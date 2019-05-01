图片版权 OFFICE OF THE PRESIDENT REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN） Image caption 曾经在台湾担任交换学生的贺吉普，是名非常亲台的捷克官员。

捷克媒体报道，布拉格爱乐乐团原订9、10月在中国的巡回演出遭中国当局取消，并称原因是布拉格市长贺吉普（Zdenek Hrib）上任后，反对“一中”政策以及与蔡英文见面等“亲台”举动，惹怒中国。对此，贺吉普对BBC中文表示，文化艺术不应与政治挂勾，并对该事件感到“非常失望”。

规模较小的国家游走在两岸之间，在与邦交国中国提升关系的同时，与没有正式外交关系的台湾进行交流，但该如何避免后者踩到中国的红线，考验该国政治人物的智慧。

自2016年台湾总统蔡英文上任后，已有5个国家与台湾断交，­台湾只剩下17个邦交国。台湾不断尝试以城市交流突破外交困境，­却屡屡受阻，此次贺吉普访问台湾后，­其管辖城市的布拉格爱乐乐团访华受阻，再次凸显中国因素是台湾“城市外交”仍得面对的难题。

“友台”的布拉格市长

贺吉普昨天（4月30日）接受BBC中文专访时表示，目前布拉格爱乐乐团尚未收到取消中国演出的正式信函，只有口头通知。不过他透露：“不能到中国，就到台湾演出。”

他对BBC中文说：“我已经安排布拉格爱乐乐团与台湾代表处见面，因此无论中国的演出取消与否，台湾人将能欣赏布拉格爱乐的表演。”

上周刚落幕的“一带一路”高峰论坛中，习近平才刚与捷克总统泽曼（Milos Zeman）见面。当时，泽曼表示，高度重视对华关系，对两国务实合作取得的进展感到高兴。

现年37岁的贺吉普对两岸的态度显然和捷克总统有很大不同。台湾媒体说，曾经在台湾担任交换学生的贺吉普，是一名非常“亲台”的捷克官员，去年11上任后，即以“一中原则”对台湾不公平为由，拟废除布拉格与北京的姐妹城市协议中称台湾为中国领土一部分的“一中条款”。

贺吉普说，他理解捷克政府的“一中”立场，但是布拉格是个自治城市，和中央没有任何冲突。他说：“我们想和各城市进行文化交流。”

他向BBC中文强调，考虑决定废除“一中条款”是市议会的决定，并非取决于他个人。他表示，布拉格与其他县市缔结姐妹市都没有类似协议。据他了解，北京市与其他城市缔结姐妹市也不会要求附加“一中条款”。

3月25日贺吉普才刚率团访问台北，并先后与台湾总统蔡英文及台北市长柯文哲见面。关心人权的他，除了在市政厅升起象征西藏独立的“雪山狮子旗”，也与西藏流亡政府首长洛桑森格见面，更拒绝接受北京捐赠熊猫，当时他表示：“人权比大熊猫更重要。”

图片版权 OFFICE OF THE PRESIDENT REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN） Image caption 台湾总统蔡英文4月30日与捷克布拉格市长贺吉普见面。

贺吉普向BBC中文表示，目前未收到来自捷克总统府的任何信息。他强调：“没有感受到任何压力。”

遭中国取消表演

根据《捷克广播》报道称，中国取消含有“布拉格”字眼的捷克表演团体在当地的演出。捷克外交部长派提赛克（Tomas Patricek）对捷克艺术家的音乐会受到阻碍，感到“不幸”，并表示，将与中国驻捷克大使张建敏讨论该事。

捷克文化部长史坦尼克进一步解释：中方称，除非布拉格爱乐乐团谴责贺吉普的所做所为，否则不能在中国演出。史坦尼克直言，在与中国文化部官员的会谈中，很难清楚解释，为何“布拉格爱乐并不是布拉格市立管弦乐团，而是捷克文化部资助成立”。

对于取消演出一事，台湾《中央社》报道，布拉格爱乐乐团董事会主席克利普（Martin Klimpl）表示，布拉格爱乐原本计划利用捷克与中国建交70周年的机会，向中国听众呈现捷克作曲家的作品，不料中国文化部突然取消演出，让团方感到惊讶。

他并强调，无法接受有政治立场前提的文化交流，“如果将来在中国的演出许可，取决于布拉格市长对中国的态度的话，我们必须断然拒绝”。

贺吉普解释，布拉格爱乐乐团今年9月赴中国的演出，是由该乐团与中国机构签约决定。他对BBC中文表示，签订任何表演合约，尤其是跨国合作，都是建立在互信的基础上。他说：“若有一方不能满足合约条件，这对合作来说是很大问题。”

贺吉普说：“表演不应该与政治挂勾，对于捷克得面对这样的状况，感到非常失望。”

该事件在捷克及台湾引发广泛讨论。台湾总统府星期二（4月30日）透过官方推特发文表示，“我们欢迎布拉格爱乐乐团来到台湾。”更早前，台湾外交部也表示，国际音乐及文化交流不应受政治干扰，也已与布拉格市府保持联系，欢迎乐团来台演出。

游走两岸

中国虽然取消布拉格爱乐乐团赴华演出，但与捷克关系仍然良好。专家分析，这是因为外交权力仍属中央，布拉格市长并没有外交实权，市长的谈话并不代表该国态度。

因此，中国仍与捷克保持良好关系，禁止演出也只针对城市乐团。据了解，捷克国家爱乐乐团于今年5月开始的中国巡演，仍照常进行。

台湾东吴大学政治系教授刘必荣向BBC中文表示，虽然中国整体战略是与东欧国家保持友好关系，但中国仍然会观察其与台湾关系的友好程度，是否踩到红线。他说：“若是支持台湾独立或支持台湾与中国对抗，超越容忍范围，中国就不会坐视不管，而会有更多动作。”

刘必荣表示，像是美国与台湾关系良好，近期一再贩售武器给台湾，大陆也只能被迫接受，会抗议但也不能做些什么。但对于小国，中国坚守红线，不会让小国倾向台湾。

两岸关系是关键

专家分析，中国取消布拉格爱乐的演出与两岸关系陷入僵局有直接关系。台湾文化大学政治学系讲座教授陈一新向BBC中文表示，若两岸关系好，中国就不会做出这个举动。他举例，2003年时任国民党主席的连战，就曾经到捷克演讲，当时并未遭到中国反对。

图片版权 Getty Images Image caption 中国领导人习近平在"告台湾同胞书"中提及"一国两制"后，蔡英文对两岸关系的态度立场从沉默变得积极。

他强调，“两岸关系不好，若台湾接触大陆的邦交国，大陆就会找麻烦，在'鸡蛋里挑骨头'。”他并表示，两岸关系若持续不佳，那大陆就会从各方面，继续打压台湾。

不过城市交流是否会惹怒中国，仍得看大陆对该政治人物的喜好程度，贺吉普与蔡英文见面，引来中国不满。但陈一新表示，像台湾高雄市长韩国瑜到其他城市参访，大陆就不会打压。他说：“从韩国瑜参访大陆受到高规格接待，就可以看出北京对韩国瑜的友善态度。”

台湾师范大学音乐学系教授、也是知名作曲家李和莆，对中国取消布拉格爱乐的演出，完全不意外。他向BBC中文表示，理论上艺术不应该扯上政治，但根本不能各自独立。他说：“政治掌握所有资源，它可以决定你能不能去表演。”

李和莆强调，因政治因素临时取消艺文表演在台湾很少见。他解释，在台湾若取消或延期表演，通常是技术问题，像是乐器运送来不及等等。他说：“在大陆，若触及敏感神经，他们会有自己的考量。”

今年年初，中国领导人习近平在“告台湾同胞书”中提及“一国两制”后，蔡英文对两岸关系的态度立场从沉默变得积极，强硬的“反中”态度，使两岸关系降到冰点。