝绿两党，在总统初选的优点是有制度，但缺点则是制度“没有落实制度化”。

王业立认为，虽然办法准则放在那，但很多时候是因人而修改或是“部分适用”。换言之，都是人的问题在影响初选。因人设事下，最后就是一改再改，每届都有每届的玩法，很多初选后来都是党自己协商的结果。

国民党的问题在于，韩国瑜是现在民调最高，但才就任四个多月高雄市长的他，如果中途离开去参选，就跟当年朱立伦同样会被市民抨击。但其他参选人的心态也要考虑。因此，如何设计出公平的初选方式至关重要。

民进党则是蔡英文有着执政资源，但赖清德在坊间民调都较高，原本该党惯例上都是现任总统持续角逐。但一直希望全民调决胜负的赖清德，坚持要走完初选程序。民进党现在延后初选，外界普遍解读，蔡英文现在的民调较低，党中央想要多争取时间让民意回温。

廖达琪认为，党内初选毕竟是他们各自家务事，不论手段为何，都是要推出自己胜选机会最高的人选。当然，在初选过程中的公平性与可能导致的党内分裂，这是每个政党都要付出的代价。对于两边目前初选的僵局，她认为每个人都在等待自己最好的时机，彼此算计，因此让整个局面变长。

“反倒是在党内初选胜利的人，有没有办法整合，统一党内意见，是相当重要的”。毕竟两党的参选人都是要角逐一国元首，如果没有整合能力，未来也恐怕也不适任元首之职，“初选的过程，考验着党的制度，也考验能力跟个人特质，”他说。